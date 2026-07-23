Měly jen zkrátit dlouhou frontu na jídlo, ale zvrtlo se to. Karlínské kontejnery míří ke 100 milionům
Terminál Karlín začal jako projekt několika přátel, kteří nechtěli stát u oblíbeného piva frontu na jídlo. Dnes už dělají i eventy a vaří pro firmy.
Petra Janouška jeho práce vždycky bavila, ať už dělal cokoliv. A když se pro něco nadchne, dokáže z toho vykřesat opravdu hodně. Dřív to předvedl třeba coby šéf rozvážkového Ordru nebo když v Německu, Rakousku a Švýcarsku prodával nápady z českého Creative Docku. Úplně nejlíp je to ale vidět na jeho původně bočním projektu, který rozjel s kamarády tak trochu pro sebe – aby nemuseli stát dlouhé fronty na jídlo, když si zašli po práci na pivo. I vy jste už totiž asi slyšeli o karlínském dvorku a tamním Terminálu.
„Já mám prostě rád dobré jídlo, už odmala. Moje máma byla totiž kuchařka, a tak jsem si na něj zvykl,“ říká 34letý manažer a zakladatel vyhledávaného gastrohubu Terminál Karlín. A i když je tenhle projekt tím hlavním, čím se Janoušek zabývá, to první, co o něm píše na svém LinkedInu je, že je to jeho hobby…
„Je to tak. Jsem duší i tělem byznysmen a baví mě hlavně práce v B2B sektoru. Terminál jsme rozjížděli zejména jako něco pro sebe. Ale trochu se nám to rozrostlo,“ směje se Janoušek.
Abyste byli v obraze, Terminál Karlín je firma, která je nyní rozkročená do čtyřech vzájemně propojených oblastí, jež zahrnují jak streetfoodové kontejnery, tak vytříbené eventy nebo obědy rozvážené do kanceláří a svým obratem se vyrovná podnikům, které mají jiní jako full time job. Všechno ale začalo opravdu v malém na zmiňovaném karlínském dvorku, kde najdete i pivovar Dva Kohouti, bistro Bufet a z druhé strany i Lokál Hamburk od Ambiente nebo Antonínovo pekařství.
Janouškova společnost tu vedle nich od roku 2022 provozuje dva bývalé lodní kontejnery s rychlým, ale promyšleným street foodem, který místní nabídku vhodně doplňuje. „A tím to také mělo skončit. Počítal jsem, že tomu budu věnovat tak hodinu denně,“ vypráví Janoušek.
„S kamarády jsme sem rádi chodili na pivo a chtěli jsme k tomu něco do ruky k jídlu a vyhnout se frontám, které se tu někdy dělaly. Tak jsme si řekli, že pořídíme ty kontejnery a budeme v nich dělat bao buns a že si pro ně občas někdo snad skočí,“ vypráví Janoušek, kterého gastronomie provázela i po velkou část jeho profesní kariéry. Vedle šéfování Ordru působil totiž i ve společnosti Olive Food, která zařizovala firemní kantýny a dělala i catering.
Pouličním asijským jídlům propadl v době, kdy před příchodem covidu cestoval po jihovýchodní Asii, a bao buns zvolil proto, že se dají plnit v zásadě vším, co vás napadne a dají se jíst celkem bezpečně i ve stoje, což byla Janouškova podmínka. K nim se přidalo několik dalších asijských jídel, třeba japonský kuřecí řízek katsu, a bylo to. „Jenže fronty se časem začaly dělat i u nás,“ krčí Janoušek lehce omluvně, ale spokojeně rameny. „V jednom kontejneru máme tuhle původní Asian fusion dodnes, ve druhém se nám nejvíc osvědčila mexická kuchyně,“ vypočítává.
V množném čísle mluví záměrně, ve firmě Terminál Karlín má totiž ještě tři společníky, ti jsou ale tichými partnery. On sám má ve firmě ze všech největší podíl a je tím, kdo o jejím směřování rozhoduje. „O Terminál se starám jen já a mohu říct, že jsem vděčný za svoje společníky, přeci jen někdy více hlav víc ví a mít za parťáky vystudované právníky je taky obrovská výhoda, která nám určitě pomáhá,“ míní.
