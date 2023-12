První trailer GTA VI je tady. Ukazuje Vice City, dvojici hlavních hrdinů i to, kdy hra vyjde

Uložit 0

Grand Theft Auto je jedna z nejmilovanějších herních značek na světě. Desetileté čekání na její další díl ale brzy skončí. Videoherní vývojáři z Rockstar Games totiž vydali první trailer na šestý díl GTA VI, ve kterém kromě prvního oficiálního pohledu na své dílo odhalují i termín, kdy se ho hráči dočkají.

Trailer GTA VI vyšel dříve v reakci na neoficiální únik ukázky. Původně ho totiž Rockstar plánoval zveřejnit až v úterý odpoledne. Starosti vývojářů jsou ale radostí pro hráče, kterým se první pohled na nesmírně očekávanou hru naskytl s párhodinovým předstihem. A definitivně potvrzuje dřívější spekulace a leaky. Šesté Grand Theft Auto vás už v roce 2025 – ale podle prvního oznámení jen na PlayStation 5 a Xbox Series X/S – opět vezme do Vice City.

A opět to bude město plné palem, pláží, plameňáků a zločinu, jemuž se budete věnovat v roli hned dvou protagonistů Lucii a Jasona. Jeho jméno v traileru nezazní, ale opakovaně se objevovalo v dřívějších únicích informací. Do města hříchu vás série zavedla už ve čtvrtém díle z roku 2002, tehdy to byl ale výlet do osmdesátých let s naprosto peckovým soundtrackem.

Tentokrát se do Vice City podíváte v současnosti. To znamená méně mulletů a více twerkingu. Jinak ale má šestý díl přinést přesně takový GTA zážitek, jaký očekáváte už spoustu let. Vždyť pátý díl extrémně úspěšné značky, kterého se prodalo 190 milionů kopií, vyšel už v roce 2013. Trailer GTA VI ukazuje fiktivní floridské město zalité sluncem, během ilegálních nočních závodů, policisty v akci i divoké párty nejen v ulicích.

Podobné oslavy se za dva roky, kdy GTA VI vyjde, dají čekat i ve skutečném světě. Videoherní rok 2023 byl sice neuvěřitelně nabitý – od nové a rekordní Zeldy přes fantastickou Baldur’s Gate 3 až po nesmírně zajímavý český počin Last Train Home –, ale pro velkou část fanoušků nastal ten nejdůležitější herní okamžik roku právě teď. A přitom trvá jen devadesát sekund.