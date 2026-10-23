Angličtinu se naučila z jeho rozhovorů. Teď slovenská hvězda roztančila Jimmyho Fallona v jeho show
Před rokem předskakovala Demi Lovato, dnes má slovenská zpěvačka Adéla Jergová hit v americké top 10. A poprvé seděla na gauči slavné noční show.
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Jimmy Fallon moderuje jednu z nejslavnějších amerických nočních show a na jeho gauči sedávají největší hvězdy Hollywoodu i popu. Ve čtvrtek tam usedla také slovenská zpěvačka Adéla Jergová. A Fallon ji přivítal slovy, že je její velký fanoušek. Ona se přitom angličtinu učila mimo jiné z jeho rozhovorů. Pro dvaadvacetiletou zpěvačku to bylo vůbec první vystoupení v americké noční talk show. A na gauči moderátorovi vyprávěla, jak celá její kariéra začala.
Jako dítě milovala seriál Hannah Montana, a protože byl nadabovaný, myslela si, že hlavní hrdinka je ze Slovenska. Z omylu ji vyvedl až starší bratr. V osmi si pak vyhledala adresu budovy Disney Channel a usoudila, že je pozadu. Miley Cyrus totiž šla na konkurz v jedenácti a Adéla ještě ani neuměla anglicky. Začala proto sledovat jeden rozhovor za druhým, třeba ty, které Fallon vedl s Miley Cyrus nebo Arianou Grande.
Když o ní CzechCrunch psal naposledy, chystala se předskakovat Demi Lovato. Od té doby uběhl rok a z předskokanky je zpěvačka s hitem v americké první desítce.
Tím hitem je píseň Nicole Kidman. Název prý vymyslela na afterparty po Zlatých glóbech, kde měla tak utažený korzet, že si připadala jako hollywoodská herečka. V říjnu se song dostal do top 10 hitparády Billboard Hot 100, a aktuálně je šestý. „Myslím, že jsem první,“ odpověděla Adéla na Fallonův dotaz, jestli se něco podobného už někomu ze Slovenska podařilo. Do hitparády se přitom poprvé dostala už dřív, s písní Ain’t in LA a Adéla s ní byla historicky prvním slovenským interpretem v Hot 100.
Fallon písničku pustil i samotné Nicole Kidman, když v září seděla na stejné sedačce jako nyní slovenská zpěvačka. Herečka tehdy přiznala, že nejdřív vůbec netušila, kdo za ní stojí, a Adélu označila za velmi talentovanou.
Na začátku října se písnička dostala i na pařížský týden módy. Před přehlídkou Chanel si na ni natočili video Kristen Wiig, Pedro Pascal a Dua Lipa, každý odzpíval jeden verš. Kamera nakonec skončila u Nicole Kidman, přesně ve chvíli, kdy v písni zazní její jméno. Video zveřejnil oficiální TikTok značky Chanel.
Adéla si prý nejdřív myslela, že jde o vtip nebo umělou inteligenci. Její mámu to rozhodilo ještě víc. „Nevím, jestli se lidi zbláznili, nebo jsi génius, prosím tě, co se to děje?“ citovala ji Adéla.
Minulou neděli pak píseň zněla na přehlídce Victoria’s Secret v Los Angeles. Kidman seděla v první řadě a kamery ji zachytily, jak se směje a schovává obličej do dlaní.
Ještě letos na jaře přitom Adéla předskakovala Demi Lovato a v srpnu zpívala na Lollapalooze v Chicagu. Co přišlo pak, připomněl sám Fallon. Pochválil její debutové album Prima, které vyšlo začátkem září u Capitol Records, a zmínil, že její turné Red Bottoms je vyprodané. Na lístky se prý čekalo sedm hodin. „No jo, všechno se to děje,“ odpověděla Adéla.
Nakonec došlo i na tanec. Adéla, která je bývalá baletka, má vlastní pohyb, kterému fanoušci říkají Swaggerina. Vznikl prý náhodou na zkoušce, když nevěděla, co v jedné pasáži dělat, a choreograf Robbie Blue pak chtěl, aby to opakovala pokaždé. „Takže skvělé, teď mám problémy se zády,“ dodala se smíchem.
Fallona to pak učila přímo ve studiu. Chytit se něčeho, předklonit co nejvíc dopředu a pak co nejdál dozadu, celé to má být plynulá vlna. „Vypadám, jako by mi bylo zle,“ stěžoval si moderátor. Večer uzavřela písní Nicole Kidman a Ain’t in LA. Česko Adélu uvidí naživo 11. ledna 2027 v pražském Foru Karlín.