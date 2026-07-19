Architekti navrhli dům s velkými okny a dvěma tvářemi. Jedna slouží rodině, druhá je kadeřnictvím
Rodinný dům z ulice navazuje na okolní venkovskou zástavbu se sedlovými střechami, zatímco směrem do zahrady se otevírá velkými okny.
Chtěli bydlet i podnikat na jedné adrese. Architekti z ateliéru Luni proto těmto klientům navrhli dům rozdělený na dvě samostatné části, které propojuje prosklený vstup – jednu pro rodinný život, druhou pro vlastní kadeřnický salon. Ten tak zůstává součástí budovy, zároveň ale může během pracovního dne fungovat nezávisle na tom, co se právě odehrává ve zbytku domácnosti.
„Od začátku jsme potřebovali najít řešení bez provozních a akustických kompromisů. Kadeřnictví je využíváno každý všední den, takže jsme věděli, že prostor musí fungovat odděleně i v momentě, kdy bude dům plný rodinného života,“ říká spoluzakladatel Luni Lukáš Janout. Menší část stavby proto zabírá vedle salonu také garáž, sklad a potřebné zázemí. Ve větší je kuchyň s obývákem, tři ložnice nebo dvě koupelny.
Obě části se liší také tím, kam jsou orientované. Kadeřnictví se velkým oknem obrací ke vzrostlému dubu v zahradě, hlavní obytný prostor zase plynule navazuje na venkovní terasu. Velká okna propojují interiér se zahradou, kde nechybí dětský domek ani zapuštěný bazén. Uvnitř pak architekti pracovali především s dubovým dřevem, které se objevuje na podlahách, nábytku i části stropu.
Přestože jde o novostavbu, dům z ulice navazuje na okolní venkovskou zástavbu Nové Vsi se sedlovými střechami, jejichž tvar přebírá i větší z obou částí domu. Směrem do ulice stavba působí spíše uzavřeně, opačným směrem se naopak otevírá velkými okny a obytným prostorem do zahrady.