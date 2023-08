Koncem loňského roku byl britský startup Stability AI v centru pozornosti, protože mu jeho obrazový generátor Stable Diffusion vynesl status dolarového jednorožce. Jeho modely umělé inteligence od ostatních odlišuje fakt, že jsou založené na otevřeném přístupu. I proto se těší velké popularitě. Ředitel startupu Emad Mostaque nicméně už tak vysoká očekávání veřejnosti i investorů podle zaměstnanců hnal stále výše, a protože si měl některé sliby vymýšlet, přitahuje nyní jeho startup pozornost z jiných důvodů, než by si asi přál.

Stability AI využilo stamilionovou investici z loňského října k tomu, aby přilákalo řadu špičkových technologických pracovníků ze známých firem nejen ze Silicon Valley. Plán zněl – a stále zní – jasně: vyvinout řadu produktů na poli generativní umělé inteligence, které by konkurovaly dalším známým projektům a firmě by přinesly dlouhodobě udržitelný byznys. Protože se však na trendu generativní umělé inteligence veze spousta projektů, Stability AI potřebovala způsob, jak se odlišit. Vsadila na aktivní komunikaci s komunitou a otevřený princip svých technologií.

Zdrojové kódy programů od společnosti jsou proto veřejně přístupné. Na rozdíl od společnosti OpenAI Sama Altmana, která při spuštění aktuálního řečového modelu GPT-4 čelila kritice za to, že o novém systému nezveřejnila příliš mnoho informací. Transparentnost byla heslem, které zkrátka fungovalo. Alespoň to tak dlouho vypadalo, ale k tomu za chvíli.

Nábor elitních odborníků se i díky tomu Stability AI dařil a firma v posledních měsících opravdu řadu dalších programů představila, v květnu například sadu velkých řečových modelů, konkurenci pro ChatGPT. To vše za pochopitelného nadšení ředitele Mostaquea. „Začali jsme od píky. Udělali jsme pár věcí a myslím si, že jsme jimi obrátili svět umělé inteligence vzhůru nohama,“ prohlásil britský byznysmen vloni.

Nadšení z otevřeného přístupu letos do Stability AI zavedlo i českého vědce Stanislava Fořta se zkušenostmi ze známého startupu Anthropic, který stojí za textovým generátorem Claude. „Věřím tomu, že interakce vývojářů s velkou otevřenou komunitou pravděpodobně povede k demokratizaci na straně jedné a ke zlepšení modelů na straně druhé,“ řekl mimo jiné v obsáhlém rozhovoru pro CzechCrunch Fořt, který v britském startupu od února vedl vývoj velkých řečových modelů.

Zdá se ale, že optimismus kolem firmy se v poslední době vytrácí. Podle agentury Bloomberg ji od března opustilo šest seniorních pracovníků včetně provozního ředitele a vedoucího výzkumu. Informace z Fořtova profilu na sociální síti LinkedIn ukazují, že by mezi výraznými odchozími lidmi měl být i on. „Ex-Stability AI,“ píše se v hlavičce profilu. Ve firmě podle zmíněných údajů skončil k letošnímu srpnu, po sedmi měsících práce. CzechCrunch se informaci pokusil potvrdit jak u Fořta, tak u Stability AI, obě prosby o komentář ale do vydání tohoto textu zůstaly bez odpovědi.

Odliv zaměstnanců Mostaque podle Bloombergu komentoval s tím, že je součástí reality každého startupu, obzvláště v případě, že si zaměstnanci s firmou nepadnou do noty. Při dalším zkoumání to ale vypadá, že by mohlo jít o víc. Stability AI má s již zmíněnými vybranými stamiliony nezodpovědně hospodařit, což u investorů, se kterými dříve mluvil server Semafor, vyvolalo zvýšenou opatrnost v případných dalších investičních kolech.

Ačkoli se navíc Mostaque se Stability AI prezentoval jako tvůrce obrazového generátoru Stable Diffusion, podle uniklé komunikace, na kterou v dubnu upozornil server Sifted, společnost „pouze“ navrhla uživatelské rozhraní pro tento program. Materiály naznačují, že Mostaque také zkresloval zapojení svého startupu do ostatních projektů zabývajících se umělou inteligencí. „Brát cizí práci a chlubit se jí, to mu jde,“ řekl o Mostaqueovi jeho bývalý zaměstnanec Forbesu.

V neposlední řadě Mostaqueovi na důvěře nepřidala ani obvinění, že si Stability AI často dává na čas s platbou svých finančních závazků, ani žaloba od spoluzakladatele Stability AI, který obvinil Mostaquea z toho, že ho podvodem přiměl prodat podíl ve firmě za pouhých sto dolarů. Na dotazy CzechCrunche ohledně současných poměrů ve firmě nereagoval ani technologický šéf Stability AI Tom Mason, který dříve v rozhovoru popisoval, jak funguje obrazový generátor Stable Diffusion, ani tiskové oddělení společnosti.

I přes množící se varovné signály Stability AI, zdá se, nehodlá zpomalovat. Konkurence je mezi startupy v oblasti generativní umělé inteligence velká a není čas ztrácet čas. Mostaque proto už v květnu oznámil, že chce s firmou vstoupit na burzu. Prý až bude ten správný čas. „S trochou štěstí to bude dříve než později. Myslím si, že by firma měla být veřejně obchodovaná kvůli dohledu nad ní,“ dodal podle Bloombergu.