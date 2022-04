Zvláštní nápoj kombucha se v Česku zabydlel. Značka Magu chce letos prodat milion lahví

Vůbec nevypadá jako něco, co by člověk dobrovolně chtěl pít – při kvašení se v tekutině vznáší houbovitá konzistence, která zakaluje všechno okolo. Na hladině pomalu probublává vzduch, ukázka toho, že tu symbiotická kolonie bakterií a kvasinek skutečně žije. Kombuchu někdy lidé označují jako houbu a opravdu tak vypadá, ale není. Tradičně se pila i v Česku, většina lidí ji však s postupem generací opustila. Marek Siwy to mění. Jeho varianta kombuchy s názvem Magu si za loňský rok připsala tržby ve výši 35 milionů korun. Jen letos v březnu to ale bylo už deset milionů.

Je to přitom první celý rok ostrého působení firmy, jak Siwy říká. Kombuchu začal prodávat v září 2020 a během půl roku se dostal na odbyt kolem 35 tisíc lahví měsíčně. Ovšem minulý měsíc už to bylo skoro 80 tisíc. Přesto číslo zakladatel firmy nevidí jako konečné: do konce roku to má být téměř dvojnásobek. Zatím firma po té ose jde. Cíl pro letošek je totiž prodat milion lahví.

Firma se rozrostla z 20 loňských zaměstnanců na aktuálních 45. Loni se rozšířila do výrazně větších výrobních prostor. Roste zatím z peněz, které do ní dal jen její zakladatel, který externí financování dosud odmítal. Zisk nezveřejňuje, ale zmiňuje, že společnost ho dosahuje.

Jak si zajistit pravidelné odběratele

Magu se chce profilovat jako zdraví prospěšná a udržitelná značka. Slova, která zákazníci mnohdy rádi slyší, tu majitel dokázal přetavit v opravdový zájem. Co se týče prospěšnosti lidskému zdraví, tu vědci zatím stále zkoumají, ale kupující ji vychvalují. K udržitelnosti firma přišla se zajímavým, a především fungujícím věrnostním programem. Umožňuje o něco levnější odběr kombuchy nebo možnost namixovat si vlastní obsah balení. Za to, že lidé kurýrům vrátí použité skleněné lahve z minula.

„Tuto službu jsme započali koncem minulého roku a je hlavním milníkem a startovačem exponenciálního růstu naší společnosti,“ uvádí Siwy. O exponenciálním růstu si může dovolit mluvit: říká, že jen za včerejšek si firma připsala přes 100 nových odběratelů a tržbu přes 500 tisíc korun. A z celkových čísel právě v rámci věrnostního programu nakupuje Magu už šest tisíc lidí, kteří do firmy vrací přes 50 tisíc lahví měsíčně.

Foto: Magu Kultura, ze které se vytváří kombucha Magu, má houbovitou konzistenci

Siwy věří, že se právě jeho značka stane první stoprocentně zero waste – tedy bezodpadovou – českou potravinářskou společností. Do konce roku se má podle jeho plánů počet stálých odběratelů, kteří vracejí lahve, navýšit na 12 tisíc každý měsíc. Naprostá většina prodejů už přes udržitelný prodej probíhá.

„Od programu jsme neměli přehnaně ambiciózní očekávání, nicméně hned po spuštění se ukázalo, že je zajímavý pro většinu našich zákazníků a náš půlroční cíl byl splněn prakticky za čtyři týdny,“ popisuje. Dnes uplynuly od spuštění tři měsíce a zakladatel zdůrazňuje, že růst je nadále překotný. „Zároveň nám přechod na tento nový systém prodeje výrazně zefektivnil jak marketingové, tak i z hlediska výrobních nákladů,“ doplňuje.

Magu se totiž dva týdny kultivuje, další tři nebo čtyři fermentuje a na závěr minimálně týden zraje. Pravidelně se tak stává, že firma nemá co prodávat. Nová várka totiž nedozrála. Zákazníci už si zvykli, že se občas musí zapsat na virtuální čekací listinu. Každý měsíc jich teď na ní je průměrně pět tisíc.

Pohled do zahraničí

Marek Siwy kdysi pracoval v Saxo Bank, Roklenu nebo Wood & Company a později se stal institucionálním traderem. Měl svěřený kapitál, který pro velké banky investoval. Plány si proto dopředu pečlivě analyzuje a propočítává. Už před samotným spuštěním výroby Magu strávil rok studiem publikací o fermentaci potravin i mikrobiologii.

Úplně první pokusy s kombuchou začal u babičky v kuchyni, během měsíce si ale pronajal potravinářské prostory, které začal postupně vybavovat tak, aby mohl proces označovat jako velkovýroba. To je ale u kombuchy trochu problém, protože ne každou část jde automatizovat. Nápoj potřebuje konkrétní podmínky, a aby měl účinky, které Siwy požaduje, nesmí například projít pasterizací.

Foto: Magu Marek Siwy, zakladatel společnosti Magu vyrábějící kombuchu

Po roce návrhů a výroby tak konečně dorazila první část výrobní linky a právě probíhá její instalace. Je určená jen na tu část, která automatizovat jde. Velkou část procesu se zakladatel rozhodl ponechat v manufakturním režimu. „Aktuální a snad už finální proces výroby bych tak připodobnil výrobě šampaňského, které také z velké části probíhá manufakturní formou,“ doplňuje Siwy. Zatím se řada Magu rozrostla o nové příchutě, zákazníky má nalákat modrá spirulina a černé uhlí.

Firma už dřív zmiňovala, že plánuje vstoupit na západní trhy, což je i teď pro ni horké téma, zatím ale expanzi odsunula a rozhodla se posílit hlavně doma, kde cítí ještě větší potenciál. Každý den si Magu připíše asi šedesátku nových odběratelů. Celkem by se podle Siwého letos tržby mohly vyšplhat někam mezi 120 až 150 milionů, což by znamenalo alespoň čtyřnásobný růst.

Do zahraničí se přesto aktuálně dívá – momentálně ho oslovila německá veřejnoprávní televize ZDF k reportáži na téma „Český fenomén Magu“. „Trh s kombuchou je v Evropě stále nezoraný a my cítíme příležitost být firmou, která po vzoru Red Bullu a energy drinků v devadesátých letech uspěje ve vytvoření nově vznikajícího trhu s kombuchou, a to nejen u nás v České republice,“ uzavírá Siwy.