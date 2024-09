Apple představí nové iPhony. Nejlepší loňskou „inovací“ bylo jednoznačně USB-C. Co čekat letos?

Uložit 0

Pamatujete si ještě někdo na lightning konektor? Sám jsem si na něj vzpomněl nedávno, když jsem potřeboval dobít svou bezdrátovou klávesnici k počítači Mac, sáhl automaticky po kabelu na stole, aby mi vzápětí došlo, že tudy už cesta nevede. Proprietární technologie společnosti Apple v podobě konektoru lightning v předchozích letech nabíjela de facto každý iPhone, tedy stamiliony produktů po celém světě. Dnes už ale mají i jablečné telefony mnohem univerzálnější konektor USB-C. Pro uživatele je to ve výsledku skvělá zpráva. Stejný konektor samozřejmě bude i na další generaci iPhonů, které Apple oficiálně představí příští týden v pondělí. Co dalšího můžeme očekávat?

Jedním z důvodů, proč má současný iPhone 15 konektor USB-C, bylo i to, že si jednotný standard napříč elektronickými zařízeními vyžádala Evropská unie. Její rozhodnutí vyvolalo zejména v technologické komunitě značný rozruch. Evropská unie argumentovala tím, že jednotný konektor napříč telefony, ať už jde o iPhony nebo telefony od Samsungu, Huawei či kohokoliv dalšího, usnadní životy lidí, kteří nebudou muset řešit, jaký kabel zrovna použít, a pravděpodobně díky tomu také ušetří. Navíc se zredukuje množství elektronického odpadu. Odpůrci zase mluvili o tom, že takové rozhodnutí může zpomalit vývoj, kdy výrobci nebudou nutně nasazovat ty nejlepší technologie, ale hlavně ty, které jim někdo nařídí.

Když to dnes zhodnotím zcela pragmaticky z pohledu uživatele, v jednom měla Evropská unie jednoznačně pravdu – jednotný konektor ulehčuje uživatelům život, a to nejen v případě, že máte zařízení od různých výrobců. Sám jsem v posledních letech usiloval o to, aby všechna moje zařízení měla právě konektor USB-C. Mohl jsem díky tomu nosit jen jeden kabel, ať už jsem chtěl nabíjet jakékoliv zařízení. Šetřilo to i peníze, ale hlavně starosti, jestli s sebou zrovna mám všechny kabely, které potřebuji. I Apple tomu šel naproti, když už před lety začal do svých počítačů nasazovat USB-C, ale iPhone, jakožto zcela nepostradatelný společník, vždy tento přechod brzdil.

Foto: Depositphotos Konektor Lightning nahradil také u iPhonů univerzální USB-C

Od loňského roku už jsem mohl prakticky všechny ostatní kabely vypustit z hlavy. Stačí jeden univerzální, který má USB-C na obou stranách. Jednou stranou ho zapojíte do iPhonu, iPadu nebo třeba sluchátek AirPods a druhou do MacBooku nebo dnes již pomalu taktéž jakékoliv nabíječky. Výjimkou jsou například v úvodu zmíněná starší příslušenství, jako je externí klávesnice nebo trackpad od Applu či starší AirPody, ale jinak už je budoucnost jasná a jednotná. Jmenuje se USB-C a bude velmi zajímavé sledovat, kolik let tento standard napříč technologickým světem přetrvá. A zda třeba nakonec nebudou mít pravdu ti, kteří proti nařízení EU protestují s tím, že to akorát zastaví pokrok, z něhož bychom nakonec opět benefitovali my jako uživatelé.

Jisté je každopádně to, že nové iPhony 16, které Apple představí na své tradiční zářijové konferenci příští pondělí (živé vysílání startuje v 19 hodin našeho času), budou konektor USB-C mít. Změny se mají odehrát jinde. Pravděpodobně nepůjde o žádnou velkou revoluci, ostatně o smartphonech se již pár let mluví jako o zařízeních, které jsou takřka na vrcholu svého vývoje. Ale podle dosavadních úniků a spekulací bychom se například mohli po nějaké době dočkat změny rozměrů, což je třeba na rozdíl od rychlejších čipů (které taktéž určitě přijdou) aspekt, kterého si uživatel všimne na první pohled, respektive první dotyk.

Jaké budou nové iPhony 16?

Spekulací je tradičně celá řada. Specializovaný portál MacRumors dal dohromady přehled toho nejpravděpodobnějšího, na co se můžeme u iPhonů 16 těšit, a právě větší rozměry mezi ně patří. Zatímco základní model iPhone 16 má zůstat stejně velký jako současný iPhone 15, vyšší modelová řada s přídomkem Pro se roztáhne. iPhone 16 Pro má mít displej o úhlopříčce 6,3 palce a iPhone 16 Pro Max dokonce 6,9 palce. Stávající patnáctkové modely mají 6,1, respektive 6,7 palce. Design iPhonů má jinak i v nové generaci zůstat až na několik detailů de facto totožný.

