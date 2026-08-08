Je vám vedro? Japonci vymysleli lidskou ledničku, která má tělo ochladit během 10 minut
Nové zařízení má pomáhat hlavně pracovníkům na stavbách nebo ve skladech, kteří jsou dlouhodobě vystaveni vysokým teplotám.
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Do Česka v dalších dnech dorazí další vlna veder a meteorologové očekávají i tropické noci. Zatímco se ale připravujeme na vysoké teploty, v Japonsku přišli s netradičním řešením. Tamní firma Trusco Nakayama totiž nabízí lidskou ledničku. Jedná se o chladicí kabinu pro jednoho člověka, která má během zhruba deseti až dvaceti minut ochladit organismus po pobytu v extrémním vedru.
Zařízení udržuje uvnitř teplotu kolem 15 stupňů Celsia a proud studeného vzduchu o teplotě pět stupňů směřuje na hlavu, krk a záda. Výrobce jej vybavil třemi režimy chlazení a automatickým časovačem, který se po 20 minutách vypne, aby se tělo přizpůsobilo změně teploty postupně. Firma podle listu The Japan Times už prodala asi 200 kusů, přičemž jeden má cenovku zhruba 1,5 milionu jenů (v přepočtu 200 tisíc korun).
Lidská lednička má být určená hlavně pro pracovníky na stavbách, ve skladech nebo na venkovních akcích a vznikla jako reakce na stále častější a intenzivnější vlny veder v Japonsku. V úterý 21. července na několika místech v zemi naměřili přes 40 stupňů Celsia a extrémní horka už vedla k tisícům případů úpalu.