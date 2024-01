Apple začne za měsíc prodávat očekávané Vision Pro. S brýlemi naplno vstupuje do rozšířené reality

Uložit 0

Za měsíc již budeme vědět, jak přesně fungují a co umí očekávané brýle od Applu, které mají podle jeho šéfa Tima Cooka změnit způsob, jakým komunikujeme, tvoříme a zkoumáme. O tom, zda tomu tak skutečně bude, se teprve rozhodne, ale nyní kalifornská firma oznámila, že od pátku 2. února začne prodávat svůj nejnovější produkt, Apple Vision Pro. Jedná se o specializovaný headset, který stojí 3,5 tisíce dolarů, což je v přepočtu 79 tisíc korun. Kombinuje rozšířenou a virtuální realitu a Apple díky němu naplno vstupuje do segmentu, v němž je zatím nejvíce vidět Meta se svými headsety Quest.

První novou kategorii produktů od hodinek Apple Watch z roku 2015 představil technologický gigant loni v létě. S rozšířenou realitou si Apple dlouho hrál v jiných svých produktech a v brýlích Vision Pro, které kombinují nejmodernější hardware i software, vše posouvá na novou úroveň. „Nastala éra prostorové výpočetní techniky (computing),“ prohlásil šéf Applu Tim Cook. „Apple Vision Pro je nejpokročilejší zařízení spotřební elektroniky, jaké kdy bylo vytvořeno. Jeho revoluční a kouzelné uživatelské rozhraní nově definuje způsob, jakým se spojujeme, tvoříme a zkoumáme,“ doplnil v marketingovém prohlášení.

Apple není zdaleka první, kdo se do této oblasti pouští. Headsety pro virtuální realitu jsou tu již delší dobu, ale prozatím se žádný z nich nedočkal skutečně masového rozšíření, jako se to povedlo třeba zmíněným hodinkám Apple Watch. Ani u Vision Pro se minimálně zpočátku neočekávají žádné zásadní prodeje. Nabídka bude zřejmě omezená a s vysokou cenovkou zatím nepůjde o spotřební zařízení pro běžného uživatele. Apple si tím zejména potřebuje takzvaně otestovat vody a především přizvat do nového produktu a prostředí vývojáře, kteří vyvinou další aplikace.

„Apple zatím hezky zabalil známé technologie. Do brýlí teď potřebuje skvělé aplikace,“ vysvětloval loni pro CzechCrunch Jaroslav Beck, spolutvůrce hry pro virtuální realitu Beat Saber, který působil pár let i přímo v Metě, jež vyvíjí zmíněné headsety Quest. Nové brýle od Applu fungují na operačním systému visionOS, který zákazníkům umožňuje ovládat náhlavní soupravu očima, rukama a hlasem. Apple uvádí, že s Vision Pro bude fungovat řada aplikací pro produktivitu a kreativitu, včetně kancelářského balíku Office od Microsoftu nebo populární komunikační nástroj Slack, který patří Salesforce.

Vision Pro mají hliníkový rám a výraznou přední skleněnou průhlednou část, ve které jsou skryty dva displeje s rozlišením přesahujícím 4K – jeden pro každé oko, 23 milionů pixelů dohromady. Nedílnou součástí je také speciální čelenka pro uchycení na hlavě a jemné polstrování včetně stínítek proti propouštění světla. To hlavní se ale skrývá uvnitř.

Apple své nové brýle vybavil pěti senzory, dvanácti kamerami a dvěma čipy: známým M2, který se stará o výkon, a novým R1, jenž má zpracovávat vstupy z kamer, senzorů a také šestice mikrofonů. Právě ten se má starat o to hlavní, k čemu jsou Vision Pro určené – konzumaci obsahu. Ať už je to prohlížení fotek, sledování filmů (třeba rovnou v 3D), volání přes FaceTime… Nebo zkrátka brouzdání mezi aplikacemi. Jak to celé funguje, si budou moci první zákazníci vyzkoušet 2. února, kdy jde Apple Vision Pro ve Spojených státech do prodeje. Předobjednávky startují v pátek 19. ledna.