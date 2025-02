Vlastní Monopoly jako neotřelý firemní dárek: ve Valxonu vyrábějí reklamní předměty, které lidi baví

Uložit 0

Představte si herní plán Monopolů, na něm hotely, karty šance a náhody, které však místo těch klasických nabízejí úkoly z prostředí recepce, hracího koutku nebo restaurace. Hotelový řetězec Orea se rozhodl pro originální reklamní předmět – hru Monopoly přizpůsobenou jeho značce. „Ať už ji věnují obchodním partnerům nebo ji prodávají na recepcích hotelů, všude se může potkat s chutí lidí zahrát si kultovní hru, kterou většina z nás zná,“ vysvětluje Jiří Valena z firmy Valxon, která má výhradní zastoupení od originálního amerického výrobce monopolů Hasbro.

„S hraním mají lidé spojené emoce a zábavu, takže společenská hra představuje ideální prostor, ve kterém se dá ukázat značka tak, aby si ji zapamatovali,“ dodává Valena. Jeho Valxon právě vstoupil do čtvrtého roku výroby a distribuce firemních dárků pro stovky českých a evropských firem.

„Mimochodem, když už jsme u hraní, tak stejně jako Monopoly slaví poslední roky úspěch stavebnice z LEGO kostek vytvořené zákazníkům na míru. Můžete si vymyslet v podstatě cokoli, co souvisí s vaším podnikáním, a my vám to dodáme jako stavebnici z originálních dílků LEGA včetně návodu,“ říká Karel Poplstein, CEO firmy.

Například zubařské křeslo ze 125 dílků, vyrobené pro Dentsply Sirona, vyhrálo loni cenu POPAI Awards, která hodnotí nejlepší reklamní předměty. „Lidi baví mít vlastní stavebnici a ještě si ji vystavit na poličce, aby ji měli na očích, protože každý takový model je vlastně limitovanou edicí,“ mluví o důvodech, proč jsou „zakázkové stavebnice“ mezi klienty oblíbené.

Foto: Viktor Schwing Zakázkové Monopoly od Valxonu pro P3 Logistic Parks

Společenské hry i stavebnice jsou ostatně dobrým příkladem toho, jak ve Valxonu o reklamních předmětech a textilu přemýšlejí. Místo masového prodeje levných věcí ve velkém množství raději nabízejí prémiové a smysluplné produkty s dlouhodobou hodnotou. „Svět je plný věcí, které nikdo nepotřebuje. Neuvěřitelné množství reklamních předmětů končí rovnou v koši, a to nám přijde obrovská škoda. Vyrobit jde přitom tolik praktických, užitečných věcí, které vydrží roky,“ říká Jiří Valena.

Svým klientům proto raději doporučí jeden kvalitní termohrnek nebo trvanlivou designovou lahev na vodu než „velkou krabici, kde je za stejnou cenu zabalený plastový hrnek, no name čaj a propiska, která nevydrží ani týden“. Kvalitní reklamní předměty jsou podle nich nejen efektivní formou brandingu, ale také udržitelnější cestou, jak firmu reprezentovat. „Na to už se spotřebitelé dneska dívají poměrně přísně a nízkonákladová věc z nekvalitního plastu vám udělá spíš anti-reklamu,“ dodává Karel Poplstein.

Reklamní předměty si u Valxonu objednávají Airbank, Wolt, Seyfor, Česká zbrojovka nebo Hyundai. Jiří Valena se svou ženou přitom začínali před čtyřmi lety v obýváku, když se k oboru dostali v podstatě náhodou. „Chtěli jsme dělat kvalitní merch pro golfová hřiště a trochu se nám to nakonec rozjelo,“ vypráví s nadsázkou Valena.

Protože si vytvořili zajímavé kontakty po celém světě, postupně se na ně obracelo stále více firem a domácí obývák brzy přestal stačit. „Nejnapínavější bylo předvánoční období, které jsme s velkou pomocí rodičů odbavovali z jejich domku v moravské Orlové, kde v prosinci pro samé krabice skoro nešlo projít z místnosti do místnosti,“ vzpomíná Jiří Valena.

