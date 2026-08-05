Škoda stále dělá cizincům problém. V nové kampani je automobilka učí, jak se správně vyslovuje
Škoda ve Velké Británii rozjela kampaň, která z problémů se správnou výslovností jejího názvu dělá nový poznávací prvek značky.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Pro nás samozřejmost, v zahraničí ale název jedné z nejslavnějších českých značek dodnes dělá problémy. Škoda se v řadě zemí vyslovuje jednoduše jako „Skoda“, tedy bez „š“ na začátku. Česká automobilka se ale teď rozhodla, že z této drobné jazykové překážky udělá naopak výhodu, proto se ve Velké Británii podílela na kampani, která má tamním zákazníkům připomenout, jak se její jméno správně vyslovuje.
Za kampaní stojí britská agentura Leo UK a hlavní roli v ní vůbec poprvé dostává… háček nad písmenem Š. Kreativci vycházejí z toho, že lidé po zaslechnutí správné výslovnosti často protáhnou úvodní „šššš“ – a právě z toho udělali hlavní reklamní motiv. Objevuje se v televizi, na sociálních sítích i billboadech, kde Škoda pracuje také s výrazy Šmart, Špacious nebo Štylish.
Kampaň je zatím určená britskému trhu, problém s výslovností ale Škoda řeší mnohem šířeji. I na svém globálním webu cizincům vysvětluje, že Š se vyslovuje podobně jako anglické „sh“ a celý název tedy zní zhruba jako „shko-da“. Místo toho, aby svůj český původ v zahraničí uhlazovala nebo schovávala, tak ho nově staví do centra pozornosti. A z věci, která mohla být dlouhé roky spíš komplikací, se snaží udělat výrazný prvek své identity.