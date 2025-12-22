Žižkovská věž má malou ségru, kterou si položíte na stůl. Praha 3 vydala limitku z Lega, má 160 kostiček
Velký zájem překvapil i městskou část, na jejím infocentru se první várka vyprodala za jediný den. Chystá proto v budoucnu další.
V roce 1985 byl položen základní kámen, ze kterého vyrostl Žižkovský vysílač. Po čtyřiceti letech od tohoto okamžiku můžete to samé udělat taky, akorát si nepostavíte nejvyšší stavbu v Praze o 216 metrech, ale její menší sestru. Praha 3 po dohodě s jejím architektem Václavem Aulickým představila limitovanou sérii stavebnice, kdy si z kostek LEGO můžete postavit vlastní Žižkovskou věž, byť bez miminek od umělce Davida Černého, která po ní lezou od roku 2000.
Městská část stavebnici ukázala minulé úterý. Obsahuje 160 dílků a k zakoupení byla za 1 290 korun na Infocentru Prahy 3, kde se do jednoho dne vyprodala, a na samotné Žižkovské věži. Podle vyjádření pro CzechCrunch byl i samotný magistrát překvapen z toho, jak rychle stavebnice mizí, a chystá proto další várku. Konkrétnější informace, kdy by k tomu mohlo dojít a v jakém objemu, ale zatím nejsou k dispozici.
Stavebnice přitom není originálním produktem samotné dánské firmy, obsahuje však originální kostky. Jak uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáň, na klíč ji připravila společnost Valxon, která kupuje kostičky z různých portálů či tržišť a následně z nich sestavuje modely, typicky například jako reklamní předměty pro korporátní zákazníky. „Stavebnice také mohou klienti dále prodávat, pokud nevzniká přímá konkurence společnosti LEGO Group, například při prodeji na stejném trhu, kde se nachází i oficiální LEGO stavebnice,“ uvedl.