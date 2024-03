Že jde McDonald’s do kuřat? To my víc hovězího neplánujeme, kuřecí je trendy, říká šéfka českého KFC

Uložit 0

KFC se v Česku daří. Má tu nejvíc poboček ze všech fastfoodových restaurací a stejně jako loni i letos jich chce několik dalších otevřít po celé zemi od Prahy až po menší města. Jeho tržby navíc rostou. Jenže současně mu rostou soupeři – a to nejen nové řetězce, jako jsou Popeyes či chystaní Five Guys, ale i v podobě kuřecí konkurence od McDonald’s.

Když se řekne fast food, většinu okamžitě napadnou dvě značky: KFC a McDonald’s. Dlouho se lišily především v tom, že první sázela na kuřecí maso, druhá na hovězí burgery. Jenže McDonald’s už nějakou dobu čím dál tím víc láká zákazníky na drůbež. Čtyři z deseti prodaných jídel v „mekáči“ jsou dnes z kuřecího.

„Nedivím se tomu, kuřecí maso je v Česku prostě nejoblíbenější,“ uvedla při představování dalších plánů společnosti Ivana Dlouhá Makalová, ředitelka KFC pro Česko a Rakousko. I proto žádný protiútok v opačném masovém směru nechystá. „Nic jako větší zaměření na hovězí nemáme v plánu. Samozřejmě je důležité inovovat, na druhou stranu stojíme na základech, které postavil plukovník Sanders. A to je kuřecí maso. Víme, že ho děláme dobře, jsme na ten produkt hrdí a v tomhle nebudeme experimentovat,“ dodala.

Twistery a Qurrita tvoří čtvrtinu našich prodejů. Troufám si říct, že tortilly jsme Čechy naučili jíst my v KFC.

Popularita kuřecího masa u zákazníků ale není znát jen u McDonald’s, který na něj vsadil i u nového burgeru od Přemka Forejta. Přímo na smažené kuře se zaměřuje i nováček na českém fastfoodovém trhu Popeyes. „Naše strategie přesto zůstává stejná. To, že i jiní jdou směrem kuřecího masa, je pro nás vlastně dobrá zpráva. Protože je vidět, že to, co děláme, je trendy,“ řekla Dlouhá Makalová.

Kromě větší kuřecí konkurence se na náš trh chystá i další světový řetězec, letos se otevře první pobočka amerických burgerů Five Guys. I to je podle ředitelky KFC prý pozitivní: „Místo pro další subjekt na trhu je. Ukazuje to, že zde všichni včetně nás vidí prostor na expanzi. Kdyby sem nikdo nepřicházel a nemohli bychom expandovat, bylo by to špatně.“

Foto: KFC Ředitelka KFC pro Česko a Rakousko Ivana Dlouhá Makalová

KFC skutečně roste, v počtu poboček je dokonce největším řetězcem rychlého občerstvení v Česku. Loni přidalo devět míst, současně jich provozuje 127, tedy o šest více než McDonald’s. Ten má však s 9,5 miliardy korun navrch v tržbách. Skupina AmRest, pod niž kromě KFC patří i Burger King, Starbucks a Pizza Hut, vykázala za rok 2022 tržby 5,99 miliardy korun. Oproti předchozímu období to byl ale poměrně významný růst, v roce 2021 utržila 4,59 miliardy.

Podíl jednotlivých podniků na celkových tržbách zástupci společnosti nekomentují. Vzhledem k počtu poboček se však dá očekávat, že KFC je největším fastfoodovým tahounem společnosti, provozoven Burger Kingu a Pizza Hutu jsou po republice desítky. V následujícím roce KFC plánuje otevřít dalších osm či devět nových restaurací, pomýšlí při tom na lokality v Praze i v regionech.

„Procházíme celou republiku a v oblastech, kde bychom chtěli být, hledáme vhodné lokace. Ve většině případů půjde o nové budovy, což s sebou nicméně nese spoustu administrativních kroků,“ popsala manažerka. „Taková místa máme i v Praze. Vidíme zde ještě poměrně velký potenciál,“ navnadila pražské milovníky fast foodu.

I s novými restauracemi by KFC v roce 2024 chtělo obsloužit přes 27 milionů zákazníků, loni jich bylo 25 milionů. Zhruba polovina používá samoobslužné kiosky, druhá půlka využívá tradiční objednání. „Letos se využití kiosků určitě překlopí do většiny. Ten poměr v jejich prospěch roste neustále. Možná jednou nastane doba, kdy bude objednávání čistě digitální,“ popsala Dlouhá Makalová.

Ať už naživo, nebo naklikáním na obrazovce, zákazníci v KFC nejvíce objednávají především dva druhy produktů – tortillové a kyblíkové. „Twistery a Qurrita tvoří čtvrtinu všech našich prodejů. Začali jsme s nimi v roce 2001 a troufám si říct, že tortilly jsme Čechy naučili jíst my v KFC,“ řekla ředitelka. Rozmanité kuřecí kyblíky tvoří zhruba pětinu prodejů.

České chutě se tak liší například od těch rakouských, které může Dlouhá Makalová coby šéfka pro Česko i Rakousko snadno porovnat. „Češi mají kromě tortill velmi rádi pikantní pokrmy, ten poměr je tady velmi vysoký. V Rakousku mají rádi burgery a ještě populárnější než u nás tam jsou kyblíky,“ přiblížila Dlouhá Makalová. Mimochodem, s oblibou Twisterů apod. se Česko stalo v minulosti jedničkou dokonce ve světovém měřítku. Žádná jiná země neměla tak vysoké procento kuřecích pokrmů v tortille z celkových prodejů.

KFC letos slaví 30 let od vstupu na český trh, první kuřecí kousky si mohli lidé vychutnat v prosinci roku 1994. Oslavy jubilea se ale rozjedou už v půlce letošního roku a vyvrcholí na podzim. Jejich součástí by měly být i speciální produkty. Jak říká Ivana Dlouhá Makalová, spíš než naprosté novinky by se do menu mohly vrátit historicky oblíbené pochutiny.