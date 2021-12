Zavřeli jim stánky, tak z Turbomoštu udělali krypto. Když vydělají, uspořádají nejlepší mejdan v Brně

Vládní opatření si neberou servítky a poslední dny to nejvíce pociťují hlavně hospodští s večerkou do desíti a stánkaři, kterým bylo zakázáno provozovat své vánoční trhy. Kilogramy jídla, hektolitry nápojů, hodiny práce se zdobením stánků a sháněním brigádníků tak pro mnohé přišly vniveč. Internet jim ale zatím nezakázali, a proto se někteří přesunuli i tam. Brněnská gastroparta Lidi z Baru ale šla ještě dál – se svým věhlasným alkoholickým mokem totiž zamířila rovnou do krypta.

Turbomošt sahá i za hranice Brna. Na svařenou pochoutku ze skořice, hřebíčku, badyánu, jablečného moštu z Bílých Karpat a pravé jablkovice se do moravské metropole sjíždí celá republika. A letos tomu nemělo být jinak. Gastronomická skupina Lidi z Baru, která stojí za oblíbenými podniky jako Bar, který neexistuje nebo Super Panda Circus, už měla na hlavních místech v centru vše připravené. Pak ale zazvonil protipandemický zvonec a stánkařům byl konec.

A zatímco mnohdy zoufalým trhovcům nabídly pomoc online supermarkety Rohlik.cz nebo Košík.cz, autoři Turbomoštu se rozhodli jít vlastní cestou. Ta je zavedla až do světa kryptoměn, lépe řečeno tokenů NFT, které si lidé kupují, aby vlastnili originál daného digitálního díla. Podobně jako u sbírání obrazů, akorát s tím rozdílem, že je vše virtuální. V letošní sezóně si tak zákazníci svůj Turbomošt „vychutnají“ především jako pixelovitou ilustraci. S příslibem další odměny.

Vstupenky na skvělou brněnskou párty

„Ponořili jsme se do studia. Nejsme už nejmladší a nikdo z nás ani nikdy neobchodoval s bitcoinem, takže co si budeme povídat, šlo to ztuha. Po víkendovém hackathonu v kanceláři jsme přišli na to, jak vše prakticky provést,“ popisuje trnitou cestu vedoucí k tvorbě NFT spoluzakladatel Turbomoštu a skupiny Lidi z Baru Jan Vlachynský.

Nová edice NFT od Lidí z Baru Foto: Lidi z Baru

Ostatně kdo jiný by s takovým nápadem měl přijít než partička pod taktovkou tohoto brněnského barového krále, která především během loňského roku dokazovala, jak elegantně proplouvat koronavirovou krizí – stačí sypat dobré nápady a nebát se prozkoumávat nové vody. A konkrétně NFT bylo pro Lidi z Baru opravdu velkým rybníkem.

Poslední listopadový den brněnští patrioti vydali svou první edici NFT, která se skládá z 5 555 obrázků od grafika Adama Kloudy se symbolikou Turbomoštu, respektive Cryptomoštu. Na každé ilustraci je ikonický hrneček, ve kterém se alkoholický mošt podává, a maskot celé série v různých kostýmech. Zájemci si tak mohou vybrat svého oblíbence a přes platformu Solsea.io si ho koupit.

Zatím je takzvaně vyraženo přes sedmdesát obrázků s tím, že zbytek bude přibývat. A protože edice běží na blockchainu (zjednodušeně řečeno digitální knize kryptoměnových transakcí) kryptoměny solana, každá kartička se prodává právě za ni. „Nákup tokenů ale umožníme skrze náš e-shop za běžné koruny, ať je to pro zákazníky jednodušší. Pak si zřídí svou kryptopeněženku a my mu do ní NFT převedeme,“ vysvětluje pro CzechCrunch Vlachynský.

Jeden obrázek stojí po vyražení tisíc korun, potažmo 0,2 solany, pokud by si jej chtěl zájemce koupit za digitální měnu. Všem držitelům „cryptomošťáků“ navíc autoři slibují, že se bezplatně dostanou na údajně největší párty v Brně, kterou chystají. NFT totiž bude – vedle slevy 15 korun na jakýkoliv nápoj z portfolia Turbomoštu – sloužit jako vstupenka na mejdan.

„Práce s komunitou nás zajímá a chceme prozkoumat vše, co by se v tomto kontextu dalo vymyslet. A obecně chceme do trendu NFT proniknout. Máme trochu tušení, že jsou tokeny něco jako Facebook v roce 2009. Chceme být u toho. A ona zmiňována párty? Tu zatím přesně naplánovanou nemáme, ale na rozdíl od kryptosvěta v umíme v tomto oboru skvěle chodit,“ dodává Vlachynský.