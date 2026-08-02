Nestojí o to, přesto mají umělou inteligenci všude. Američané plní kurzy, kde se ji učí vypínat
Chatboty a automatické souhrny se bez pozvání dostávají do telefonů i pracovních aplikací. Nové kurzy radí, jak nad svými zařízeními získat kontrolu.
„Všichni v mém programu mají v rukou telefony,“ vtipkuje v rozhovoru pro TechCrunch Charlie Bailey, mladý knihovník, který v jižní Filadelfii rozjel sérii neobvyklých kurzů. Přestože je jeho publikum dospělé, schází se v místnosti určené očividně dětem, jejímž středobodem je barevný koberec s výraznými písmeny. Účastníci se ovšem nepřišli učit abecedu. I když je zajímají především písmena A a I. A hlavně to, jak mohou umělou inteligenci pouštět do svého života o něco méně.
Bailey požádal publikum, aby vytáhlo své chytré telefony z jednoho konkrétního důvodu: chystá se je krok za krokem provést procesem deaktivace funkcí Apple Intelligence a Gemini.
„Všímám si toho, že lidé jsou čím dál více frustrovaní z umělé inteligence a toho, že jsou jim nástroje AI tak trochu vnucovány,“ vysvětluje přednášející s tím, že mnoho z návštěvníků jeho panelu sužuje pocit, že jejich životem čím dál více hýbou technologie, o které se neprosili.
Prostřednictvím hodinového semináře tak nabízí návštěvníkům nejprve přehled o fungování chatbotů a spotřebitelských AI nástrojů. Vysvětluje důvody, proč by je lidé mohli chtít používat, ale i motivy, proč jiným lezou krkem. A pak na projektoru prochází konkrétní návody, jak v jednotlivých populárních systémech typu Android či iOS tyto funkce deaktivovat.
„Živím se coby knihovník, a právě proto je pro mě zásadní celou problematiku AI neignorovat. Vědět o umělé inteligenci a jejím využití i o tom, jak se jí třeba vyhnout, to je pro rozvoj digitální gramotnosti zásadní,“ uvádí Bailey. Cílem je pomoci lidem získat zpět autonomii v rozhodování, zda nástroje umělé inteligence chtějí využívat, či nikoliv. To považuje za podstatné zejména v momentě, kdy je design aplikací navržený tak, aby uživatele k přijetí technologie nutil.
Ničeho podobného jsem u žádného ze svých předchozích projektů nedosáhla.
Myšlenka na uspořádání kurzu však filadelfského knihovníka nenapadla zčistajasna. Inspirovala ho Hannah Cyrusová, kolegyně z knihovny v přímořském státě Maine, která jako jedna z prvních veřejně vystoupila s kurzem zaměřeným výhradně na odmítání umělé inteligence.
Její běžné lekce digitální gramotnosti zpravidla navštěvovala jen hrstka lidí. Workshop o tom, jak se AI bránit a omezit její vliv na každodenní život, však překonal veškerá očekávání. První dva termíny se zcela zaplnily, na každý dorazilo zhruba sedmdesát účastníků a kvůli dalším zájemcům musela knihovnice později spustit také živé přenosy.
Akce vzbudila takovou pozornost, že o ní Cyrusová napsala odborný článek. Ten se rozšířil daleko za hranice Maine a knihovnici se začali ozývat kolegové z celého světa, kteří chtěli podobné kurzy uspořádat také. „Ničeho podobného jsem u žádného ze svých předchozích projektů nedosáhla,“ řekla Cyrusová serveru TechCrunch.
Jak na čisté vyhledávání
Veřejná knihovna v Bangoru, kde působí, se navíc stále častěji setkává s dotazy lidí, kteří si s novými technologiemi nevědí rady. Ptají se například, jak vypnout funkce využívající umělou inteligenci, proč se jim systém snaží psát e-maily nebo proč automaticky shrnuje jednověté zprávy, které si bez problémů přečtou sami.
„Řekla jsem si, že při všem tom mediálním povyku kolem produktů využívajících AI je vhodná chvíle vysvětlit lidem alespoň základy toho, co se při používání této technologie vlastně děje,“ popisuje Cyrusová své pohnutky. Zároveň jí připadalo logické účastníkům rovnou ukázat, jak mohou podobné funkce vypnout, pokud o ně nestojí.
Mimořádný zájem zaznamenal také Bailey ve Filadelfii. Příspěvky tamní knihovny na sociálních sítích obvykle získávají nanejvýš několik desítek reakcí, oznámení kurzu však nasbíralo tisíce lajků a více než dvě stovky sdílení. Kvůli vysokému počtu zájemců proto musela knihovna vypsat další termíny.
Strach z umělé inteligence
Jedním z praktických triků, které Bailey účastníkům ukazuje, je jednoduchá úprava adresy při vyhledávání na Googlu. Po přidání písemné řádky &udm=14 do URL se vyhledávač přepne do režimu zaměřeného na klasické textové výsledky. Nezobrazuje v něm tak generované souhrny známé jako AI Overviews ani žádné další AI prvky.
Odborníci i návštěvníci kurzů upozorňují, že motivace k odmítání umělé inteligence obecně pramení z širších obav. A ty posiluje podle novinářů z TechCrunche konkrétně třeba tlak na pracovišti i dopady na životní prostředí. „V práci mi neustále strkají AI pod nos. Pokaždé, když mě do jeho užívaní nutí, myslím na životní prostředí,“ svěřila se jedna z účastnic akce.
Lidé, kteří umělou inteligenci odmítají, si přitom uvědomují, že tato technologie nezačíná ani nekončí u chatbotů nebo aplikací na tvorbu deepfake obsahu. I sama Cyrusová mnohdy návštěvníkům svých kurzů připomíná například užitečnost optického rozpoznávání znaků při digitalizaci starých dokumentů v knihovně, které dokáže z naskenovaných stránek rozpoznat písmena a převést je do upravitelné textové podoby.
Hnutí zaměřené na obcházení AI tak podle ní neusiluje o odmítnutí technologií jako takových, ale především o větší kontrolu nad tím, kdy a jak jsou do zařízení uživatelů nasazovány, a o zachování svobody rozhodnout se, zda je člověk vůbec chce používat.