Nejbohatší Čech investuje 24 miliard do italských pneumatik. V Pirelli je třetí největší akcionář
Majitel zbrojařského koncernu CSG Michal Strnad rozšiřuje své investice. Po prodejci italských vozů Ferrari a Maserati vstupuje i do pneumatik.
Nejbohatší Čech Michal Strnad koupil prostřednictvím své investiční společnosti Lumina Crown od čínské skupiny Sinochem 14procentní podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli. Sinochem tím výrazně omezuje svou dosavadní investici v podniku a snižuje svůj podíl ze 34,1 na 20,1 procenta, čímž se stává druhým největším akcionářem Pirelli. Strnad se naopak řadí na třetí místo v akcionářské struktuře společnosti, informovala agentura Reuters.
Akcie byly podle italské burzy prodány po 6,50 eura za kus, celková hodnota transakce tak dosáhla přibližně 987 milionů eur (24 miliard korun). Strnadova společnost Lumina Crown bez větších detailů uvedla pouze to, že by mělo jít o dlouhodobou investici. Pro nejbohatšího Čecha, který je hlavním akcionářem zbrojařského a průmyslového holdingu Czechoslovak Group (CSG), nejde o první investici v auto-moto světě. Loni v Česku koupil autorizovaného prodejce vozů italských značek Ferrari a Maserati.
V Pirelli nynější transakce uzavírá roky napětí mezi hlavními akcionáři firmy poté, co italská vláda dvakrát, v roce 2023 a letos, zasáhla prostřednictvím takzvaných zlatých pravomocí na ochranu strategických aktiv a omezila vliv Sinochemu ve firmě. Čínská skupina má nyní v patnáctičlenném představenstvu jen tři zástupce a nesmí obsadit klíčové pozice jako předseda nebo generální ředitel. Novým největším akcionářem Pirelli se stává společnost Camfin výkonného předsedy Marca Tronchettiho Provery s 26procentním podílem.