A jelikož zájem neutuchal a Janoušek vycítil příležitost, tak zhruba rok potom, co se kontejnery rozjely, přibyla do společného byznysu další vertikála. A sice eventový prostor ve sklepení domu, který dvorek odděluje od Sokolovské ulice a který patří rodině Janouškových společníků. „Šlo tedy vlastně o to B2B podnikání, které mám rád a umím,“ upozorňuje Janoušek. Cesta k němu přitom byla poměrně přímá – kuchyňské prostory v kontejnerech přestávaly stačit, tak se partneři rozhodli využít sklepy k tomu, aby tam zbudovali kuchyni. „A když už byly sklepy hotové a měli jsme velkou kuchyň, řekli jsme si, že to musíme využít,“ dodává.
A byla to další trefa. Sklepní prostor v domě U města Hamburku, jak se stavba oficiálně jmenuje, má totiž výrazného genia loci, který je spojený s tím, že dřív šlo o přístavní dům u dnes už neexistujícího slepého ramene Vltavy. Kdysi tu tak kotvily lodě připlouvající z Hamburku a Terminál Karlín s tímhle vším schválně pracuje. Ostatně právě proto se jmenuje Terminál a začínal v lodních kontejnerech.
V kombinaci s odvážnými a precizními pokrmy, které připravuje rovnou trio šéfkuchařů Jiří Vosáhlo, Jan Hebík a Tomáš Tran přezdívaný Thai Shrimp, jde o velké lákadlo a Terminál má eventový prostor vybookovaný na dlouhé měsíce dopředu. Ale ani tam se Janoušek s partnery nezastavili. „Bylo nám jasné, že pro eventy podle našich představ potřebujeme do kuchyně fakt profíky. A když už jsme je měli, tak jsme si zase řekli, že nemůžeme zůstat jen u eventů,“ vysvětluje. A tak přišel na řadu catering.
Ten je v podání Terminálu Karlín jednoznačně zážitkový. To znamená, že pokud je italský, ocitnete se rázem na jihu Evropy, když zatoužíte po hlučných ulicích a grilech z Buenos Aires, dostanete je. „Nechceme dělat klasický catering od firemních večírků po svatby. Na to je nás málo a ani nás to neláká,“ vysvětluje Janoušek, „dodáváme kompletní zážitek, ne jen jídlo, a funguje to.“
Jako poslední ke svému gastronomickému podnikání přidali s partnery rozvoz obědů do kanceláří. Vyvolaly to prý dotazy na to, zda nechystají nějakou variantu pro zimní měsíce, kdy jsou kontejnery v Karlíně zavřené a zákazníci z okolních kanceláří musí chodit na oběd jinam. Ani tady ale nečekejte klasické kurýry, kteří vám do práce dovezou už lehce unavené jídlo v plastových nádobách.
Představte si spíš něco jako hostinu, kterou vám tým Terminálu přijedete do kanceláře naservírovat. Hezky z litinových hrnců a na talíře, pravidelně jednou měsíčně také s jedním z šéfkuchařů v čele. „Děláme to takhle schválně, aby kluci byli v kontaktu se zákazníky a měli na svoje jídlo rovnou i zpětnou vazbu. A co si budeme povídat, funguje to dobře i na druhou stranu,“ směje se znovu Janoušek. Tím prozatím s rozšiřováním aktivit Terminálu skončil, nyní se chce soustředit na to, aby firma rostla finančně.
Po čtyřech letech fungování se Terminál Karlín loni dostal na obrat kolem sedmdesáti milionů korun. Táhnou ho hlavně eventové akce spolu s cateringem, jež využívají i kolosy jako Česká spořitelna nebo Deloitte, Make nebo Expedia. Kontejnery, kterými to vše začalo, označuje Janoušek nyní už hlavně za hezkou vizitku a skvělé místo pro setkávání. K eventovým karlínským prostorům už ale museli přidat další spřízněné lokace, protože tady jednoduše všechnu poptávku neuspokojí.
„Nikdy jsem se netajil tím, že bych chtěl mít stomilionovou firmu v obratu a pořád to platí. Jen je otázka, kdy se tam dostaneme,“ přemítá Janoušek. „Vzhledem k tomu, že jsme si zvolili poměrně specifickou cestu, tak to jde pomaleji, než bych si za jiných podmínek přál, ale třeba to zazvoní už letos. Na to, že to všechno byl původně projekt pro radost, je to skvělé i tak,“ říká na závěr.