Závěr čtvrté řady Stranger Things je tady. Velký střet s Vecnou vás zasáhne přímo do srdce

Stranger Things nedávno potvrdily status jednoho z největších televizních hitů posledních let. Aby přitom Netflix udržel diváky napjaté déle, rozdělil čtvrtou řadu na dvě části – a ta druhá právě vyšla. Skládá se ze dvou epizod (dlouhých 85 a 150 minut) a ukazuje velký střet s pánem zla Vecnou i některé hrdiny v nejnáročnějších momentech svého života.

Zcela zásadní postavou čtvrté řady je Max, která musela bezprostředně čelit svým nejhlubším obavám, aby vůbec přežila. Její představitelka Sadie Sink nedávno zmínila, že ve dvou nových epizodách bude muset jít ještě dále, učinit odvážná rozhodnutí a vzít svůj život pevně do vlastních rukou. A kdo bude dalším cílem Vecny? Samozřejmě není na místě nic prozrazovat, ale s traumaty z minulosti se musí vypořádat Jedenáctka, Hopper, Joyce i další.

Obecněji důležitým bodem je připravit prostor pro pátou a poslední řadu, takže očekávání jsou velká. Podle jednoho z producentů a režisérů Stranger Things Shawna Levyho bychom se neměli obávat, že se nenaplní. „Viděl jsem poslední dvě epizody. Jsou velkolepé jak z audiovizuálního, tak emočního hlediska. Ty vole, je to jednoznačně pastva pro oči, ale také vám jednu vrazí přímo do srdce,“ řekl v rozhovoru pro The Hollywood Reporter. Nezapomněl dodat, že totéž mohou předpokládat také u páté řady a všichni tvůrci si chtějí být jistí, že seriál dostane co nejuspokojivější vyvrcholení.

Hlavní tvůrci Stranger Things bratří Dufferové pak nedávno zmínili, že už nějakou dobu přemýšlejí nad spin-offem, tedy pokračováním s jinými postavami či v jiném prostředí. Zatím neprozradili nic konkrétního, Matt Duffer ale řekl: „Bude to jiné, než by kdokoliv čekal, včetně Netflixu.“

Nové Stranger Things jsou k vidění zde.

Co ukazují trailery

Surface

Od producentů Sedmilhářek přichází další psychologické drama, jehož hrdinka se snaží odhalit své vlastní potlačená traumata. Sofie je žena z vyšších sfér společnosti, která po přepadnutí přes palubu lodi ztratí paměť. Byl to pokus o sebevraždu, nebo ji někdo strčil? Trailer si všechna tajemství nechává pro sebe, a místo toho nás jen napíná.

Třináct životů

V roce 2018 celý svět několik týdnů sledoval dění kolem jeskyně v Thajsku, kde voda odřízla cestu ven dvanáctičlennému fotbalovému týmu a jejich trenérovi. Teď dramatické události zfilmoval oscarový Ron Howard a do rolí záchranářů obsadil Vigga Mortensena, Colina Farrella nebo Joela Edgertona.

See

První řada seriálu See o postapokalyptickém světě, kde téměř celé lidstvo přišlo o zrak, zaujala, ale příliš nenadchla. Druhá pak loni více rozvinula svět a potěšila fanoušky drsné, naturalistické akce. Teď se jeden z prvních titulů na Apple TV+ chýlí ke konci a slibuje výbušné vyvrcholení.

See How They Run

See How They Run působí tak trochu, jako by Wes Anderson režíroval Na nože. Film představuje Londýn v 50. letech a dva detektivy, zkušeného a začátečnici, kteří vyšetřují vraždu herce vychvalované hry. Zdá se, že výsledkem by mohla být kvalitní černá komedie.

Co hýbe světem filmu a televize

O čem přesněji bude prequel Šíleného Maxe

Nový film George Millera Furiosa, odehrávající se před Šíleným Maxem: Zběsilou cestou, má oficiální synopsi. Podle ní bude titulní hrdinka v dětství unesena ze Zeleného místa a padne do rukou motorkářského gangu pod vedením vojevůdce Dementuse. Na cestách narazí na Citadelu, které vládne mladší Immortan Joe. Mezi dvěma tyrany se strhne bitva. Furiosa (Anya Taylor-Joy) v jejím průběhu projde mnoha náročnými zkouškami a bude se snažit najít cestu domů. Nový film se už měsíc natáčí, do kin má vstoupit v květnu roku 2024.

