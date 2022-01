V devětapadesáti zemích světa s více než šedesáti miliony obyvatel jsou stále ukryté miny a další výbušniny jako pozůstatek válek. Na území, kde by se jinak daly pěstovat potraviny, se nikdo neodváží. Organizaci APOPO se však tato místa daří vracet zpátky k životu. Má k tomu přitom neobvyklé pomocníky. Krysy, které dokážou hledat miny.

„Ne každý se může stát velkým umělcem, ale velký umělec může přijít odkudkoli,“ píše ve své recenzi ve známém animovaném filmu Ratatouille kritik Anton Ego, když objeví, že ve vyhlášené pařížské restauraci vaří ve skutečnosti krysa. To vše je samozřejmě pohádka. I ty se ale někdy dějí. Ukazuje to příběh krysy z Kambodže, která sice nevaří, zato ale zachraňuje životy.

Krysí samec Magawa byl vycvičený, aby odhaloval explozivní nebezpečí. Za svůj život se mu podařilo vyčenichat víc než stovku nášlapných min a jiných výbušnin a v Kambodži, kde sloužil, se mu podařilo očistit od nebezpečného materiálu 225 tisíc metrů čtverečních. To je plocha 42 fotbalových hřišť, na kterých je nyní bezpečno.

Krysa se nyní objevila ve světových médiích od britské BBC přes americkou CNN až po německý Spiegel. Jednoduše proto, že zemřela. Příběh Magawy je ale mnohem větší. Nejen proto, že šlo o jedinou krysu, která obdržela prestižní vyznamenání udělované víc než sedmdesát let zvířatům za záchranu životů, Dickinovu medaili. Ukazuje totiž na unikátní výcvik zvířecích pomocníků, kteří dokážou odhalit nejen miny, ale například i tuberkulózu.

Nejprve ale k nejslavnějšímu krysímu pyrotechnikovi. „Jeho neuvěřitelný čich pomohl komunitám v Kambodži, aby tamější lidé mohli žít, pracovat a hrát si bez strachu, že přijdou o život nebo o nohu,“ uvedla ve svém oznámení belgická organizace APOPO, která ho vycvičila. Nešlo jen o jeho čich, díky kterému není potřeba hledat kov, protože zvíře jednoduše ucítí chemii ve výbušninách. Byť byl Magawa krysou obrovskou, pořád byl se svými dvanácti sty gramy a sedmdesáti centimetry natolik malý, že dokázal projít minovým polem, aniž by pod ním vybuchlo.

APOPO ale vysvětluje i další přínos této neobvyklé pomoci. Hlodavec byl schopný projít pole velké jako tenisový kurt během třiceti minut. Člověku by to s detektorem trvalo až čtyři dny. I přesto je lidská asistence nutná. Když krysa ukáže, že je na místě přítomná výbušnina, musí přijít člověk s detektorem, který to potvrdí.

Dokonalá kombinace: krysa a pes

Kambodža patří k zemím, které jsou nejvíc zaminované. Jde především o pozůstatek brutálního režimu Rudých Khmerů, od konce sedmdesátých let výbušniny v zemi zabily nebo zranily víc než 64 tisíc lidí. Krysa, která miny hledá, tak může působit jako zjevení, ale jen do chvíle, kdy se ukáže, jak prospěšná může během odminování být.

Netradičních hledačů výbušnin je však víc. V chorvatském Záhřebu například zkoumali, zda je možné pro vyhledávání mini využít včely. Ukázalo se, že ano, protože i hmyz dokáže cítit člověkem těžko rozpoznatelný pach TNT. V Angole pak prokázali, že výbušniny skvěle vycítí i sloni. Krysy ale mají za sebou zatím úspěchy největší.

Když organizace APOPO nasadila na výbušniny hlodavce v Mosambiku, nestačili se tu divit. Za rok tady krysy prošly 2,3 milionu metrů čtverečních potenciálně nebezpečného území a odstranilo se díky nim 10 278 min. To už je úctyhodný výkon. Ještě úctyhodnější je pak celkové skóre. Dohromady se totiž díky krysám podařilo zneškodnit 140 101 výbušnin. Vyčistilo se 64 971 702 metrů čtverečních zaminovaných ploch. A zranění už se nemusí obávat 1 722 231 lidí.

Podle APOPO, která se kromě výcviku krys věnuje i výcviku psů, je na světě pořád 59 zemí s více než šedesáti miliony obyvatel, kde jsou ukryté miny a další výbušniny jako pozůstatek válek. Často jsou na místech, kde by se jinak dalo hospodařit. Výcvik krys ve středisku v Tanzanii trvá okolo devíti měsíců. V APOPO jim říkají HeroRAT, tedy krysí hrdina. Výsledkem jejich práce je mimo jiné to, aby dříve zaminované místo mohlo zase sloužit lidem.

Krysí hrdinové ale nejsou cvičení jen k nacházení min. Umí totiž stejně dobře odhalit i tuberkulózu. I tady je výhoda především v šetření času. Krysy totiž dokážou vyhodnotit okolo stovky vzorků asi za dvacet minut. To je práce, která laboratoři trvá klidně i čtyři dny. „Pomalé a nepřesné metody dělají z tuberkulózy jednu z nejsmrtelnějších chorob na světě. Každý rok onemocní TBC deset milionů nových lidí a tři miliony zůstávají nediagnostikovány,“ uvádí web APOPO s tím, že 1,8 milionu lidí na tuberkulózu zemře.

Jak už ale bylo řečeno, organizace vychovává i psy. Podle ní je totiž mix psů a krys tím nejlepším nasazením. Zatímco krysy je možné využít tam, kde už byly ze země léta ponechané ladem odstraněné křoviny, psi se dokážou vypořádat i se zarostlým prostředím. Krysí i psí hrdiny je mimochodem možné na dálku adoptovat, pokud by se tak někdo chtěl zapojit do boje s výbušninami, je to skvělá příležitost.

Na minových polích totiž pracují další a další zvířata. I Magawa, krysa s medailí, má svého nástupce. Před rokem totiž vyznamenaný hlodavec nastoupil do zaslouženého důchodu. Byl už pomalejší. Po Kambodži tak nyní běhá a zachraňuje života Ronin, další aspirant na titul Zachránce roku.