Znovu se vrátíme do světa Cyberpunku 2077. Vývojáři oznámili, že se chystá hraný projekt

Uložit 0

Cyberpunk 2077 byl hitem už předtím, než se samotná videohra dostala k hráčům. Pak ji zasáhly technické problémy, kvůli kterým si napravovala reputaci několik let – ať už pomocí vydaných oprav, rozšíření hry nebo anime seriálu. Kyberpunkové sci-fi odehrávající se ve městě budoucnosti, kterému vládnou obří korporace a kde je zcela běžná korupce, pouliční kriminalita a futuristická tělesná vylepšení, ale lidem učarovalo. Není divu, že polské vývojářské studio CD Projekt Red, které za hrou stojí, teď oznámilo plány na hraný projekt.

Jelikož je celá věc teprve v raných fázích vývoje, není jasné, zda půjde o film nebo televizní seriál. Nejsou známy ani detaily o ději. Víme ovšem, že má jít o zcela nový příběh, odehrávající se ve stejném fikčním světě jako Cyberpunk 2077.

Ten hráče zavedl do Night City, města uprostřed pustiny, které stojí na troskách civilizace zničené válkami, klimatickou krizí, rozpadem demokracie i globální ekonomiky. Pomineme-li obří korporace, každý zde žije sám za sebe a snaží se buď vystoupat po společenském žebříčku, nebo udržet svoje místo nahoře.

Na adaptaci do hrané formy bude CD Projekt Red spolupracovat s produkční společností Anonymous Content, která měla v minulosti na starosti filmy jako Spotlight, Revenant: Zmrtvýchvstání a Půlnoční nebe nebo seriály Temný případ, The Knick a Mr. Robot. Přímo na Cyberpunku mají pracovat Garrett Kemble, šéf vývoje Ryan Schwartz a šéf obsahu David Levine.

Foto: Netflix Animovaný seriál Cyberpunk: Edgerunners

Jak poznamenává server The Hollywood Reporter, Levine dříve přes deset let pracoval ve vedení HBO, kde dohlížel na vznik seriálů True Blood: Pravá krev, Temný případ a Westworld. Anonymous Content má přitom úzce spolupracovat s kreativním týmem stojícím za videohrou.

Cyberpunku 2077 se od vydání na konci roku 2020 prodalo přes 25 milionů kopií, což hru řadí do čtyřicítky nejúspěšnějších vůbec. Ačkoliv si titul značně poškodil reputaci unáhleným startem zamořeným chybami, vývojářské studio loni dosáhlo na skvělé finanční výsledky. Se zatím každou další větší aktualizací přitom přichází jak výrazné zlepšení kvality herního zážitku, tak skok v prodejích.

Ten byl spojen i s loňskou premiérou anime seriálu Cyberpunk: Edgerunners na Netflixu. Pokud můžeme soudit podle něj, případný hraný film či seriál by měl poměrně dobrou šanci na úspěch, Edgerunners se totiž zařadil na nejeden žebříček nejlepších televizních počinů roku. Diváky i novináře přitom zaujal jak jeho nelítostný, velice explicitně vyobrazený svět, tak hlavní postavy, snažící se najít (nebo spíše vybít) si v něm místo.

Cyberpunk 2077 je také od začátku silně propojený s Hollywoodem, když jednu z hlavních postav ve videohře, Johnnyho Silverhanda, ztvárnil Keanu Reeves. Ten se vrátil i v nedávno vydaném rozšíření s názvem Phantom Liberty a vedle něj se objevil ještě Idris Elba. Mnozí fanoušci budou jistě doufat, že se v nějaké formě oba objeví také v chystaném hraném počinu.

Ten prozatím nemá žádný oficiální termín, kdy by se mohl představit divákům. V současnosti se prý hledá scenárista. Vzhledem k tomu, jak velký je o hru stále zájem, by ovšem motivace dotáhnout dílo spíše dříve než později měla být poměrně silná. Videoherní studio CD Projekt Red mezitím už pracuje na pokračování s prozatímním označením Project Orion. Na hru si budou muset zájemci několik let počkat.