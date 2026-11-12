Michl, Dospiva, Kijonková i Čech a 2 300 lidí. Podívejte se, jaký byl Money Maker v Průmyslovém paláci
Pátý ročník konference Money Maker se poprvé konal v obnoveném Průmyslovém paláci. Na dvou scénách vystoupilo přes šedesát řečníků.
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Aleš Michl, Marek Dospiva, Simona Kijonková, Ondřej Vlček, Táňa le Moigne nebo NobodyListen. To je jen několik z více než šedesáti řečníků, kteří vystoupili na pátém ročníku konference Money Maker. Největší akce, kterou CzechCrunch pořádá, se letos poprvé konala v nově otevřeném Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti a dorazilo na ni 2 300 lidí, zhruba dvakrát víc než loni do Nové Spirály a Křižíkových pavilonů. Podívejte se ve velké fotogalerii, jak letošní ročník vypadal.
Hlavní Money Stage otevřel guvernér ČNB Aleš Michl, který přímo na pódiu oznámil, že centrální banka vydala svůj první dluhopis na technologii DLT, a popsal, jak chystá korunu na éru umělé inteligence. Hned po něm chirurg a podnikatel Tomáš Šebek přesvědčoval publikum, že nejlepší investicí je prevence. Spoluzakladatel Penty Marek Dospiva pak popsal, jak se staví moderní Praha a proč se český byznys žene do Londýna.
Fotogalerie: Money Maker 2026
Po poledni přišly na řadu investice. Zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková vysvětlila, proč po exitu sází na desítky malých firem místo jedné velké, a vystoupil také šéf investic Air Bank Petr Žabža. Stálí hosté podcastu Money Maker Hedge Michal Semotan a Filip Kejla rozebírali, jestli kupovat akcie Anthropicu a co se děje ve světě AI. Bývalá dlouholetá šéfka české pobočky Googlu Táňa le Moigne mluvila o tom, jak posouvat Česko v nejisté době, a Ondřej Vlček popsal, jak se za miliardy prodává dvouletá firma.
Na Maker Stage se mluvilo o tom, jak se z tvorby a osobní značky stává byznys. DJ a producent Jakub Strach alias NobodyListen popsal, jak se z Česka prosadil u značek jako Louis Vuitton nebo Dior, a influencerka Bé Hà Nguyen, proč rozjela vlastní značku šperků Vàng. Novinář Čestmír Strakatý, kterému za rozhovory platí přes deset tisíc lidí, vysvětloval, jak se dnes vydělává na novinařině. Slovenský youtuber Dušan Brachna alias Duklock mluvil o své značce vody Qapka a Jirka Král ze Socialparku o tom, proč je YouTube větší než televize.
Souběžně s přednáškami běžely workshopy a experience zóna s více než dvaceti vystavovateli, den pak zakončila afterparty. Hlavními partnery Money Makeru 2026 byly společnosti Albia, Contera, Fidurock, GenSDLC, Invity, Natland, OPC a XTB, partnery Accolade Funds, Buy Dubai, Crestyl, mmcité, Sedlakova Legal a Spilberk a car partnerem byl Range Rover.
Kdo nestihl všechno, může si záznamy přednášek z obou scén koupit na webu konference – a v prodeji už jsou i první vstupenky na příští ročník. Děkujeme všem řečníkům, návštěvníkům i partnerům a těšíme se příští rok na viděnou!