Jak daleko je nový Bond

Značně. O dalším pokračování legendární filmové série se spekuluje už dlouho, její hlavní producentka Barbara Broccoli teď ale potvrdila, že u spekulací to ještě na čas zůstane. Důvodem pro to je záměr pro ikonickou postavu najít zcela novou polohu, což jednoduše trvá. „Znovu objevujeme, kým je,“ cituje Broccoli server Deadline. Zatím není ani scénář, ani se nezvažuje konkrétní herec, byť v minulosti mezi možnostmi zazněl třeba Idris Elba. Natáčení nové bondovky je prý minimálně dva roky daleko.

Maverick přeletěl miliardu dolarů

Top Gun: Maverick, jeden z nejlépe hodnocených filmů letošního roku, koncem minulého víkendu překonal významný milník, když jeho příjmy z kin překročily miliardu dolarů (asi 23 miliard korun). Finančně nejúspěšnější snímek v kariéře Toma Cruise se přitom v blízké době plátna opustit nechystá, v současnosti už postoupil k více než miliardě a dvaceti milionům. Více zde.

Začíná festival v Karlových Varech

Největší český filmový festival dnes otevírá své brány a bude probíhat až do 9. července. Za tu dobu zde proběhnou projekce stovek filmů, ocenění za umělecký přínos osobně převezmou Geoffrey Rush a Benicio del Toro, samozřejmě se budou konat také soutěže v několika kategoriích. V samostatném článku jsme vybrali několik titulů, které si v letošním programu zaslouží pozornost. Vedle nich stojí za to zmínit třeba ještě novinku Davida Cronenberga Zločiny budoucnosti, klasiku Jima Jarmusche Ghost Dog – Cesta samuraje nebo vítěze letošního festivalu v Cannes, sžíravou sociální satiru Trojúhelník smutku.

Co si dnes pustit

The Little Drummer Girl

HBO Max | Drama/Thriller | 2018 | 6 epizod | ČSFD

Reprofoto: Rotten Tomatoes TV/YouTube Minisérie The Little Drummer Girl

Florence Pugh, Alexander Skarsgård a Michael Shannon v napínavé minisérii, za níž stojí jeden z nejlepších režisérů současnosti Chan-wook Park. The Little Drummer Girl je špionážní thriller, v němž izraelská rozvědka Mossad najme mladou britskou herečku, aby infiltrovala palestinskou skupinu, která údajně chystá teroristické útoky v Evropě. Vyprávění si dává na čas, tato adaptace knihy bývalého agenta MI6 ale nabízí sofistikovanou zápletku, skvělé herecké výkony i kvalitní režii.

Dark Waters

Netflix | Drama | 2019 | 126 min. | ČSFD

Reprofoto: Focus Features/YouTube Film Dark Waters

Dark Waters je drama o posedlosti. Na jedné straně o posedlosti firmy penězi bez ohledu na následky, na straně druhé o posedlosti právníka, který se snaží konspiraci odhalit. Příběh přitom úzce sleduje skutečné události, kdy americká chemická společnost DuPont do pitné vody nedaleko její továrny v Západní Virginii vypouštěla toxické množství látek (PFOA) používaných při výrobě teflonu. Zemřelo kvůli tomu několik lidí. Snímek režiséra Todda Haynese sugestivním způsobem zprostředkovává, co ke katastrofě vedlo a jak náročný byl boj za vykonání spravedlnosti. Mimochodem – PFOA máte v krvi nejspíš i vy.

Záchrana

Disney+ | Dokument | 2021 | 114 min. | ČSFD

Reprofoto: National Geographic/YouTube Dokument Záchrana

Pokud vás téma záchrany fotbalového týmu z thajské jeskyně zajímá a nechcete čekat na výše zmíněných Třináct životů, pozornost si jistě zaslouží také Záchrana. I když je mnoho detailů (stejně jako výsledek) celé události široce známých, tento dokument je strhující. Doplňuje silné příběhy jednotlivých aktérů, zatímco kombinací archivních záběrů, rozhovorů a sehraných skutečných momentů úzce sleduje celý proces.

