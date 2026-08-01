Je libo zámek? U Žatce se jeden prodává, jeho součástí je i sýpka nebo sušárna chmele
Vystavěli ho Czerninové, teď hledá nového majitele. Zámek v Milčevsi stojí necelých 20 milionů korun.
Barokní zámek v Milčevsi u Žatce nechal na sklonku 18. století postavit šlechtický rod Czerninů z Chudenic. Později se proměnil v byty a kanceláře, za komunistického režimu pak sloužil jako státní statek. Památkově chráněný areál o celkové výměře 12 372 metrů čtverečních, který je dnes v soukromém vlastnictví a zahrnuje zámeckou budovu, hospodářský dvůr, sýpku i teplovzdušnou sušárnu chmele s dochovanými uhelnými pecemi, je teď na prodej. Cena? 19,5 milionu korun.
Samotný zámek s podlahovou plochou 488 metrů čtverečních a dispozicí 14+2 má vyklizené interiéry a postupně prochází rekonstrukcí, budova už například dostala nová dřevěná okna ve špaletách. V přízemí se dochovaly místnosti se stropy zaklenutými plackovou klenbou, fasádu člení nárožní lizény a mezipatrová pásová římsa, vstup chrání stříška nesená toskánskými sloupy a průčelí vrcholí výrazným štítem. Zámek zdobí i dvouramenné venkovní schodiště.
Podle realitní kanceláře Luxent, která nemovitost nabízí, už kompletní rekonstrukcí prošla také část hospodářských budov. Areál tak nabízí více možností využití – od zemědělské výroby přes skladování a lehký průmysl až po ustájení zvířat nebo vybudování ateliéru. Jeho součástí je rovněž vlastní studna.