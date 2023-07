Zuckerberg je zpátky ve hře. Akcie Mety mohutně posilují, firma vydělává a používá ji půl planety

Na podzim to budou dva roky, co se Facebook změnil na Metu a jeho zakladatel Mark Zuckerberg představil světu svou vizi života v metaversu. Zhruba od té doby to šlo s akciemi firmy z kopce. Letos je to ale jiná písnička – pryč jsou řeči o virtuálním světě, pozornost se obrátila k efektivitě a byznysu a rázem je to znovu mimořádně úspěšný podnik, jak jsme ho znali. Aktuální výsledky za druhé čtvrtletí to potvrzují.

Od začátku roku akcie Mety posílily o 140 procent. To je z velkých amerických technologických firem zdaleka nejvíc, srovnání s ní snese jen Tesla a Nvidia (ta dokonce vyrostla o více než 200 procent). Investoři totiž opět věří, že Zuckerbergova společnost se vrátila zpátky do byznysového sedla, čemuž pomohlo i výrazné propouštění a apel na produktivitu.

Za druhé čtvrtletí roku 2023 pak navíc přibylo 27 milionů nových denních uživatelů Facebooku a o 50 milionů se zvýšil počet uživatelů platforem ze skupiny Meta, tedy včetně Instagramu či WhatsAppu. Příjmy z inzerce se meziročně zvedly o 12 procent na 31,5 miliardy, přičemž odhady analytiků počítaly spíš tak se čtyřmi procenty. Společnost pak počítá s tím, že ve třetím kvartálu půjde její výkonnost nahoru dokonce o pětinu.

Akcie na výsledky, které předčily očekávání, reagovaly silným růstem, čímž se potvrdil pozitivní vibe, který se Zuckerbergovi podařil po fiasku s metaversem znovu vytvořit. Pomohly jistě i problémy Twitteru, který nechal Elon Musk k údivu mnohých přejmenovat na X. Zuckerberg to vzal jako příležitost a Meta vypustila novou mikroblogovací službu Threads, kterou si okamžitě stáhly desítky milionů lidí.

„Zuckerberg a spol. odvedli za posledních 18 měsíců hvězdnou práci v náročných ekonomických podmínkách… Dosáhli celkového počtu 3,88 miliardy uživatelů, což je lákadlo pro inzerenty a jednoduše do očí bijící číslo,“ komentoval výsledky Josh Gilbert, analytik brokerské společnosti eToro. Právě číslovka 3,88 miliardy celkových uživatelů ekosystému Meta je všeříkající – je to skoro polovina planety.

Není ale všechno jen zalito sluncem. Když ohlašoval Zuckerberg, jak bude Meta aktivní v metaversu, byl svým způsobem průkopníkem, ostatní velcí hráčí po blockchainovém světě spíš jen pokukovali (snad kromě Microsoftu). V tom, co dnes hýbe IT světem, tedy v umělé inteligenci, ale zatím Facebook a spol. zaostávají, lídry jsou Google a Microsoft.

Zuckerberg nicméně prohlásil, že to je oblast, které se s kolegy hodně intenzivně věnují a že jsou připraveni do vývoje AI investovat miliardy dolarů. A kromě toho potvrdil, že i když se znovu daří a čísla jdou nahoru, neudělá znovu tu chybu jako v covidu, kdy nechal firmu bobtnat na úkoru efektivnosti: „Budu se soustředit, abych firmu nadále řídil směrem k maximální štíhlosti, i když se naše finanční výsledky zlepšují.“ To nemohli investoři neslyšet rádi, protože to je něco, čemu rozumí a v co, naopak od metaversa, věří.