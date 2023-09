Festival v Benátkách vyhrála frankensteinovská feministická komedie. Emma Stone předvedla životní výkon

Hollywood v posledních měsících zažívá krizi, v Benátkách ale filmový svět žije naplno. Jeden z hlavních světových filmových festivalů roku ukázal novinky režisérů a režisérek jako David Fincher, Michael Mann nebo Sofia Coppola, vůbec nejvíce ale zaujal snímek Chudáčci (anglicky Poor Things) řeckého podivína Yorgose Lanthimose, který představuje možná dosavadní kreativní vrchol oscarové herečky Emmy Stone. Právě Chudáčci si ze sobotního večera odnesli hlavní cenu – Zlatého lva.

Snímek, vyzněním se řadící někam mezi komedii, feministické drama o dospívání a surrealistickou explozi kreativity, je adaptací románu Alasdaira Graye z roku 1992. Premisa má ale také nemálo společného s Frankensteinem od Mary Shelley. Hlavní hrdinkou je totiž Bella Baxter (Emma Stone), fyzicky dospělá žena, která zemře a již se nekonvenční vědec Godwin Baxter (Willem Dafoe) rozhodne přivést zpět k životu. Bella ovšem dostane mozek novorozeněte, takže vše od pohybu přes komunikaci po sexuální touhu a intelektuální naplnění objevuje od nuly.

Brzy se s vydává do světa s bohémským právníkem Duncanem Wedderburnem (Mark Ruffalo) a cestuje napříč kontinenty a podivnými krajinami. Jelikož přitom Belle chybí porozumění společenským normám a vztahům, její interakce s okolím jsou někdy kouzelně zábavné, jindy vtipné a v nemalé míře kritické vůči nerovnostem nebo nesmyslně nastaveným pravidlům, ať už jde o sociální poměry, či dynamiku mezi muži a ženami.

Chudáčci si okamžitě po premiéře získali nadšené přijetí kritiky, která ocenila imaginativní audiovizuální zpracování filmu, jeho chytrý a hravý humor, zajímavé postavy a snad v největší míře herecký výkon Emmy Stone. Ta na jedné straně odzbrojujícím způsobem zachytila jistou roztomilou neomalenost učícího se dítěte, na druhé se s odvahou ponořila do silně sexuálně explicitních scén, které tvoří jeden ze stěžejních aspektů snímku.

Podle mnoha kritiků jde o jednoznačně nejlepší dosavadní dílo Lanthimose, režiséra, který si ve světě udělal jméno jako jedna z hlavních postav takzvané Řecké divné vlny s filmy Špičák či Alpy a pokračoval v mezinárodních koprodukcích jako Zabití posvátného jelena a Favoritka. Při převzetí Zlatého lva za nejlepší film Lanthimos zdůraznil, jak zásadní roli u vzniku Chudáčků Stone, která se festivalu kvůli stávce herců nezúčastnila, hrála. „Ten film je ona, před i za kamerou,“ poznamenal filmař.

Stone by pravděpodobně připadla cena za herectví, podle pravidel festivalu ale držitel hlavní ceny nemůže získat žádnou další. Ocenění za nejlepší herectví si tedy odnesla Cailee Spaeny, která ztvárnila mladou manželku Elvise Presleyho v novém filmu Sofie Coppoly Priscilla. Drama o slavném vztahu rockové hvězdy s výrazně mladší ženou se dočkalo uznání za citlivé zpracování témat lásky, slávy a mladických fantazií.

Mezi dalšími oceněnými bylo například dílo Evil Does Not Exist od Rjúsukeho Hamagučiho, držitele Oscara za drama Drive My Car. Sošku za nejlepší režii si odnesl Ital Matteo Garrone díky filmu Me Captain, po scenáristické stránce pak porotce nejvíce zaujal Hrabě, satira, v níž Pablo Larraín a Guillermo Calderón z chilského diktátora Augusta Pinocheta udělali upíra. Bizarní komedie už příští týden vyjde na Netflixu.

Benátky letos měly také poměrně výraznou českou stopu. Zvláštní cenu poroty obdrželo drama Hranice od režisérky Agnieszky Holland sledující rodinu syrských emigrantů prchajících před teroristickou skupinou ISIS do Běloruska. Snímek, který byl považován za jednoho z favoritů na hlavní cenu festivalu, vznikl mezi jinými v české koprodukci.

Ačkoliv zůstal bez ocenění, tak si nemalou pozornost v sálech kin malebného italského města získal i nový thriller Davida Finchera Zabiják nebo sportovní drama Michaela Manna Ferrari. První z nich podle kritiků funguje jako precizní, procedurální vyobrazení každodenního života a myšlení nájemného vraha se skvělým ústředním výkonem Michaela Fassbendera. Ferrari novináři chválili méně, zaznělo nicméně uznání za snahu vytvořit komplexní životopisný film o nejednoznačné postavě Enza Ferrariho, zakladatele slavné automobilové značky.

Benátky se letos vedle uvedení řady zajímavých snímků neobešly ani bez menších kontroverzí. Pořadatelé festivalu se totiž rozhodli do programu zařadit i novinky Woodyho Allena a Romana Polanského, pro mnohé kontroverzních tvůrců čelících obviněním ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek. Kritiku organizace nicméně zcela zastínila prostá oslava kinematografie, která ukázala, že se stále dokáže vydávat překvapivými, fascinujícími směry.