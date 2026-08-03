Jak vydělat 200 milionů za pár měsíců? Mladý investor to zvládl s akciemi Xeroxu, ale chce mnohem víc
František Bostl navýšil podíl v americké firmě Xerox na 6,7 procenta a je jejím druhým největším akcionářem. Vidí pro ni do budoucna dva scénáře.
Minulý týden se na burze Nasdaqu stalo něco, co akcionáři slavné americké značky Xerox roky nepamatovali – titul ve čtvrtek vyskočil za jediný den o 32 procent na 3,49 dolaru. Pak sice něco z růstu ztratil, každopádně zafungovaly solidní výsledky za druhý kvartál roku 2026. A zvláštní význam to mělo pro pražský fond Starteepo, který ve firmě drží 8,8 milionu akcií. V jeho případě totiž růst ceny představoval přírůstek hodnoty o více než 100 milionů korun. Za jedno odpoledne.
Zakladatel fondu František Bostl, jinak známá tvář tuzemského kapitálového trhu, na sebe upoutal globální pozornost letos v květnu, když oznámil, že se svými partnery získal 6,6 milionu akcií Xeroxu za průměrnou cenu 2,16 dolaru, tedy asi za 300 milionů korun. Tehdy to bylo 5,05 procenta firmy a čtvrtá největší pozice v akcionářské struktuře. Od té doby dokupoval a dnes už drží 6,7 procenta, takže je druhým největším akcionářem společnosti, která stála u zrodu osobního počítače, počítačové myši i laserové tiskárny.
„V polovině srpna uvidíme, zda nejsme třeba už dokonce první, fondy reportují své pozice se zpožděním,“ usmívá se Bostl při rozhovoru pro CzechCrunch. Podstatnější je pro něj ale jiné srovnání. Starteepo je dnes větší akcionář než Deason Trust, tedy trust po legendárním texaském podnikateli Darwinu Deasonovi, který byl historicky nejaktivnějším velkým vlastníkem Xeroxu a jehož family office dodnes obsazuje například křeslo předsedy představenstva společnosti.
Celý Xerox má dnes na burze cenu zhruba 400 milionů dolarů, tedy osm miliard korun, a žádného dominantního vlastníka – největší BlackRock drží asi sedm procent, Starteepo 6,7 procenta. Kdyby dnes Bostl svůj balík akcií, který nakumuloval za poslední půlrok, prodal, odešel by s ohledem na růst ceny akcií se ziskem kolem dvou set milionů korun. Nic takového ale neplánuje.
Podle vlastních slov chce sedět a koukat, jak vedení firmy pracuje. Zatím to vypadá dobře, a tak se Starteepo drží oficiálního prohlášení, že je s managementem spokojené. „Jsme v pozici druhého největšího akcionáře a chceme s vedením řešit strategické věci. Nemůžu proto vyloučit, že bychom výhledově usilovali o větší zapojení do orgánů společnosti,“ říká Bostl. Ostatně na konec září plánuje dva dny jednání s vedením Xeroxu na veletrhu v Las Vegas, nedávno je také představil osobně zdejší investorské komunitě v rámci vícedenní návštěvy Česka.
Čtvrteční čísla dala Bostlově investiční tezi, že Xerox je perspektivní sázka, za pravdu. Firma vykázala za druhý kvartál tržby 1,92 miliardy dolarů, což je meziročně o 22 procent víc, a poprvé po dlouhé době i čistý zisk – třináct milionů dolarů proti loňské ztrátě 106 milionů. Provozní zisk po očištění vylétl na 203 milionů dolarů a marže se zvedla o 6,9 procentního bodu na 10,6 procenta. Navíc společnost snížila o 223 milionů dolarů svůj dluh a zlepšila celoroční výhled.
Zároveň ale platí, že Xerox je pořád ve fázi restrukturalizace, a není jisté, že nakonec uspěje. Firma za posledních pár let ztratila přes 90 procent hodnoty a značně pokulhává za svými asijskými konkurenty, jako je třeba Cannon. Kdyby se od aktuálních čísel odečetla akvizice Lexmarku, kterou Xerox dokončil loni, tržby by mu meziročně mírně klesly.
Každopádně analytici, kteří titul sledují, mají na akcii doporučení „držet“ a cílovou cenu vidí na hodnotě 2,75 dolaru, tedy níž, než kde se obchoduje teď. Zároveň Xerox láká spekulanty, kteří sází na to, že se mu otočka nepovede – tzv. shortaři drží podle odhadů aspoň třetinu veřejně dostupných akcií.
František Bostl, který nyní většinu své mentální byznysové kapacity věnuje právě investici do Xeroxu, spoléhá na to, že americká legenda nakonec uspěje. Velký potenciál vidí například v tom, že její management se snaží intenzivně snižovat zadlužení. „Potřebují dostat akcii nad čtyři dolary, což jim umožní refinancovat a sníží dluh o další tři až čtyři stovky milionů. Tím se akcie odblokuje k růstu někam k osmi až deseti dolarům,“ tvrdí Bostl.
Jakmile Xerox úspěšně dokončí své oddlužení, mladý český investor vidí potenciálně dvě cesty pro firmu, a tím pádem i pro sebe do budoucna. Jednou z variant podle něj je, že se ze společnosti vydělí sekce, která nabízí operativní leasing kopírek a kancelářských strojů. To jednak pomůže účetním knihám Xeroxu, protože v nich jsou pronajaté mašiny vedené jako pohledávky, jednak to je do určité míry bankovní byznys, na němž by se dalo spolupracovat i s dalšími subjekty.
„Operativní leasing v tomto sektoru je něco, co Xerox de facto vymyslel. Jenže je to také miliarda dolarů v kolonce dluh a trh ji nevnímá správně, nebere, že jde částečně o bankovní knihu pohledávek,“ krčí rameny Bostl.
Rozdělení firmy ale není jediný scénář, na který František Bostl sází. Perspektivně působí i varianta, že očištěný Xerox koupí některý z větších hráčů – ve hře může být japonská konkurence v podobě Ricohu, Kyocery nebo Canonu nebo třeba americký HP či Dell. „Konsolidace bude probíhat dál. A já bych řekl, že kupci čekají, až ta naše nevěsta ještě trochu zhubne a osvěží se,“ usmívá se Bostl. Sám sobě přitom dal jasný cíl a termín, jimiž bude hodnotit úspěch: patnáct dolarů za akcii do konce roku 2028. To je pětinásobek dnešní ceny.
V jeho příběhu se nabízí paralela s českou investiční skupinou Pale Fire Capital a Grouponem, Bostl ale odmítá, že by po vzoru Dušana Šenkypla a spol. šel sám s kolegy Xerox opravovat a řidit. „Nechci si firmu vzít na hrb a celou ji sám přestavovat. Ani kluci v Grouponu to původně takto neplánovali, byli k tomu okolnostmi trochu donuceni. Já doufám, že donuceni nebudeme, nemáme na to ani kapitál,“ říká. Jeho maximem má být finanční inženýrství a veřejný tlak.