Rozvíjející se Valxon ho motivoval k dalšímu podnikatelskému kroku. „Zkraje roku 2025 jsem založil druhou firmu. Jmenuje se Nexera a nabízí nejen Valxonu, ale i dalším reklamním agenturám, kreativní reklamní předměty, které je díky perfektně připraveným podkladům jednoduché nabízet koncovým klientům,“ popisuje Jiří Valena princip tzv. nákupní platformy Nexera, díky které zásilky odcházejí pod jménem i štítkem zákazníka. „My jsme v tom jen tichý prostředník. Nabízíme zajímavé produkty, skladování, branding, kompletace a rozesílání po Česku i celém světě. Reklamní agentura od nás má plný servis a příjemce dárku se o nás nikdy nedozví,“ vysvětluje.

Foto: Viktor Schwing Zakázková stavebnice Valxonu z LEGO kostek pro Dentsply Sirona, Popai

Valxon se mezitím dostal do bodu, kdy bylo potřeba vyrůst z „hladce fungujícího podnikání v pár lidech“ do dobře organizované malé firmy. Zakázky přibývaly, spokojení zákazníci také. Zároveň s tím přišly první neshody, nevyužité příležitosti a nedorozumění v týmu. „Rok 2024 byl pro mě v mém profesním životě nejtěžší. Cítil jsem, že narážím na limit. Že už nedokážu firmu dobře řídit s tím, co umím, a že je čas na změny. Začít se víc věnovat lidem, naslouchat jim a přestat čekat, že pojedou jako roboti, a zároveň odstranit závislost firmy na mně a nechat ji řídit managementem,“ vzpomíná Valena.

Toto dynamické období plné změn nakonec vyústilo v klíčové rozhodnutí – přivést do Valxonu nového CEO, Karla Poplsteina, který převzal řízení operativy a společně s nově nastaveným managementem pomohl firmu stabilizovat a nastavit efektivnější procesy.

„Prostě to všechno, o čem se píše v chytrých článcích o podnikání, mi najednou běželo hlavou. Odchody lidí. Konflikty. Informační šumy. Naštěstí nás to nepoložilo, ale posunulo. Dnes jsem rád za příležitosti mluvit o svých zkušenostech. Rád se s jinými začínajícími podnikateli dělím o to, co nám fungovalo, a naopak které moje chyby mohly vést až ke špatným koncům, kdybych je nezačal včas řešit,“ říká.

Jedním z letošních projektů Valxonu je zjednodušení základní nabídky reklamních předmětů z několika tisíc na několik stovek. „Za ty roky jsme strávili stovky hodin zkoušením a testováním. Víme, která lahev vydrží na rodinných cestách, i když je za výhodnou cenu, a která působí luxusně i v kabelce a vyplatí se do ní investovat víc,“ vysvětluje záměr Karel Poplstein. Ve všech kategoriích předmětů, které do firem nabízejí, tvoří „na vlastní kůži vyzkoušený předvýběr”, který má klientům ušetřit čas a zvažování. „V nabídce nám zůstane u jednotlivých typů produktů jen několik variant v každé cenové kategorii, které bychom sami rádi používali,“ dodává.

I když se reklamní předměty objednávají po celý rok a firmy se jimi u obchodních partnerů prezentují průběžně, nejsilnější sezóna je samozřejmě spojena s předvánočním obdobím. Zatímco v případě lahví, triček nebo vín je s trochou nadsázky „vždycky času dost“, u složitějších věcí, jakými jsou třeba právě značkové Monopoly, trvá výroba až 6 měsíců. „Objednávky na ně začínáme řešit v prvním čtvrtletí. Zvlášť pokud si někdo přeje vlastní figurky na přání nebo vlastní hrací prvky u jiných her, dobrý čas na plánování je právě teď,“ říká Karel Poplstein.

„Reklamní předměty vypadají zvenku jako obyčejná samozřejmá věc. Většina lidí ve firmách je moc nechce řešit, ale v realitě mají nakonec všichni velkou radost, když je společně vyrobíme krásné a zapamatovatelné. My navíc chceme dokazovat, že může být celý proces ve spolupráci s Valxonem opravdu jednoduchý. Na každém pak je, co chce vzít do ruky, když jde na obchodní schůzku. Levné ‚cokoli‘, které klient vyhodí, nebo kvalitní věc, která mu udělá radost a bude sloužit roky?“ ptá se na závěr majitel firmy Valxon, která kromě Česka dodává i na Slovensko, do Německa a Polska a letos se chystá na expanzi do dalších zemí.