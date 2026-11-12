OpenAI se topí ve ztrátách, Anthropic mu byznysově utíká. A oba tlačí Nvidia, kterou asi opustí její šéf
OpenAI za čtvrtletí utržilo deset miliard dolarů, ztráta byla ještě vyšší. Anthropic při skoro dvojnásobných tržbách prodělal zlomek.
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Na první pohled jde o solidní čísla. OpenAI, tvůrce chatbota ChatGPT, zvýšilo mezi druhým a třetím čtvrtletím tržby zhruba o polovinu na deset miliard dolarů, v přepočtu asi 218 miliard korun. Jenže za stejné období vykázalo provozní ztrátu 10,9 miliardy dolarů, tedy víc, než vůbec utržilo. A to se do ní nepočítají odměny zaměstnancům v akciích, které ve třetím kvartálu roku 2026 vystoupaly na 2,6 miliardy dolarů. Hlavní rival Anthropic přitom za stejné čtvrtletí utržil 17 miliard dolarů (371 miliard korun) a provozně prodělal „jen“ 567 milionů, a to včetně akciových odměn.
Čísla, která OpenAI v úterý předložilo investorům, popsal deník The Wall Street Journal. Ještě před dvěma lety by takové srovnání znělo absurdně. Anthropic v roce 2021 založila parta bývalých zaměstnanců OpenAI v čele se sourozenci Dariem a Danielou Amodeiovými a dlouho platil za menšího a opatrnějšího rivala, který sázel hlavně na bezpečnost umělé inteligence. Zlom přinesl nástroj Claude Code, který programátorům automatizuje velkou část práce a loni převálcoval konkurenci.
Letos Anthropic předběhl OpenAI v tržbách a ve druhém čtvrtletí roku dokonce vykázal malý provozní zisk. Podle prospektu zveřejněného před vstupem na burzu jeho tržby vyrostly ze 41 milionů dolarů v roce 2023 na 33 miliard za první tři čtvrtletí letošního roku.
OpenAI se proto intenzivně snaží svého soka dotahovat. Firma zlevnila své nejnovější modely, aby získala podíl mezi firemními zákazníky, kde dominuje Anthropic, a na tento segment najala nového obchodního ředitele. Platících uživatelů ChatGPT je zhruba sto milionů. Prezident firmy Greg Brockman na konferenci WSJ Tech mluvil o „neuvěřitelném zlomu v tržbách“ a připomněl nové partnerství s bankou JPMorgan Chase. Jenže solidnímu růstu tržeb ve třetím čtvrtletí předcházely ne tak povzbudivé výsledky druhého kvartálu, kdy tržby OpenAI rostly jen o 18 procent.
Důsledkem toho je, že investoři už OpenAI tolik nevěří. Firma, která na konci března uzavřela se 122 miliardami dolarů největší soukromé investiční kolo v historii Silicon Valley, chtěla v novém kole teď na podzim získat dalších 30 miliard dolarů. Cíl kvůli malému zájmu ale snížila na 20 miliard a ustoupila i z valuace, z 1,4 na 1,25 bilionu dolarů. Nakonec ovšem nevybrala ani polovinu původně plánované částky.
Vstup na burzu OpenAI odložilo už dřív, nyní ho plánuje na rok 2027 a doufá, že ji do té doby zrychlený růst vrátí buď do čela závodu, nebo aspoň blíž Anthropicu. Pomoct může i to, že se začíná víc a víc řešit, že část firem hledá levnější alternativy k přeci jen čím dál nákladnějšímu Claudu.
Anthropic mezitím v úterý odstartoval takzvanou roadshow, tedy sérii schůzek s investory před vstupem na burzu, a stanovil cenové rozpětí 70 až 78 dolarů za akcii. To firmu oceňuje na 1,26 až 1,41 bilionu dolarů, v přepočtu 27,5 až 30,7 bilionu korun. Ještě v létě přitom bankéři mluvili o valuaci přes dva biliony dolarů. Konečnou cenu má Anthropic stanovit příští středu a ve čtvrtek se jeho akcie pod zkratkou ANT začnou obchodovat na burze Nasdaq.
Firma může získat až sto miliard dolarů (2,18 bilionu korun), čímž by překonala rekordní červnové IPO SpaceX, které vyneslo 86 miliard. Zhruba pětinu upisovaných akcií chce společnost při burzovní premiéře nabídnout drobným investorům, celkově na kapitálové trhy umístí Anthropic jen ale malou část svých cenných papírů – půjde o podíl kolem pěti procent.
Načasování celé transakce ale nemohlo být napjatější. Americké technologické akcie procházejí výprodejem, investory znepokojuje, že se budování AI infrastruktury stále víc financuje dluhem, a voliči v nedávných volbách do Kongresu jasně odmítli masivní výstavbu datových center i politiky, které technologický průmysl podporoval. Řada firem v poslední době své vstupy na burzu odložila a akcie SpaceX jsou od červnového vrcholu dole o víc než 37 procent. V tomto ohledu bude (ne)úspěch Anthropicu naprosto zásadní událostí, která hodně napoví o tom, co se ve světě AI a financí bude dít dál.
Do toho navíc přišla aféra, jakou Silicon Valley nezažilo. Šéf Nvidie Jensen Huang, jehož čipy pohánějí většinu AI boomu, přiznal mimomanželský poměr s Alicí Huangovou, podnikatelkou ze Singapuru, kterou americké tajné služby považují za agentku čínského ministerstva státní bezpečnosti. Působila ve firmě Megaspeed, která za poslední dva roky nakoupila čipy Nvidie za víc než 4,8 miliardy dolarů. Například server The Information přišel se zjištěním, že právě díky tomuto milostnému vztahu se do Číny podařilo navzdory americkým exportním omezením dostat čipy za nejméně 7,5 miliardy dolarů.
To ale není všechno – představenstvo Nvidie rozjelo vyšetřování a vyšlo najevo, že Huang měl minimálně ještě jeden milenecký románek přímo s manažerkou Nvidie. Právě intimní vztahy s kolegy jsou něco, nač bývá korporátní politika velmi citlivá, a podle informací deníku The Wall Street Journal se už chystá Huangovo odvolání. Jak moc to ovlivní napjatou situaci v celém sektoru AI, se teprve uvidí.
Na Nvidii už to ale začíná dopadat negativně, akcie firmy za posledních pár dní oslabily o 18 procent. A jelikož ve společnosti není jasně daný plán nástupnictví, protože Huang se v nejbližší době nechystal odejít a neměl žádného přirozeného pokračovatele, může se firma, ještě nedávno nejhodnotnější na světě, propadnout do interních konfliktů a její problémy by mohly vážně dolehnout právě i na Anthropic nebo OpenAI.
Celá nepřehledná situace kolem klíčových firem AI revoluce zároveň odhaluje, jak pevně jsou mezi sebou svázané. Nvidia, jeden z letitých a klíčových spojenců OpenAI, hned po IPO investuje do Anthropicu zhruba deset miliard dolarů, tedy zhruba desetinu peněz, které firma vstupem na burzu získá. Spolu s Googlem, Microsoftem a dalšími giganty, kteří Anthropicu zároveň prodávají čipy a cloudovou kapacitu, vloží do IPO celkem 26 miliard dolarů.