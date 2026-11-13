Akcie, reality i bitcoin. Money Maker ukázal, kde investoři hledají příležitosti a jak vnímat riziko
Od akcií mimo AI horečku přes albánské nemovitosti po dluhopisy ČNB na blockchainu, to a ještě mnohem více nabídl letošní Money Maker.
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Investoři, správci majetku a podnikatelé se na Money Makeru podělili o to, kde hledají příležitosti a jak přistupují k riziku. Od akcií přes albánské nemovitosti až po technologie, které testuje ČNB.
Kam nasměrovat peníze, když se rychle mění technologie, podnikání i samotné finanční trhy? Na pátém ročníku konference Money Maker se o své zkušenosti podělili lidé, kteří investují vlastní kapitál, spravují majetek klientů nebo budují firmy. Do pražského Průmyslového paláce v úterý 10. listopadu dorazilo 2 300 návštěvníků a na dvou scénách vystoupilo přes šedesát řečníků.
Money Stage nabídla vedle pohledu na akcie a nemovitosti také debaty o bitcoinu, financování podniků či správě peněz po prodeji firmy. Vybrali jsme hlavní myšlenky z investiční části programu.
Akcie a příležitosti mimo AI horečku
Současný rozmach umělé inteligence podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky ani portfolio manažerky EMUN Anny Píchové neznamená, že jsme v AI bublině. Na Money Makeru se shodli, že není důvod k panice, při výběru akcií jsou ale selektivní a sledují, jak se jednotlivým firmám skutečně daří.
Pozornost proto věnují také odvětvím, která během technologické horečky zůstávala stranou zájmu. Píchová mezi nimi zmínila bankovní akcie. Jejich přístup připomíná, že investor může věřit budoucnosti AI a současně hledat atraktivní podnikání i mimo firmy, které právě dominují titulkům.
Fotogalerie: Money Maker Praha 2026
Aleš Michl, Marek Dospiva, Simona Kijonková, Ondřej Vlček, Zorka Hejdová nebo NobodyListen. To je jen několik z více než šedesáti řečníků, kteří vystoupili na pátém ročníku konference Money Maker.
Největší akce, kterou CzechCrunch pořádá, se letos konala v nově otevřeném Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti a dorazilo na ni 2 300 lidí.
Opatrnost popsal také investor a tvůrce NIC NEVIM, který se věnuje především aktivnímu opčnímu tradingu. Akciovému trhu dlouhodobě věří a neřadí se mezi věčné pesimisty očekávající krizi. Připravuje se ale na krátkodobé výkyvy a propady, které mohou přijít i bez dlouhotrvajícího útlumu. Při obchodování proto klade důraz na čtení aktuální situace a schopnost reagovat na změny.
Nemovitosti od Albánie po retail parky
Čeští investoři rozšiřují svůj záběr také u nemovitostí. Pavel Goluch z Albie popsal rostoucí zájem o Albánii, kterou podle něj vnímají jako atraktivní a dobře dostupnou destinaci. Vedle geografické blízkosti je podle jeho zkušeností láká i relativně přehledné administrativní a právní prostředí.
David Hauerland z Fidurocku zase vyzdvihl atraktivitu retail parků ve střední Evropě. Menším nákupním areálům se věnoval také Miroslav Tavel ze skupiny OPC a OPC Real Estate Fund SICAV. Realitní program tak ukázal příležitosti daleko za hranicemi tradičního investičního bytu. Zahraniční rezidence a areál pronajímaný obchodníkům ovšem představují rozdílné investice. Každá má jiný zdroj příjmů, způsob správy i rizika. Pro jejich posouzení je proto podstatné rozumět konkrétnímu projektu a místnímu trhu.
Krypto a technologie v tradičních financích
Bitcoin na Money Stage zastupoval Michal Nýdrle z Invity, jehož vystoupení se věnovalo příklonu k této kryptoměně oproti tradičním financím a realitám. Praktickou ukázku využití technologie známé z kryptoměnového světa pak přinesl guvernér ČNB Aleš Michl.
Přímo na konferenci oznámil, že centrální banka poprvé vydala testovací dluhopisy na technologii distribuovaného registru, označované jako DLT. S Českou spořitelnou vyzkoušela jejich nákup, prodej i výplatu úroku. Technologie umožňuje vypořádávat obchody nepřetržitě a může snížit administrativní náročnost. Šlo o test finanční infrastruktury, který ukazuje, jak mohou technologie spojené s kryptem získávat využití také na regulovaném trhu cenných papírů.
Byznys a investování po exitu
Jak vzniká majetek, který je později potřeba spravovat, přiblížil Ondřej Vlček na příběhu miliardového prodeje svého mladého startupu Aisle. Simona Kijonková navázala pohledem na další fázi podnikatelského života a vysvětlila, proč po prodeji Zásilkovny sází na desítky menších firem místo jedné velké.
Marek Dospiva z Penty zase popsal rozvoj moderní Prahy i důvody expanze českého byznysu do Londýna. Vedle výběru akcií a nemovitostí tak Money Maker nabídl i zkušenosti lidí, pro které investování znamená přímý podíl na budování a rozvoji firem.