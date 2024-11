Alphabet, Amazon i Meta hrnou do umělé inteligence stovky miliard. Dává to smysl a kdo na tom vydělá?

Uložit 0

Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft či Nvidia. To jsou jednak jedny z největších veřejně obchodovaných společností současnosti, ale také přední technologické firmy, které obrovsky investují do umělé inteligence. Každá na to jde trochu jinak, ale právě probíhající výsledková sezóna, během níž všechny zmíněné společnosti oznámily, jak se jim v uplynulém čtvrtletí dařilo, ukázala, že jednu věc mají společnou. Nechtějí si nechat příležitost, která se před nimi díky umělé inteligenci rozevírá, za žádnou cenu ujít, a tak se nebojí investovat desítky miliard dolarů, aby měly co nejlepší pozici. O co přesně jde?

V první řadě zmiňme, že Amazon, Microsoft a Google jsou největšími světovými poskytovateli cloudových služeb a společně ovládají zhruba dvě třetiny tohoto trhu. To je důležité mimo jiné proto, že vývoj a provoz umělé inteligence vyžaduje drahé servery, čipy a vysoký výpočetní výkon, který si zmíněná trojice firem již dlouhé roky buduje. Ale také jejich investice se významně zvyšují, jelikož stávající kapacity nestačí.

Takzvanou výsledkovou sezónu zahájil tento týden v úterý Alphabet, mateřská společnost Googlu. Jeho výsledky byly střízlivé, přičemž akcie reagovaly růstem o přibližně tři procenta. Důležité je, že Google investoval třináct miliard dolarů (přes 300 miliard korun) do infrastruktury (kapitálové výdaje, zkráceně capex), což je o osm miliard dolarů více než před rokem.

Microsoft oznámil své výsledky jako druhý. Přestože čísla byla dobrá, společnost vydala mírně pesimistický výhled kvůli problémům s některými dodavateli komponent do cloudu, což způsobilo pokles akcií o přibližně sedm procent. To ukazuje, jak citliví jsou investoři na jakýkoliv zádrhel právě v oblasti cloudu a umělé inteligence. Microsoft přitom utratil v rámci capexu v minulém čtvrtletí více než Alphabet, přibližně patnáct miliard dolarů (350 miliard korun), což představuje padesátiprocentní meziroční nárůst.

Dalším hráčem je Meta, která rostla ve všech důležitých metrikách a také výrazně investuje. Kapitálové výdaje Mety dosáhly 9,2 miliardy dolarů (215 miliard korun) oproti loňským 6,7 miliardy dolarů (156 miliard korun). Šéf Mety Mark Zuckerberg dokonce oznámil, že investice budou příští rok výrazně vyšší, což však způsobilo pokles akcií o šest procent.

Jako poslední z kvarteta reportoval výsledky Amazon. Reklamní i cloudový segment rostly o devatenáct procent a kapitálové výdaje dosáhly 22 miliard dolarů (515 miliard korun). Od začátku roku už Amazonu v rámci kapitálových výdajů utratil 55 miliard dolarů (1,3 bilionu korun). Šéf firmy Andy Jassy předpokládá, že výdaje za letošek dosáhnou až 75 miliard dolarů (1,8 bilionu korun), z čehož část půjde do fyzické infrastruktury, jako jsou sklady.

Když se podíváme na celkové výdaje této čtveřice, činí přibližně 60 miliard dolarů (1,4 bilionu korun) za čtvrtletí. I pokud by se výdaje nezvyšovaly, šlo by o 240 miliard dolarů (5,6 bilionu korun) ročně, což je už teď obrovská částka. Všechny společnosti navíc uvádějí, že investice příští rok porostou. Shodují se, že je lepší být přeinvestovaný než podinvestovaný, protože poptávka je stále vyšší než kapacita, a tak se jedná o jedinečnou příležitost, kterou se chystají bezezbytku využít.

A co má s tímto boomem společného Nvidia? Velká část příjmů ze zmíněných investic končí u ní, protože je jedinou společností, která je schopna technologickým firmám dodávat nejlepší čipy pro umělou inteligenci ve velkém měřítku. AMD je sice technologicky blízko, ale nemůže se Nvidii rovnat v rozsahu výroby, kterou pro obě společnosti zajišťuje tchajwanská TSMC. Nvidia tedy těží z role „prodejce krumpáčů během zlaté horečky“ – jejím krumpáčem jsou čipy. Výhled na letošní a příští rok je pro Nvidii tedy velmi slibný.

Dávají tyto obrovské investice smysl a vyplatí se? Na to v tuto chvíli neexistuje jasná odpověď. Největší technologické firmy do umělé inteligence ve velkém investují proto, že věří, že přinese skutečné a významné přínosy pro ekonomiku, produktivitu i je samotné. V takovém případě by se ještě více posílila jejich už tak silná pozice, kdy zatím do značné míry neohroženě vládnou technologickému světu. Zároveň se ale může ukázat, že třeba monetizace umělé inteligence nebude tak snadná, zatímco náklady dál porostou, a stovky investovaných miliard mohou přijít vniveč. Teď je ale směr stále rychlejšího technologického vývoje jasný…