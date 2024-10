Značkové sako a kafe? Prémioví bankovní klienti spíš ocení jednoduchost a online dostupnost

Uložit 0

Svěřit své peníze a majetek někomu do péče nebývá pro mnoho lidí úplně jednoduché. Důvěra je v takovém případě klíčová. Co jsou ale další kritéria? Spousta lidí chce vše vyřešit online, jiným záleží na benefitech, které od své banky dostanou. Jak se mění preference prémiových klientů bank? A nakolik je ovlivnil nástup technologií a umělé inteligence? O tom jsme mluvili s regionální ředitelkou Erste Premier v České spořitelně Janou Čechovou v podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí firem.

„Dříve klient očekával opravdu základní finanční poradenství o produktech, které finanční instituce nabízela, a šel za exkluzivitou a benefity. To vše zůstalo, dnes se klientům snažíme přiblížit i osobním přístupem. Už žádné škrobené prostředí banky, kam by se někdo mohl bát vkročit,“ popisuje Čechová. Současný klient podle ní ale řeší i zabezpečení svých peněz, chce rozsáhlejší finanční poradenství a to, aby se banka podívala na jeho finance s odstupem. Prémiovým klientem se totiž v Erste Premier stává člověk, který má finanční polštář k investicím a splňuje jedno z kritérií banky, o kterých mluvíme v novém díle podcastu BrandStories. Ten si můžete už nyní pustit na Spotify, v Apple Podcasts, na YouTube nebo v přehrávači výše.

Premier bankéř pomáhá s jednorázovým i dlouhodobým investováním. „Nebavíme se o tom, jakou částku kam, ale řešíme, za jak dlouho bude klient peníze potřebovat, jestli za půl roku, pět let, či později. Jestli věc, kterou chce financovat v hotovosti, není v tuto chvíli výhodnější financovat úvěrem. To vše navíc může neustále sledovat online v aplikaci,“ vysvětluje Čechová s tím, že klienti Erste Premier mohou v aplikaci George hlídat například i aktuální hodnotu své nemovitosti.

„Podívají se a teď a tady vědí, jak výhodnou můžou dostat hypotéku na určitou nemovitost nebo za kolik by se v tuto chvíli dala prodat ta jejich,“ dodává Čechová. Prémioví klienti si navíc mohou sáhnout na lepší sazby u hypoték.

Chápu, že někomu daleko více vyhovuje kvůli časovému vytížení schůzku uskutečnit online, a proto jsme je zavedli.

Online přístup je už běžný ve všech bankách. Klienti Erste Premier si ale přes aplikaci zvládnou vyřídit mnohem více. Od zařízení účtu Premier prostřednictvím Bank ID až po služby jako datatrezor nebo online schůzka s Premier bankéřem. Spousta lidí totiž stále vyhledává radu bankéře, ale nemá přes den čas se na Premier centru zastavit.

Podle Čechové schůzky s bankéřem opět často pomohou vyřešit spoustu věcí a prohloubit důvěru mezi ním a klientem: „Chápu však, že někomu daleko více vyhovuje kvůli časovému vytížení schůzku uskutečnit online, a proto jsme je zavedli. Zároveň ale máme klienty, pro které je pořád osobní kontakt velmi důležitý. A my za nimi přijedeme klidně i do firmy, aby mohli probrat záležitosti v soukromí a tak, jak si to přejí.“

Co také podle Čechové zůstává, je oblíbenost benefitů jako možnosti vstupu do letištních salonků v Praze i po celém světě, cestovní pojištění pro celou rodinu nebo třeba osobní asistent, který pro vás zajistí půjčení auta nebo objedná řemeslníka.

To vše samozřejmě zařídíte online z vašeho mobilu. Jaké funkce v aplikaci George přibudou, když se člověk stane prémiovým klientem? O tom a mnohém dalším jsme mluvili v novém díle podcastu BrandStories, který si můžete pustit již nyní na Spotify, v Apple Podcasts, na YouTube nebo v přehrávači výše. Dozvíte se v něm také:

Co je potřeba ke zřízení účtu Erste Premier?

Jak Erste Premier pomáhá svým klientům ochránit majetek a ubránit se kyberútokům?

Jaké výhody chystá banka pro prémiové klienty do budoucna?