Zpět do dob první zlaté. Alpine Pro ukázalo, v čem budou Češi reprezentovat na olympiádě v Paříži

Šplh na laně už na olympiádě není, pro český národ má ale speciální kouzlo. Právě v něm získali Čechoslováci díky Bedřichu Šupčíkovi svou první zlatou olympijskou medaili. Bylo to na Letních olympijských hrách v Paříži v roce 1924. Do francouzské metropole se teď hry vrátí a Česká republika si chce připomenout, co se tam před sto lety stalo. Ve šplhu sice sportovci a sportovkyně nezazáří, minimálně se ale postarají o to, aby jejich úbory vypadaly podobně jako tehdy.

Český olympijský výbor (ČOV) ve spolupráci s módní značkou Alpine Pro v pondělí představil oficiální kolekci pro české reprezentanty, kteří v ní už příští rok v létě vyjedou do Paříže. A stejně jako při navrhování oblečení pro minulé ročníky i nyní se jedná o sestavu známých doplňků v odstínech české trikolóry, jež se snaží být minimalistická a podle slov Alpine Pro zároveň pohodlná. Obzvlášť velkou originalitu ale čekat nelze, to až zřejmě u kolekce pro slavnostní nástup, která bude odhalena později.

U té již představené kolekce se hlavním motivem stala vlajka, kterou sportovci a sportovkyně nosili na hrudi i během pařížských her v roce 1924. „Tady vznikla naše první inspirace. Hrdě odkazujeme na tuto sportovní výpravu. Část sportovců měla bílá trika s vlajkou, část černá se stejným motivem. A někteří olympionici šli v tomto sportovním oblečení – namísto obleku – i na slavnostní zahájení,“ uvádí Alpine Pro.

Součástí nové olympijské kolekce, kterou na oficiálním představení prezentoval i kajakář Jiří Prskavec, jsou trička a mikiny jak v bílo-modro-červené kombinaci, tak v subtilní černé a tmavší modré. Spolu s tím přicházejí šortky pro pány, sukně pro dámy, batohy, ledvinky, kšiltovky, pantofle nebo ručník. Na téměř všech doplňcích má výrazné místo vlajka České republiky, s níž se mohou ztotožnit i fanoušci, kteří si kolekci mohou tradičně sami kupovat.

„Oblečení propojuje funkčnost, design a národní barvy. Na jeho tvorbě jsme spolupracovali s Kateřinou Neumannovou, Kristiinou Mäki, Lukášem Rohanem, Martinem Doktorem a Patrikem Jahodou,“ zmínila designérka Veronika Paulenová, která jej navrhovala i ve spolupráci s tuzemskými paraolympioniky, kteří se do procesu tvorby zapojili vůbec poprvé, byť společné oblečení nosili už v minulosti.

Kolekci budou čeští reprezentanti využívat nejen při pobytu v olympijské vesnici, ale také během medailových ceremoniálů. Na slavnostní zahájení použita nebude, tam se chystá něco jiného. Během momentu, kdy se reprezentanti z celého světa budou plavit na lodích po řece Seině, bude česká sportovní výprava oblečena do outfitů navržených Janem Černým, jedním z nejvyhledávanějších módních návrhářů v Česku.

Na kolekci spolupracuje se zmíněným Alpine Pro, oficiálním partnerem českého olympijského týmu, s vysokou pravděpodobností se ale do ní promítne jeho osobitý styl. Jak bude slavnostní oblečení pro olympioniky vypadat, ukáže ovšem až příští rok.

„Bude to úplně jedinečná věc. Během rešerše jsem nenašel podobný přístup k navrhování ani v Česku, ani v zahraničí. Proces tvorby je pro mě velmi intenzivní. Najednou musím shluknout všechno, co umím, do jediného outfitu, který bude reprezentovat celou zem. Cítím velkou zodpovědnost, mám k tomu respekt,“ řekl Černý k příležitosti navrhnout zahajovací olympijskou kolekci.