Jako ředitelka marketingu známé značky vyhořela. Teď vyrábí betonový nábytek inspirovaný Legem
Jana Hejnicová spoluzaložila značku modulárního nábytku z betonu Culto. Vybavuje jím kanceláře, přes architekty ale už míří i do obytných interiérů.
Každá rekonstrukce, stěhování nebo změna kanceláří s sebou často nesou otázku, co se starým nábytkem. Velká část ho končí v kontejneru nebo na skládkách. protože se kvůli lepidlům a vrstvení materiálů v dřevotřísce nedá dobře recyklovat. Tento obvyklý koloběh se rozhodla zastavit Jana Hejnicová. „Novým konceptem interiérové stavebnice z odlehčeného betonu chci ukázat, že nábytek nemusí být spotřební zboží na jedno použití, ale flexibilní stavebnice na celý život. Kvalitný design vydrží generace,“ říká.
Pod značkou Culto představila projekt, který založila společně s průmyslovým designérem a řemeslníkem Michalem Brachem. Nabízejí modulární stavebnici ve stylu Lega, pomocí které lze sestavit prakticky jakýkoli kus nábytku – od nočního stolku přes pracovní stůl až po rozsáhlé knihovny a obývací stěny. Celý systém tvoří pouhé tři základní komponenty: odlehčený betonový blok, skrytá vnitřní spojka a police z práškově lakovaného hliníku či dřeva.
„Díky unikátnímu mechanickému spoji, který máme nyní v patentovém řízení, se kousky dají opakovaně skládat a rozkládat bez použití nářadí nebo lepidla,“ vysvětluje Hejnicová. Celý koncept stojí na pěticentimetrovém gridu, což umožňuje libovolně kombinovat výšku polic. Když se uživatel stěhuje, jednoduše kostky rozebere, naskládá do krabice a v novém prostoru z nich může vytvořit libovolnou jinou sestavu. Ještě před čtyřmi lety přitom Jana Hejnicová seděla v úplně jiných kulisách. Jako marketingová ředitelka logistického startupu DoDo trávila dny v intenzivním pracovním tempu.
Díky unikátnímu mechanickému spoji se kousky dají opakovaně skládat a rozkládat bez použití nářadí nebo lepidla.
Stála u zrodu značky a zažila její růst i expanzi na pět evropských trhů. Dlouhodobý vysoký výkon v kombinaci s rodinnými starostmi ji však dovedly k těžkému vyhoření a měsícům nespavosti. „Zlomový moment přišel v kanceláři, kdy jsem od kolegy slyšela překvapené: „Jé, Jana promluvila. Po dvou dnech!,“ popisuje moment, kdy jí došlo, že potřebuje svůj život zásadně přehodnotit a že se ocitla na hranici svých sil.
Odešla z firmy a hledala nové cesty ke ztracené rovnováze. „Měla jsem tehdy úplně změněný pohled na sebe a prožívala hluboké prázdno. Říkala jsem si, že už v životě nechci vidět počítač, marketing ani značky. Klidně bych šla dělat prodavačku do Lidlu, jen abych měla čistou hlavu,“ vypráví Hejnicová.
Když přemýšlela, kudy se vydat dál, pomohla jí náhoda při rekonstrukci bytu. V hobbymarketu narazila na kyblík s hotovou betonovou směsí na odlévání a zkusila s dcerou vyrobit několik interiérových květináčů. Manuální práce jí přinesla nečekané uklidnění. Činnost ji chytla natolik, že v panelákovém bytě ve třetím patře brzy začala skladovat pytle s pískem a cement míchala vrtačkou přímo uprostřed obýváku.
„Začaly se mi v hlavě rojit nápady, na co vše by šlo beton využít, co z něj tvořit a začít to prodávat,“ vypráví. Jejím prvním nápadem bylo promítnout do produktů vlastní zkušenost s hledáním životního balancu. Chtěla vyrábět modulární květináče s vyrytými nápisy a vzkazy, které by v interiéru fungovaly jako memento – designový prvek, který člověka v každodenním shonu na vteřinu zastaví a přiměje vydechnout. „Byl to takový můj odraz stovek hodin podcastů o psychologii a seberozvoji, které jsem během své rekonvalescence naposlouchala,“ vzpomíná na první nápad.
Aby pochopila chemické procesy a eliminovala rizika spojená s praskáním betonu, začala studovat vysokoškolské bakalářské a diplomové práce na toto téma. Dodavatel betonařské chemie ji varoval, že vývoj ideální receptury a technologie výroby potrvá měsíce, ale zároveň jí dal kontakt na průmyslového designéra a betonářského řemeslníka Michala Bracha.
Ten měl za sebou více než deset let praktických zkušeností s tímto materiálem a úzce spolupracoval s předními architekty. Jeho zakázkové barové pulty či kuchyňské ostrůvky sbíraly ocenění jako například Interiér roku. Byla to však fyzicky nesmírně náročná práce, a Brach proto již delší dobu hledal způsob, jak z čistého řemesla přejít k produktovému, sériovému byznysu.
Když za ním Hejnicová na jaře 2023 poprvé dorazila do zaprášené stodoly kousek za Prahou, kde měl dílnu, střetly se dva odlišné světy. Bývalá manažerka z karlínského startupu nakráčela mezi stroje v elegantním oblečení a rovnou řemeslníkům otevřela prezentaci s vytyčenou strategií, logem a vizuální identitou.
