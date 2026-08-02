Architekti přeměnili byt s výhledem na Pražský hrad. Teď je v něm luxferová stěna i soukromá galerie
Výraznou proměnou prošla vstupní hala, v jejím středu přibyl centrální ostrůvek. Součástí interiéru je také luxferová stěna nebo arkýř.
V historickém domě na pražském Rašínově nábřeží se nachází byt o dispozici 4+kk s výhledem na Vltavu i Pražský hrad. Architektonické studio BekArch mu teď vtisklo novou podobu, díky níž dnes neslouží jen jako moderní domov, ale také jako soukromá galerie pro majitelovu sbírku umění.
Výraznou proměnou prošla především vstupní hala, které dominují zavěšená designová svítidla. Vedle vestavěných úložných prostor v jejím středu přibyl centrální ostrůvek pro každodenní odkládání drobností. Součástí interiéru je také luxferová stěna, která vpouští do prostoru denní světlo a současně zachovává soukromí.
Společenská zóna orientovaná k nábřeží propojuje obývací pokoj s kuchyní. Hlavní pozornost poutá kuchyňský ostrůvek z tmavě mořené dubové dýhy, jenž plynule navazuje na jídelní stůl, i původní arkýř proměněný v relaxační zákoutí. „Stěny slouží jako prostor pro sbírku umění, zatímco štukové lišty a rozety vzdávají hold historickému charakteru domu,“ popisují architekti.