Mluví se o tom, že u základních modelů Apple tentokrát posadí dvě čočky fotoaparátu na zadní straně pod sebe, nikoliv úhlopříčně, jako tomu bylo doteď. A zatímco v aktuální generaci měly pouze modely iPhone 15 Pro speciální „akční tlačítko“ na boku, které nahradilo přepínač tichého režimu, teď ho má dostat i základní iPhone 16. Uživatelé díky němu mohou nadále zapínat či vypínat zvuky telefonu, ale rovněž si místo toho nastavit další funkce, třeba zapnutí svítilny nebo jinou akci.

V přehledu MacRumors se mluví také o novém tlačítku pro pořizování fotografií či videí, které má detekovat několik úrovní tlaku pro zaostření a následné pořízení snímku, jako jsme byli dříve zvyklí z digitálních fotoaparátů. Zatímco akční tlačítko má být i nadále spolu s dvěma tlačítky pro ovládání hlasitosti na levém boku telefonů, nové „fotografovací“ tlačítko se má nacházet na druhém boku pod vypínacím tlačítkem. Již tradičně se spekuluje také o barevných variantách a očekává se, že Apple opět přijde s minimálně jednou novou barevnou variantou, aby se nová generace nějakým způsobem odlišila.

Tradiční součástí nové generace iPhonů jsou ještě rychlejší a výkonnější čipy, které je pohánějí. Do iPhonů 16 by měla dorazit nová generace v podobě čipů A18 a mluví se také o nové tepelné konstrukci, která by měla ještě lépe bojovat s přehříváním celého těla telefonů. Některé spekulace pak hovořily o možnosti příchodu technologie skládaných baterií, které by přinesly větší výdrž na baterii, ale to není zdaleka jisté. V telefonech obecně je zatím tato technologie teprve v začátcích. Veškeré detaily včetně technických specifikací se dozvíme až v pondělí 9. září, kdy Apple nové produkty oficiálně odhalí.

Foto: MacRumors Základní iPhone 16 má mít podle MacRumors akční tlačítko a čočky pod sebou

Již dopředu ale víme, že jejich důležitou součástí bude také nový operační systém iOS 18, který už kalifornská společnost představila v červnu. Apple se v něm naplno pouští do umělé inteligence a tradičně přináší také řadu menších či větších vylepšení napříč celým operačním systémem i jednotlivými aplikacemi. Nejzajímavější vylepšení přinese bezesporu umělá inteligence, která obecně v technologickém světě zažívá velký boom a Apple tu svou pojmenoval příznačně Apple Intelligence. Evropští uživatelé však nemohou tolik jásat, protože kvůli některým regulacím Evropské unie nebudou všechny funkce spojené s umělou inteligencí od začátku dostupné.

„Obáváme se, že abychom naplnili požadavky Aktu o digitálních trzích na interoperabilitu, byli bychom nuceni narušit integritu našich produktů způsobem, který by ohrozil soukromí uživatelů,“ komentoval v červnu svůj postoj k evropským regulacím Apple, když se řešilo, proč některé funkce spojené s umělou inteligencí nebudou Evropanům k dispozici. O tom, že je pro něj soukromí uživatelů a citlivý přístup k datům zcela klíčový, hovořil i na nedávné akci pro vybrané novináře z Česka a Polska.

Apple řeší ochranu soukromí i dat uživatelů napříč svými službami a obecně je to velké téma i při boomu umělé inteligence. Při využívání různých nástrojů a služeb umělé inteligence se řeší například to, jak a jaká uživatelská data se sbírají a kde se s nimi následně pracuje – zda někde v cloudu, nebo zda data neopouští zařízení a zpracovávají se přímo na něm.

Apple upozorňuje, že právě zpracování dat přímo v iPhonech a dalších jeho zařízeních je základem Apple Intelligence. K tomu, aby firma neshromažďovala uživatelská data a neodesílala je na výkonné servery, slouží i výkonné čipy, které si Apple sám vyvíjí a patří v tom k nejlepším na světě. Modely generativní umělé inteligence totiž požadují obří výpočetní výkon, který produktům od Applu zajišťuje hluboká a dlouhodobě rozvíjená integrace hardwaru a softwaru.

Ani Apple ale nedokáže všechny požadavky a úkony spojené s umělou inteligencí zpracovat přímo na zařízení. Když jsou potřeba ještě větší modely, než které je schopen upočítat sám iPhone, odešle se požadavek včetně dat na vzdálené servery, které nabízí mnohem vyšší výkon. Pro tyto účely byla vytvořena služba Private Cloud Compute, což jsou servery poháněné čipy a softwarem od Applu.

Zástupci Applu upozornili, že na rozdíl od některých jiných serverů, kde nemáte možnost si ověřit, zda provozovatel serveru vaše data nezneužívá, ty jejich díky svému nastavení data uživatelů neuchovávají a také je nikomu dál nezpřístupňují. Přístup k nim ostatně nemá mít ani samotný Apple.