„Koukali se na mě dost překvapeně. Naštěstí se ale moje vize modulárních květináčů protnula s Michalovými dlouhodobými plány na modulární nábytek a o týden později v kavárně padlo rozhodnutí, že projekt rozjedeme společně,“ vzpomíná s úsměvem. Prvním cílem bylo vyvinout nábytek, který by šel zabalit do plochých krabic. „Dál jsme chtěli, aby svým systémem byl hravý jako Lego a aby v sobě měl kvalitu tradičního designu,“ vyjmenovává Jana Hejnicová.
Podniky si nábytek a dělicí příčky nebudou v budoucnu kupovat jako jednorázovou investici, ale platit budou měsíční předplatné.
Největší technickou výzvou při práci s betonem je váha a s tím spojená logistika. Tradiční litý beton byl pro e-commerce model nepoužitelný, proto po sérii experimentů s kartonovými jádry či konopným betonem vyvinuli vlastní směs CultoMix. Ta obsahuje vysoký podíl recyklátu a snižuje hmotnost bloků o 50 procent orpoti standardnímu betonu. Jeden díl tak váží přibližně dva kilogramy místo původních čtyř a půl.
Michal Brach navíc sám navrhl a sestavil unikátní výrobní stroj, který pod velkým tlakem a vibracemi směs zhutňuje. Tato technologie umožňuje vyprodukovat sto bloků denně s měsíční potenciální kapacitou až 8 000 kusů. „Nechceme být vnímaní jako obyčejná řemeslná dílna nebo klasická betonárka. Od začátku Culto stavíme spíš jako technologickou firmu, která sice dělá nábytek, ale kompletně ji řídí data,“ vysvětluje Hejnicová.
A jak přesně to v praxi funguje? „Naším digitálním srdcem je konfigurátor. Zatím v beta verzi. Ten neslouží jen k tomu, aby si v něm zákazník nebo architekt poskládal tvary a navolil barvy. Je vymyšlený tak, že jakmile odešlete objednávku, program z ní na druhé straně okamžitě vytvoří přesné podklady přímo pro stroje v dílně. Vyrábíme navíc až ve chvíli, kdy si nábytek někdo skutečně koupí. Díky tomu nemusíme mít obří sklady plné hotového zboží a netopíme zbytečně peníze v materiálu, který by nám někde ležel ladem,“ doplňuje Hejnicová.
Zásadním milníkem v příběhu čerstvě založené značky byl pražský Designblok 2025. „Stála jsem tam celých šest dní a mluvila se stovkami lidí. To nám dalo jistotu, že jdeme správným směrem,“ vzpomíná Hejnicová. Reakce trhu na sebe nenechala dlouho čekat – do registru zájemců okamžitě přistálo přes 200 kontaktů a projekt zaznamenal mimořádný ohlas u komunity architektů a developerů.
Culto se také probojovalo do semifinále soutěže Nápad roku 2025 , prošlo akceleračním programem Start it od ČSOB a stalo se finalistou Creative Business Cup Czechia 2026. Dnes už se projekt nachází ve fázi, kdy sbírá poptávky na první velké realizace a míří do ostrého provozu v B2B i obytných interiérech. Prvním hmatatelným důkazem flexibility celého systému bude chystaná zakázka v domově seniorů v Pražských Kunraticích, která bude hotová do konce léta. Půjde o atypickou, přibližně šestimetrovou knihovnu, kde zakladatelé betonové bloky poprvé zkombinují s dřevěnými policemi namísto standardních kovových.
Bývalý šéf v roli investora
Do náročného vývoje a testování materiálů zakladatelé dosud investovali přes dva roky času a přibližně 1,5 milionu korun. Peníze získávali průběžně z vlastních úspor a klasickému rizikovému kapitálu od velkých fondů se zatím záměrně vyhýbají. „Chceme si uchovat autenticitu a svobodu v rozhodování, bez tlaku na okamžitý masivní růst,“ vysvětluje zakladatelka.
Přesto na palubě jednoho investora mají. Je jím Martin Marek, angel investor a tehdejší COO společnosti DoDo, tedy někdejší nadřízený Hejnicové, který projektu od začátku věřil jako mentor a strategický sparing partner. V Cultu drží symbolický čtyřprocentní podíl, zatímco zbylých 96 procent si rovným dílem dělí Hejnicová s Brachem. Do roku 2028 plánují dosáhnout obratu jednoho milionu eur a do tří let chtějí se systémem expandovat na trhy v německy mluvících zemích nebo do Skandinávie.
„Poličky a stolky jsou pro Culto pouhým začátkem,“ říká Hejnicová. Její dlouhodobá vize směřuje k něčemu, co sama nazývá „indoor stavebnictví“. „Architektura moderních kanceláří se mění každých několik měsíců, týmy přicházejí a odcházejí a tradiční sádrokartonové příčky nebo přestavby jsou drahé a neekologické,“ přemýšlí.
„Naším cílem je nabídnout firmám model Furniture as a Service, tedy vybavení prostor jako službu. Podniky si nábytek a dělicí příčky nebudou v budoucnu kupovat jako jednorázovou investici, ale platit budou měsíční předplatné, v rámci kterého by jim Culto dvakrát do roka kanceláře kompletně přeskládá podle aktuálních potřeb týmu,“ líčí na závěr další plány Jana Hejnicová.