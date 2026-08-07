Na kávu do Starbucks můžete poprvé v Česku zajet i autem. Není to v Praze ani na dálnici
Kavárna Starbucks v liberecké čtvrti Růžodol nabídne možnost koupit si nápoje i občerstvení přímo z auta. Další plány zatím nejsou známy.
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Řetězec Starbucks otevřel v Liberci svou novou pobočku, která je zároveň vůbec poprvé v České republice s režimem drive-thru. Kavárna v obchodním centru Géčko umožní zákazníkům koupit si nápoje a občerstvení nejen přímo v kavárně, ale nově je také objednat rovnou z auta. Podle společnosti novinka reaguje na rostoucí poptávku zákazníků po pohodlí a zároveň zapadá do dlouhodobého rozšiřování přítomnosti řetězce po celé zemi.
Nová pobočka se nachází v Sousedské ulici v liberecké čtvrti Růžodol, v areálu OC Géčko vedle provozovny KFC, která má rovněž drive-thru okénko. Na ploše 158 metrů čtverečních nabídne 27 míst k sezení uvnitř kavárny a dalších 38 míst na venkovní terase, dohromady tedy zázemí pro 65 hostů najednou.
Vedle služby drive-thru bude návštěvníkům k dispozici i kompletní nabídka nápojů a občerstvení Starbucks, včetně možnosti upravit si nápoj podle vlastních preferencí. O tom, zda a kdy by mohlo Starbucks v Česku otevřít i další pobočky s možností objednávky z auta, zatím firma neinformuje.