Aby práce obchodníků nebyla otrava. Ostravský Raynet digitalizuje firmy, debordelizuje data a vede na trhu

V počtu uživatelů u nás překonávají giganty, jako je Salesforce. Jejich CRM nástroj používají tisícovky firem v Česku. Z Ostravy expandují, ačkoliv pomaličku, bez nadsázky do celého světa. Společnost Raynet pomáhá firmám s digitalizací procesů, obchodu a jeho řízení – a míří na stomilionové tržby. „Snažíme se o jednoduchost. Aby práce obchodníků nebyla otrava,“ poodhaluje jeden z důvodů úspěchu CEO firmy Martin Bazala.

„Díváme se na digitalizaci jako na úplně přirozený proces, v němž je zdravé začít u jednoduchých zlepšení, která přinášejí překvapivě velký skok kupředu. Efektivní práce s obchodními daty do toho patří, ať už prodáváte praženou kávu, zemědělské stroje nebo konzultace,“ říká Martin Bazala, ředitel české firmy Raynet. Ta podle jeho slov pomáhá klientům odkládat tužky, papíry i excelové tabulky a nahrazuje je centralizovaným softwarem, který má hlavně obchodníkům ušetřit čas i námahu.

Příští rok oslaví ostravská společnost dvacet let na trhu. Za tu dobu se z vývoje informačních systémů na míru přeorientovala právě na tvorbu online nástroje pro správu vztahů se zákazníky, takzvaný customer relationship management neboli CRM. Ten se zakrátko stal nejpoužívanějším v Česku. „Samozřejmě neexistuje veřejný žebříček, který by poskytoval aktualizované počty klientů a uživatelů jednotlivých producentů CRM. Podle dostupných informací ale odhadujeme, že se pohybujeme v násobcích oproti naší konkurenci,“ uvádí Bazala.

„V Raynetu uděláme ročně skoro tisícovku implementací,“ říká ředitel. V současnosti tak služby jeho firmy používá pro digitalizaci obchodu – anebo i „debordelizaci dat“, jak proces sám popisuje – více než tři tisíce společností. Najdete mezi nimi online obchod Mall.cz, přepravní službu Liftago, výrobce čajů Sonnentor, strojírny Vítkovice a. s. nebo parfémy Notino. Loni Raynet utržil 86 milionů korun se ziskem 21 milionů a letos podle průběžných výsledků očekává 120milionový obrat s 30milionovým ziskem.

Mysleli jsme si, že největší vlna digitalizace bude trvat jen pár let. Opak je ale pravdou, vrchol nás teprve čeká.

Raynet podle svého šéfa láká obchodní zástupce zmíněných firem a stovek dalších přímočarým přístupem: „Nepřehlcujeme klienty množstvím oken a funkcí. Snažíme se o jednoduchost, přehlednost a skvělý design, aby software obchodníkům čas nebral, ale šetřil. A aby evidence spojená s jejich prací nebyla otrava. Oproti jiným podnikovým řešením je Raynet cenově dostupný a jde ho zavést do firmy někdy i ze dne na den.“

Výhodou je prý i lokální podpora a zavedená pozice na českém trhu. Kromě produktů jako Salesforce totiž musí Raynet soupeřit především v segmentu menších a středních podniků. Tam jsou mu v posledních letech konkurencí CRM Pipedrive a Hubspot. Ještě nedávno byla jejich řešení populární prakticky jen ve startupové komunitě, teď už je ostravská společnost potkává ve výběrových řízeních i u tradičnějších firem.

„Ale v rámci Česka a Slovenska máme skvělý poměr ceny a výkonu i oproti těmto gigantům. Vedle nich zde občas vykoukne i nějaký český poskytovatel, který zkouší prorazit. To je ale velmi těžké, CRM spadá do kategorie robustních softwarových řešení a vstupní investice jsou obrovské,“ říká Bazala a dodává, že Raynet svůj nástroj ve velkém týmu interně inkuboval šest let, než byl použitelný. „To je pro startup těžké překonat. Stejně jako dohnat léta zkušeností v CRM segmentu,“ míní.

Foto: Raynet Martin Bazala, šéf ostravské technologické společnosti Raynet

Hlad po digitalizaci – a tím i poptávka po CRM systémech – se podle Bazaly s postupem času navyšuje napříč obory. Přesto v poslední době z Ostravy pozorovali jedno odvětví, ve kterém byl zájem ještě vyšší než jinde. Loňský rok přinesl boom ve fotovoltaice, který se promítl i do byznysu Raynetu. Ten svým klientům prý dokáže celý proces spojený s instalací elektrárny zkrátit klidně i o několik měsíců.

„Například automatizovaně generujeme dokumenty pro ČEZ nebo ministerstvo životního prostředí,“ popisuje Bazala. Zájem z této oblasti potvrzuje i další klient, po boku Notina se mezi největší zákazníky Raynetu řadí společnost Columbus Energy. Kromě energetiky je pak podle ředitele Raynetu zajímavý také obor finančního poradenství.

Potenciál nejen těchto odvětví však ředitele Raynetu v poslední době příjemně překvapil. „Mysleli jsme si, že největší vlna digitalizace bude trvat jen pár let. Opak je ale pravdou a vypadá to, že domácí firmy teprve dozrávají a vrchol nás i v Česku teprve čeká,“ přidává předpověď do budoucna.

Máme zahraniční klienty z doslova všech světadílů. Jsme absolutně a skálopevně přesvědčeni, že i z Ostravy se dá globálně uspět.

A k výhledu do dalších let na domácím trhu dodává i pohled do blízké ciziny: „Na Slovensku je vše o pár let za námi a zájem o digitalizaci tam teprve začíná sílit. Pro české vendory je to ale zajímavé. Rozhodně teď má smysl na Slovensku marketingově investovat a zkrátka být u toho.“ Naši východní sousedé navíc nejsou jediným bodem zahraničního zájmu ostravské firmy. Před pěti lety se Raynet podle svého šéfa poprvé pokusil o zahraniční expanzi, ale bez úspěchu. Teď se chystá na druhý pokus.

„První zkušenosti s expanzí říkáme laboratoř. Vyzkoušeli jsme si několik strategií a cimrmanovsky zjistili, kudy cesta nevede,“ hlásí ředitel se smíchem. „I tak jsme ale získali první skupinu zahraničních klientů z doslova všech světadílů, a jak rád říkám, poučili jsme se o životě. CRM je stále jeden z největších softwarových trhů na světě a konkurence je obrovská. Nicméně i tak jsme absolutně a skálopevně přesvědčeni, že i z Ostravy se dá globálně uspět. Věříme nové generaci našeho produktu, a jestli nám něco nechybí, tak je to vytrvalost. Na tohle dobrodružství se sakra těšíme,“ uzavírá Martin Bazala.

A byť firma, kterou vymyslel a spoluzaložil jeho bratr Jaroslav, oslaví příští rok už dvacítku, stále si prý ponechává mnoho ze startupové duše. Zaměstnanci („rejnoci“) se podle slov ředitele mohou zapojit do libovolné porady a zasáhnout do všech úrovní chodu firmy. Znají tak navzájem výši svých platů, transparentní je pro ně i byznys plán firmy s jejími finančními výsledky, a navíc si rozdělují mezi sebe podíl na zisku. I díky tomu mají mít v Raynetu prakticky nulovou fluktuaci zaměstnanců.