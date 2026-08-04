Zásilkovna zjednodušuje vrácení zboží do e-shopů, zákazníci mohou využít tisíce její výdejních boxů
Zásilkovna si za vrácení od koncového zákazníka neúčtuje poplatky, avšak zda bude vratka zcela bezplatná, bude záviset na každém e-shopu.
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Logistická společnost Zásilkovna zavádí novou službu, která zjednoduší vrácení zboží do e-shopů. Lidé nyní mohou využít k odeslání vratek síť více než 6 500 samoobslužných Z-Boxů, které jsou nepřetržitě dostupné. Podle průzkumu mateřské skupiny Packeta si 88 procent zákazníků vybírá e-shop právě podle toho, jak snadný je proces vrácení zboží. Mezi klíčové parametry pak řadí vrácení komplet zdarma či možnost odevzdat zásilku do boxu.
Celý proces by měl být pro nakupující pohodlný. „Podání je bez štítku, takže zákazník nemusí doma nic tisknout, stačí kód a zásilku vložit do Z-Boxu,“ uvádí Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta. Zásilkovna si za tento proces od koncového zákazníka neúčtuje poplatky, avšak zda bude vratka zcela bezplatná, závisí na e-shopu. Službu kromě Česka firma spouští i na Slovensku.
Zásilkovna navíc plánuje do konce tohoto roku představit novou aplikaci, jež by měla proces vrácení zboží zkrátit na pár kliknutí. Tato novinka navazuje na sérii letošních inovací, které zahrnují třeba umožnění e-shopům, aby podávaly zásilky přímo do Z-Boxů, a trvalé zavedení sobotního doručování v Praze, Brně a Ostravě.