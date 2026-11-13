Investice –  – 2 min čtení

Akcie, reality i bitcoin. Money Maker ukázal, kde investoři hledají příležitosti a jak vnímat riziko

Od akcií mimo AI horečku přes albánské nemovitosti po dluhopisy ČNB na blockchainu, to a ještě mnohem více nabídl letošní Money Maker.

Václav KinskýVáclav Kinský

mmrKomentář
Foto: CzechCrunch
David Hauerland, Nic Nevim a Simona Kijonková
0Zobrazit komentáře

Baví vás články CzechCrunche?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit

Investoři, správci majetku a podnikatelé se na Money Makeru podělili o to, kde hledají příležitosti a jak přistupují k riziku. Od akcií přes albánské nemovitosti až po technologie, které testuje ČNB.

Kam nasměrovat peníze, když se rychle mění technologie, podnikání i samotné finanční trhy? Na pátém ročníku konference Money Maker se o své zkušenosti podělili lidé, kteří investují vlastní kapitál, spravují majetek klientů nebo budují firmy. Do pražského Průmyslového paláce v úterý 10. listopadu dorazilo 2 300 návštěvníků a na dvou scénách vystoupilo přes šedesát řečníků.

Money Stage nabídla vedle pohledu na akcie a nemovitosti také debaty o bitcoinu, financování podniků či správě peněz po prodeji firmy. Vybrali jsme hlavní myšlenky z investiční části programu.

Akcie a příležitosti mimo AI horečku

Současný rozmach umělé inteligence podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky ani portfolio manažerky EMUN Anny Píchové neznamená, že jsme v AI bublině. Na Money Makeru se shodli, že není důvod k panice, při výběru akcií jsou ale selektivní a sledují, jak se jednotlivým firmám skutečně daří.

Pozornost proto věnují také odvětvím, která během technologické horečky zůstávala stranou zájmu. Píchová mezi nimi zmínila bankovní akcie. Jejich přístup připomíná, že investor může věřit budoucnosti AI a současně hledat atraktivní podnikání i mimo firmy, které právě dominují titulkům.

Fotogalerie: Money Maker Praha 2026

Aleš Michl, Marek Dospiva, Simona Kijonková, Ondřej Vlček, Zorka Hejdová nebo NobodyListen. To je jen několik z více než šedesáti řečníků, kteří vystoupili na pátém ročníku konference Money Maker.

Největší akce, kterou CzechCrunch pořádá, se letos konala v nově otevřeném Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti a dorazilo na ni 2 300 lidí.

moneymaker_436

Foto: acproduction / CzechCrunch

moneymaker_97
moneymaker_311
moneymaker_356+104
moneymaker_760
moneymaker_431
moneymaker_124
moneymaker_128
moneymaker_75
moneymaker_86
moneymaker_91
moneymaker_139
moneymaker_144
moneymaker_160
moneymaker_165
moneymaker_220
moneymaker_223
moneymaker_228
moneymaker_230
moneymaker_253
moneymaker_291
moneymaker_298
moneymaker_359
moneymaker_360
moneymaker_420
moneymaker_427
moneymaker_433
moneymaker_454
moneymaker_479
moneymaker_515
moneymaker_517
moneymaker_530
moneymaker_596
moneymaker_599
moneymaker_606
moneymaker_607
moneymaker_642
moneymaker_676
moneymaker_682
moneymaker_685
moneymaker_687
moneymaker_694
moneymaker_719
moneymaker_754
moneymaker_758
moneymaker_777
moneymaker_792
moneymaker_810
moneymaker_829
moneymaker_838
moneymaker_846
moneymaker_863
moneymaker_873
moneymaker_922
moneymaker_923
moneymaker_935
moneymaker_936
moneymaker_946
moneymaker_959
moneymaker_983
moneymaker_999
moneymaker_1009
moneymaker_1022
moneymaker_1025
moneymaker_1042
moneymaker_1053
moneymaker_1056
moneymaker_1063
moneymaker_1073
moneymaker_1095
moneymaker_1101
moneymaker_1130
moneymaker_1136
moneymaker_1168
moneymaker_1173
moneymaker_1179
moneymaker_1187
moneymaker_1191
moneymaker_1200
moneymaker_1208
moneymaker_1212
moneymaker_1237
moneymaker_1262
moneymaker_1264
moneymaker_1269
moneymaker_1273
moneymaker_1292
moneymaker_1298
moneymaker_1302
moneymaker_1312
moneymaker_1323
moneymaker_1336
moneymaker_1343
moneymaker_1345
moneymaker_1349
moneymaker_1383
moneymaker_1418
moneymaker_1422
moneymaker_1443
moneymaker_1450
moneymaker_1457
moneymaker_1524
moneymaker_1557
moneymaker_1588
moneymaker_1597
moneymaker_1617
moneymaker_1651
moneymaker_1668

