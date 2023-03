Zaklínač a Cyberpunk snad nestárnou. CD Projekt díky nim zažil druhý nejlepší rok ve své historii

V technologickém, potažmo videoherním světě prý jednotlivá díla rychle zastarávají. Nejsilnější tituly ale dokážou toku času odolat. Že k nim patří Zaklínač 3 a Cyberpunk 2077, se vzhledem k nestárnoucí oblibě první a prodejnímu úspěchu druhé zmíněné hry už dlouho říká. Nyní ale přichází další potvrzení v podobě finančních výsledků studia CD Projekt za rok 2022. Ty jsou mimořádně především díky kombinaci fantasy dobrodružství a kyberpunkové akce.

Byť polská videoherní společnost loni žádnou velkou hru nevydala, CD Projekt přesto dosáhl na historický úspěch. Za rok 2022 oznámil tržby ve výši 953 milionů polských zlotých, v přepočtu více než 4,8 miliardy korun. 347 milionů zlotých (1,8 miliardy korun) pak tvoří zisk vývojářské firmy. Co se tržeb týče, je to druhý nejlepší výsledek v historii varšavských vývojářů, v případě zisku třetí nejlepší rok. V obou ukazatelích to pak je nárůst oproti roku 2021.

Ve srovnání s předloňskem obrat vyrostl o sedm procent z 888 milionů zlotých, čistý zisk se zvýšil dokonce o 66 procent z 209 milionů. Tržby za rok 2021 dosud byly druhé nejlepší, překonal je jen rok 2020, kdy vyšel megahit Cyberpunk 2077. Ani za rok 2015, kdy polští vývojáři představili svůj dřívější úspěšný titul Zaklínač 3, nedosáhli na takový obrat. Při porovnání zisku nicméně rok 2015 před rokem 2022 zůstává, CD Projekt tehdy vydělal zhruba o 70 milionů zlotých více. V kyberpunkovém roce 2020 pak dokonce třikrát více než loni.

Právě zmiňovaná dvojice her byla loni tahounem CD Projektu. Třetí díl fantasy hry na hrdiny Zaklínač je dlouhodobě populární, jeho prodeje v závěru roku ještě výrazně navýšilo vydání modernizované verze, na kterou čekali především majitelé konzolí PlayStation a Xbox nové generace. Dobrodružství lovce monster Geralta díky tomu zažilo téměř tak masivní renesanci, jakou ve druhé polovině roku 2022 prožíval Cyberpunk 2077, který na podzim překonal 20 milionů prodaných kopií.

Sci-fi akci pomohlo vydání velké obsahové aktualizace i premiéra animovaného seriálu Cyberpunk: Edgerunners na Netflixu. Nebývale silná kombinace Cyberpunku 2077 dokonce přihrála nejvíce hráčů od vydání, titul nejprodávanější hry na Steamu a přes milion hráčů denně. Podobnou multimediální synergii mimochodem dříve zažil i Zaklínač, jehož prodeje premiéra série s Henrym Cavillem taktéž na Netflixu meziročně vystřelila o více než pět set procent. A nedávno tento efekt zažilo i postapo The Last of Us se seriálem na HBO.

„Obliba Edgerunners i kladné přijetí aktualizace hry vydané týden před premiérou seriálu měly významný vliv na prodeje i na vnímání hry mezi hráči. Je to pro nás jasný signál, že ještě větší péče a rozšiřování dosahu našich značek jsou tou správnou cestou. Dalším důležitým milníkem pro Cyberpunk 2077 bude velké rozšíření Phantom Liberty, které vyjde ještě letos,“ zmínil šéf CD Projektu Adam Kiciński s odkazem na chystaný doplněk, ve kterém se objeví postava hraná Idrisem Elbou.

Nestárnoucí popularita Zaklínače je tedy úctyhodná, ale právě nárůst oblíbenosti Cyberpunku 2077 je ještě impozantnější. Hra v roce 2020 sice pro tvůrce znamenala rekordní výdělky, ale vyšla v takovém stavu, že si vysloužila stažení z PlayStation Storu a žalobu od investorů. O technických problémech prý vývojáři dobře věděli, ale akcionáře o nich neinformovali. Kalifornský soud tak na přelomu roku rozhodl o odškodném, CD Projekt má zaplatit přes 40 milionů korun.

Ve výsledku je to však jen drobná vada na jinak pozitivních zprávách od polské společnosti, jejíž výsledky za rok 2022 jsou příznivým příslibem do budoucna. „Významnou část ze zisku, přes 200 milionů zlotých, jsme investovali do vyvíjených titulů,“ uvedl finanční ředitel studia Piotr Nielubowicz. CD Projekt totiž už dříve svým fanouškům naservíroval velkolepé plány, v nichž figuruje hned pětice nových titulů se značkou Zaklínač.

Jednou z chystaných her je moderní remake prvního Zaklínače z roku 2007. Kromě něj ale CD Projekt chystá také další trilogii s novými postavami a příběhy. A pod kódovým označením Sirius připravuje multiplayerově zaměřený počin, jehož vývoj ale nedávno zcela restartoval. Zato Cyberpunk 2077 se přinejmenším v dohledné budoucnosti dalšího nafukování obsahu nedočká, Phantom Liberty má být jediným rozšířením hry. Leda by se snad našlo pár stovek milionů důvodů, aby se CD Projekt rozmyslel.