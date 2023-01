Zkusil ji ve fitku a hned do ní investoval. Teď milovanou sprchu Tima Cooka kupuje startup s bidety

Tim Cook investoval do ekologických parametrů sprchy

Bylo pět hodin ráno, tedy čas, kdy Tim Cook chodí do fitka poblíž kampusu společnosti Apple, které už roky úspěšně šéfuje. Absolvoval svůj klasický trénink a zamířil rovnou do šaten, kde se před prací osprchoval. Nesnášely se na něj ale běžné tenké proudy vody, nýbrž jemný postřik, z něhož měl stejný pocit jako z klasické sprchy. Při pohledu na sprchovou hlavici navíc zjistil, že vypadá vážně skvěle. Před fitkem pak čekal její autor – a těšil se na zpětnou vazbu. Dostalo se mu rovnou důležité investice.

Philip Winter na to šel chytře. Měl prototyp produktu, od kterého čekal, že posune něco tak obyčejného jako sprchování na novou, udržitelnější úroveň, ale neměl peníze na další vývoj ani síť investorů, kteří by jeho novou sprchu zafinancovali. Proto se snažil s lidmi ve fitness centrech v okolí Silicon Valley domluvit, aby ji vždycky ráno nasadili do koupelen.

Věděl, že právě v oblasti plné startupistů, andělských investorů a velkých šéfů na ni alespoň jeden z této skupiny narazí, což by mu výrazně zvýšilo šance na úspěch. Štěstěna mu přihrála rovnou výkonného ředitele Applu Tima Cooka, kterému se nápad na sprchu šetrnější k přírodě líbil natolik, že do ní investoval. O kolik peněz šlo, zůstává tajemstvím.

Kouzlo jeho ekologicky založené sprchy, kterou vyvíjel pod hlavičkou svého startupu Nebia, spočívalo v ušetření spotřebované vody. Zatímco běžně dostupné hlavice na jedno sprchování spotřebovaly zhruba 76 litrů vody, novinka jí měla využít pouze třetinu. Prim hrál proces takzvané atomizace, díky níž se kapky vody rozprašují.

Foto: Nebia Sprchy značky Nebia fungují na bázi atomizace vody

Sprcha od Nebii tak dokázala ušetřit okolo 65 procent vody se stejným efektem jako standardně prodávané hlavice. Hned první modely navíc i dobře vypadaly, protože vycházely z minimalistického designu v matně černé, potažmo bílo-stříbrné barvě, možná proto, že se na něm měli podílet i bývalí lidé z Applu a NASA. To všechno Cooka motivovalo k tomu, aby věc podpořil.

I díky němu dokázala Nebia před několika lety vybrat na crowdfundingovém portálu Kickstarter miliony dolarů na to, aby zahájila vývoj druhé generace své sprchy. Investičně firmu podpořili i Erich Schmidt, bývalý šéf Googlu, spoluzakladatel Fitbitu James Park, startupový akcelerátor Y Combinator a Joe Gebbia, spoluzakladatel Airbnb.

Firma své udržitelnější sprchy dodávala do desítek tisíc domácností, teď ji ale čeká nová kapitola – pod svá křídla totiž Nebiu pojal startup, který se specializuje mimo jiné na výrobu bidetů a osvěžovačů vzduchu. Jmenuje se Brondell a stojí za ním americký miliardář Mark Cuban, známý coby jeden z investorů ve startupové reality show Shark Tank.

„Technologie trysek a design výrobků od Nebii dokonale doplňují obchodní sílu a étos značky Brondell. Jsme odhodláni inovovat špičkový, udržitelný design, který zlepšuje každodenní pohodu a hygienu a zároveň pokračuje v ochraně jednoho z nejcennějších zdrojů na Zemi. Naším posláním bylo vždy znovu vynalézt způsob, jakým lidé komunikují s vodou. Víme, že s Brondellem můžeme toto poslání posunout ještě dál,“ říká Winter

Za jakou sumu Brondell Nebii koupil, není oficiálně známé. Ví se jen, že spolu s akvizicí se do nového zaměstnaní přesouvá všech patnáct zaměstnanců, kteří ve sprchovém startupu pracovali. Produkty se již prodávají na e-shopu Brondellu – a vychází na 120 až 150 dolarů, respektive 2 600 až 3 200 korun.