Opatrnost popsal také investor a tvůrce NIC NEVIM, který se věnuje především aktivnímu opčnímu tradingu. Akciovému trhu dlouhodobě věří a neřadí se mezi věčné pesimisty očekávající krizi. Připravuje se ale na krátkodobé výkyvy a propady, které mohou přijít i bez dlouhotrvajícího útlumu. Při obchodování proto klade důraz na čtení aktuální situace a schopnost reagovat na změny.

Nemovitosti od Albánie po retail parky

Čeští investoři rozšiřují svůj záběr také u nemovitostí. Pavel Goluch z Albie popsal rostoucí zájem o Albánii, kterou podle něj vnímají jako atraktivní a dobře dostupnou destinaci. Vedle geografické blízkosti je podle jeho zkušeností láká i relativně přehledné administrativní a právní prostředí.

Chcete vědět, co se děje ve světě peněz?

Tak se přihlaste k odběru investičního newsletteru Money Maker Recap!

Newsletter Recap | Poslední vydání

David Hauerland z Fidurocku zase vyzdvihl atraktivitu retail parků ve střední Evropě. Menším nákupním areálům se věnoval také Miroslav Tavel ze skupiny OPC a OPC Real Estate Fund SICAV. Realitní program tak ukázal příležitosti daleko za hranicemi tradičního investičního bytu. Zahraniční rezidence a areál pronajímaný obchodníkům ovšem představují rozdílné investice. Každá má jiný zdroj příjmů, způsob správy i rizika. Pro jejich posouzení je proto podstatné rozumět konkrétnímu projektu a místnímu trhu.

Krypto a technologie v tradičních financích

Bitcoin na Money Stage zastupoval Michal Nýdrle z Invity, jehož vystoupení se věnovalo příklonu k této kryptoměně oproti tradičním financím a realitám. Praktickou ukázku využití technologie známé z kryptoměnového světa pak přinesl guvernér ČNB Aleš Michl.

Přímo na konferenci oznámil, že centrální banka poprvé vydala testovací dluhopisy na technologii distribuovaného registru, označované jako DLT. S Českou spořitelnou vyzkoušela jejich nákup, prodej i výplatu úroku. Technologie umožňuje vypořádávat obchody nepřetržitě a může snížit administrativní náročnost. Šlo o test finanční infrastruktury, který ukazuje, jak mohou technologie spojené s kryptem získávat využití také na regulovaném trhu cenných papírů.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Byznys a investování po exitu

Jak vzniká majetek, který je později potřeba spravovat, přiblížil Ondřej Vlček na příběhu miliardového prodeje svého mladého startupu Aisle. Simona Kijonková navázala pohledem na další fázi podnikatelského života a vysvětlila, proč po prodeji Zásilkovny sází na desítky menších firem místo jedné velké.

Marek Dospiva z Penty zase popsal rozvoj moderní Prahy i důvody expanze českého byznysu do Londýna. Vedle výběru akcií a nemovitostí tak Money Maker nabídl i zkušenosti lidí, pro které investování znamená přímý podíl na budování a rozvoji firem.

Rubriku Investice podporujíxtb2025

Související témata:akcieNemovitostiMoney Maker
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    rodokmen

    Český vývojář naučil AI hledat předky ve starých matrikách. Přes noc se z jeho bezplatné funkce stal hit

  2. 2

    aisle

    Dvouletý startup Ondřeje Vlčka se prodal za 7,6 miliardy. A z desítek lidí udělal díky akciím milionáře

  3. 3

    jancura-02

    RegioJet neprodal, teď chce mít deset dětí. Snad jedno půjde směrem, jakým si přeju, hlásí Radim Jančura

  1. 1

    rodokmen

    Český vývojář naučil AI hledat předky ve starých matrikách. Přes noc se z jeho bezplatné funkce stal hit

  2. 2

    blue-light

    Modré světlo z mobilu spánek neničí tak, jak se tvrdilo. Skutečný viník večerního bdění leží úplně jinde

  3. 3

    bumble

    Byla nejmladší self-made miliardářkou, teď firmu prodává za zlomek ceny. Mladí poslali její byznys ke dnu