Apple koupil firmu z Brna. Její software nejspíš pomůže nové generaci iPhonů k větší odolnosti
Amerického giganta zřejmě zajímá software, který pomáhá optimalizovat výrobu kovových povrchových vrstev odolných proti poškrábání.
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Apple prostřednictvím své dceřiné společnosti koupil brněnskou firmu PlasmaSolve, která vyvíjí software pro simulaci plazmových výrobních procesů. Z oznámení, jež zveřejnila Evropská komise, vyplývá, že americká společnost v dubnu 2026 získala celý její základní kapitál a převezme také část zaměstnanců. Cena transakce ani přesný počet lidí, kteří pod Apple přejdou, ale známé nejsou. Podle dostupných údajů má ovšem PlasmaSolve mezi deseti až dvaceti lidmi.
Firmu v roce 2016 založil Adam Obrusník, který vedle jejího řízení působí jako odborný asistent na Masarykově univerzitě a věnuje se diagnostice a modelování plazmatu. PlasmaSolve začínala jako poradenská společnost zaměřená na plazmové technologie a materiálové vědy, v roce 2023 ale rozšířila činnost o vlastní simulační software MatSight. Výrobci si v něm mohou předem vyzkoušet různá nastavení procesu, při němž se na kovový povrch nanáší velmi tenká ochranná vrstva. Ještě před spuštěním výroby tak zjistí, zda bude vrstva rovnoměrná a nakolik ochrání materiál před poškrábáním či jiným poškozením.
Podobné postupy už Apple využívá také při výrobě některých iPhonů. Zda ale PlasmaSolve převzal především kvůli MatSightu, souvisejícím technologiím nebo týmu, který software vytvořil, společnost neupřesnila. Samostatný web MatSightu přestal být dostupný, na hlavních stránkách PlasmaSolve se však o programu stále píše. Mezi jeho první uživatele podle firmy patřily společnosti Kolzer a Von Ardenne spolu s Dánským technologickým institutem.