Zlaté glóby ovládl Oppenheimer, dostal cenu za nejlepší drama i režii. Barbie nakonec příliš neuspěla

Uložit 0

V noci na dnešek proběhlo vyhlášení Zlatých glóbů, pro širokou veřejnost jedněch z nejznámějších filmových cen, sloužících jako jistý předvoj Oscarů. Pozornost si přitom získaly už před měsícem, kdy k překvapení mnoha obdržela nejvíce nominací chytrá komedie Barbie. Napodruhé se nicméně takové překvapení neopakovalo – v zásadě přesně podle očekávání, galavečer se nesl hlavně ve znamení filmu Oppenheimer.

Zatímco v loni v létě byl nejčastěji skloňovaný pojem „Barbenheimer“ a v kinech obrovsky uspěly oba zmíněné filmy, tentokrát se utkaly v mnoha stejných kategoriích, kde vítězem mohl být jen jeden. Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu dala jednoznačně přednost náročnému dramatu o okolnostech a důsledcích vzniku atomové bomby.

Oppenheimer nakonec proměnil pět ze svých osmi nominací. Primárně si snímek, široce označovaný za jeden z největších uměleckých úspěchů loňského roku, odnesl cenu za nejlepší dramatický film. Christopher Nolan si pak po pár nominacích v minulosti na pódium došel pro svůj první Zlatý glóbus za režii.

Foto: Vertical Ent. Margot Robbie v roli Barbie ve stejnojmenném snímku

Velké prvenství předávání znamenalo i pro herce Cilliana Murphyho, který geniálního fyzika a „otce“ atomové bomby J. Roberta Oppenheimera ztvárnil. Murphy dostal cenu za nejlepšího herce v dramatickém filmu, první ve své kariéře. Oceněni za svoji práci byli také herec Robert Downey Jr. coby představitel jednoho z původních členů Komise pro atomovou energii Lewise Strausse a skladatel hudby Ludwig Göransson.

Barbie nakonec nejspíš doplatila na svůj komplikovaný umělecký status – na jedné straně je to snímek označovaný za velmi sebeuvědomělý, sebekritický a v mainstreamové tvorbě svým způsobem pokrokový feministický příběh, na druhé je to korporátní produkt, na míru vyrobený uznávanými umělci jako reklama na údajné stávající hodnoty Mattelu. Film byl nominovaný na devět cen, získal ale jen dvě, za nejlepší píseň (What Was I Made For? od Billie Eilish a jejího bratra Finnease) a v nové kategorii za „filmový a kasovní úspěch“.

V kategorii Nejlepší komedie či muzikál Barbie překonal jiný feministický počin, surrealistická variace na Frankensteina Chudáčci. Snímek představuje postavu Belly, uměle vytvořené ženy s dospělým tělem, ale dětskou myslí.

Bella se přes varování svého tvůrce vydává do světa, objevuje jeho podivná pravidla a kritizuje sociální poměry nebo nerovnoprávnost mezi muži a ženami. Chudáčci ve velkém uspěli už na festivalu v Benátkách, teď si na konto připsali dva Zlaté glóby – vedle toho zmíněného ještě pro herečku Emmu Stone v hlavní roli.

Reprofoto: Searchlight Pictures/YouTube Film Chudáčci bude koncem ledna k vidění v českých kinech

Mezi další oceněné filmy patřilo evropské drama Anatomie pádu, sledující fiktivní soudní proces proti ženě obžalované z vraždy svého manžela. Justine Triet a Arthur Harari za něj dostali cenu coby scenáristé. Herečka Lily Gladstone pak obdržela zlatou sošku za vedlejší roli v široce vychvalovaném historickém dramatu Martina Scorseseho Zabijáci rozkvetlého měsíce. A nakonec se nejlepším animovaným filmem podle očekávání stal Chlapec a volavka od Hajaa Mijazakiho.

Ani v televizních kategoriích nedošlo na zásadní překvapení. Čtyři Zlaté glóby dostala čtvrtá a poslední série satiry Boj o moc z produkce HBO. Tři Zlaté glóby zase obdržela druhá řada Medvěda, komediálního dramatu o kupících se problémech v jedné sendvičárně v Chicagu. Sérii výraznějších úspěchů nakonec uzavírá komediální drama Ve při od Netflixu. Minisérie o nečekaně vypjatých následcích jednoho konfliktu mezi řidiči vyhrála tři ceny.

Kompletní seznam ocenění je dostupný na oficiálním webu Zlatých glóbů.