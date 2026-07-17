Takhle luxusní MoonSwatch tu ještě nebyly. Populární hodinky slaví přistání na Měsíci ryzím zlatem
Swatch vydal limitovanou sérii MoonSwatch se zlatem z Omegy. Koupit si ji může jen 1969 lidí. Cena vychází z hodnoty 11 gramů zlata v roce 1969.
Přesně 57 let poté, co ze startovací rampy vyletěla raketa Saturn V s posádkou Apolla 11, představil švýcarský výrobce Swatch novou limitovanou edici hodinek MoonSwatch nazvanou Mission to the Moon 1969. Model vznikl v rámci úspěšné spolupráce s Omegou a váže se hned ke dvěma datům – k 16. červenci 1969, kdy mise odstartovala, i k 21. červenci 1969, kdy Neil Armstrong a Buzz Aldrin přistáli na Měsíci. Právě druhé datum mají dosud nejluxusnější hodinky z této edice, která přibližuje ikonický model Omegy masám, připomínat.
Celá řada MoonSwatch vznikla v roce 2022 jako spojení sesterských značek Swatch a Omega. Cílem spolupráce bylo zpřístupnit širšímu okruhu zájemců design legendárních vesmírných hodinek Omega Speedmaster, přezdívaných „Moonwatch“. Ikonický vzhled luxusního originálu značka spojila s odlehčeným materiálem Bioceramic kombinujícím pevnost keramiky a pružnost ekologičtějšího plastu a dostupným bateriovým strojkem. Z jinak těžko dostupného luxusu se tak stal masově rozšířený model.
Nová limitovaná edice Mission to the Moon 1969 tento koncept posouvá dál. Zachovává si přístupnou podstatu MoonSwatch, poprvé ji ale doplňuje o ciferník, ručičky a korunku z Omegou patentovaného 18karátového zlata Moonshine, které Swatch roztavil ve vlastní slévárně z použitých náhradních dílů Omegy pocházejících právě z období konce šedesátých let.
Celková hmotnost zlata v jedněch hodinkách činí 11 gramů – číslo, které odkazuje na název mise Apollo 11. Server Fratello Watches upozorňuje, že jde o design inspirovaný modelem Speedmaster Professional „Tribute to Astronauts“ z roku 1969 a jeho výroční edicí Moonshine Gold z roku 2019. A také cenotvorba nového modelu je postavená na historickém principu.
Swatch vycházel z ceny 11 gramů 18karátového zlata z 21. července 1969, kdy tento objem kovu stál zhruba 11 dolarů, respektive 48 švýcarských franků při tehdejším kurzu 4,31 franku za dolar. Výsledná doporučená cena tak činí 500 franků (v přepočtu zhruba 13 tisíc korun), nikoliv částku odpovídající současné hodnotě zlata. Evropská cena činí 600 eur (14,5 tisíce korun), což je výrazně víc než 275 eur (6 700 korun), za kolik se prodávají základní modely MoonSwatch.
MoonSwatch Mission to the Moon 1969
- Pouzdro: matně černý Bioceramic, korunka a tlačítka z 18karátového zlata Omega Moonshine
- Průměr pouzdra: 42,00 mm, tloušťka 13,25 mm, rozpětí mezi růžky 47,30 mm
- Strojek: chronograf s křemíkovým (quartzovým) pohonem, vodotěsnost 3 bary
- Sklíčko: lisované z biologického materiálu s antireflexní úpravou, uprostřed rytina písmene „S“
- Ciferník: 18karátové zlato Omega Moonshine s logy Omega x Swatch, Speedmaster a MoonSwatch
- Řemínek: černý gumový se suchým zipem, zlatou podšívkou s motivem měsíčního povrchu
- Víčko baterie: zlatý motiv Měsíce s datem přistání a otiskem boty astronauta
- Číslování: každý kus je ručně gravírovaný v pořadí x/1969 na boku pouzdra
Získat hodinky nicméně není tak snadné, ani když si připlatíte. Místo klasického prodeje Swatch spustil takzvanou ESTA, tedy Electronic Swatch Timepiece Application, formulář o 32 otázkách, který svým formátem připomíná skutečnou žádost o vstup do USA (pojmenovanou ESTA). Přihlášku je možné vyplnit od 16. července od 15:32 středoevropského času do 21. července do 23:59, přičemž z uchazečů bude vybráno přesně 1969 lidí, kterým Swatch schválí nákup a pošle instrukce k vyzvednutí hodinek v kamenné prodejně.
Detaily na zadní straně hodinek odkazují na moment přistání. Zlatý motiv Měsíce nese datum 21. července 1969 a otisk boty na místě přistání v Moři klidu. Každý kus limitované edice je navíc individuálně číslovaný přímo na pouzdře, podobně jako to Omega dělala u vlastních edic Speedmaster Apollo 11 v devadesátých letech. Návrat plnohodnotné limitované edice MoonSwatch přitom přichází po delší odmlce.
Server Fratello Watches spolupráci Omegy a Swatch řadí mezi komerčně nejúspěšnější počiny hodinářského průmyslu posledních let. V posledních měsících ale pozornost značky patřila jiné spolupráci – edici Royal Pop s Audemars Piguet. I tak je ale nabídka MoonSwatch velmi pestrá. Základní kolekce z roku 2022 se skládá z jedenácti barevných variant pojmenovaných podle těles naší sluneční soustavy – v obchodech tak můžete narazit na žluté Slunce, červený Mars, pískově zbarvený Jupiter či tyrkysový Uran.
Na tento úspěch pak Swatch v průběhu let navázal řadou speciálních edic. Mezi ty nejoblíbenější patří černo-bílé verze se psem Snoopym a indikátorem měsíčních fází (Mission to the Moonphase), zemské edice odkazující na sopky, pouště a polární záře (Mission on Earth) nebo unikátní modely s fázemi samotné planety Země (Earthphase). Aktuální edice z ryzího zlata tak rozšiřuje portfolio o dosud nejprémiovější kousek, ale zachovává tradici značky neustále si hrát s vesmírnými motivy.