Anthropic musí dokázat, že byznysově funguje. Valuace 1,4 bilionu dolarů je ale fér, píše Anna Píchová
Anna Píchová ze skupiny Emun, která drží malý podíl v Anthropicu, popisuje, co vstup AI lídra na burzu znamená a na co se při analýze zaměřit.
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Komentář Anny Píchové Kolem jednoho z největších IPO v historii je poslední dny pořádně rušno. Mnozí investoři si kladou otázku, zda je vstup na burzu skutečně dobře načasovaný. Jestli nám dění na trzích něco připomíná, pak to, že některé zvraty nevymyslí ani ten nejlepší scenárista.
První vlaštovkou byly americké volby, které změnily narativ kolem AI a datových center. S vítězstvím demokratů se začalo mnohem víc mluvit o přísnější regulaci a omezení výstavby datových center. Další ranou pro celý sektor je zemětřesení v Nvidii. Firma, která stojí v samém centru AI boomu a v srdci mnoha velkých AI dealů, přišla o svého zakladatele a dlouholetého šéfa Jensena Huanga. Nvidia přitom patří také mezi strategické investory Anthropicu.
Ještě v létě se mluvilo o ocenění Anthropicu kolem dvou bilionů dolarů. Teď se může zdát, že trh dává investicím do AI červenou a sen o dvoubilionové valuaci se tak vlivem negativního sentimentu rozplynul. Všichni ale moc dobře víme, jak umí být trh náladový a jak dokáže jít do extrémů na obě strany, ať už jde o růst, nebo o propady. Za sebe bych nebyla vůbec tak přísná a tržní ocenění okolo 1,4 bilionu dolarů vnímám jako úspěch.
Prospekt IPO toho investorům hodně prozradil. Poprvé máme veřejně a v ucelené podobě čísla, která dosud viděl jen úzký okruh soukromých investorů. Ve třetím čtvrtletí vzrostly tržby mezičtvrtletně o téměř 50 % na 17 miliard dolarů, meziročně o více než 1 100 %, a anualizované tržby se ke konci října dostaly na zhruba 81 miliard dolarů. Takové tempo nemá v historii technologických firem obdoby, a zůstává tak naprosto výjimečné.
Mnohem víc se ale začalo řešit, kolik Anthropic za tento růst platí a kolik bude stát další rozvoj umělé inteligence. Díky prospektu tak poprvé naplno vidíme i rozsah závazků spojených s výpočetní kapacitou a infrastrukturou, které přesahují 900 miliard dolarů, z toho je zhruba polovina do konce roku 2030.
To je v průměru přes 100 miliard ročně, tedy víc, než Anthropic aktuálně za rok utrží. Náklady na výpočetní kapacitu navíc ve třetím čtvrtletí poprvé po pěti čtvrtletích poklesu vzrostly na zhruba 58 % tržeb z 48 % ve čtvrtletí předchozím. Aby se do čísel propsala provozní páka, musí tržby dlouhodobě růst rychleji než účty za výpočetní výkon.
A tohle si investoři samozřejmě uvědomují. Nižší vstupní valuaci tedy nečtu jako zdvižený prst od investorů, ale spíš jako jakýsi návrat racionality. I při ocenění kolem 1,3 až 1,4 bilionu dolarů platí investoři zhruba 16násobek anualizovaných tržeb, což je pořád hodně. Do ocenění je tak započítán budoucí růst tržeb o zhruba 50 % a čistá marže v nízkých desítkách procent, což pro firmu jako Anthropic není nemožné a dle aktuálních čísel ani přehnaně optimistické.
Podle aktuálně dostupných informací to vypadá, že IPO bude i tak úspěšné a hlásí se zhruba šestinásobné přeupsání nabízených akcií. Na burze by Anthropic mohl získat až zhruba 64 miliard dolarů a dalších 26 miliard v rámci souběžného tzv. private placementu, do kterého se zapojí strategičtí partneři Google, NVIDIA, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft a TSMC.
Dohromady tedy až 90 miliard dolarů. Tudíž více, než letos v červnu získal SpaceX. Zajímavostí je, že se private placementu neúčastní Amazon, ekonomicky dnes největší akcionář Anthropicu.
Veřejný trh každopádně poprvé nastaví srovnávací cenu a valuaci pro další AI firmy, které vyvíjejí vlastní modely, jako je např. OpenAI. Jejich ocenění se zatím určovalo hlavně na privátních trzích. Teď se k nim přidá burza, která je přísnější a reaguje každý den. Pro ty, které zůstávají soukromé, to může znamenat tvrdší podmínky financování a větší rozdíl mezi lídry a zbytkem trhu. Zároveň nám ale Anthropic jako první z nich dává nahlédnout pod pokličku svého hospodaření a směřování. Můžeme se těšit na pravidelné čtvrtletní reporty, které budou pro celý sektor důležitým barometrem.
Jak Anthropic na burze skutečně obstojí, ukážou až další měsíce a roky. Teprve pak budeme moci vyhodnotit, jestli management doručuje, co slibuje, a jestli se naplní příběh škálovatelnosti. Tedy zda tržby a zisky z AI porostou skutečně rychleji než náklady na výpočetní výkon. A pro mě osobně bude určitě zajímavé sledovat i to, jak se bude měnit narativ kolem AI.