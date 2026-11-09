Aristokratický komfort, který umí jet potichu i pořádně zařvat. Projeli jsme hybridní Range Rover Sport
Range Rover Sport v plug-in hybridní verzi je auto, které si zaslouží pozornost. A to nejen kvůli svým úctyhodným rozměrům.
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Vůně kůže, měkká sedačka, ve které sedíte o kus výš než většina řidičů kolem vás, a pocit, že máte v rukou něco, co si zaslouží respekt. To je Range Rover Sport i ve své plug-in hybridní verzi, kterou se mi podařilo vyzkoušet těsně předtím, než dorazí jeho plně elektrický model.
Pro mě osobně byla vždy tahle auta ztělesněním určité nadřazenosti. Ale ne v tom špatném slova smyslu, spíše jde o kombinaci luxusní limuzíny s off-roadovými prvky, zabalenou do na první pohled obří fasády, která svou výškou budí emoce a nabízí až aristokratický komfort. To můžete posoudit už od prvního okamžiku, kdy do auta nasednete, nebo když sledujete, jak na vás zírají kolemjdoucí.
Range Rover Sport je o něco kompaktnější než jeho větší kolega, ale i tak na první dobrou působí mohutně. Má vyšší posez, takže pokud nemáte přes 180 centimetrů, musíte si do velmi pohodlných sedaček trochu nadskočit.
Jakmile ale stisknete tlačítko Start, nastane ticho. Testovaná plug-in hybridní verze P460e nejprve startuje elektromotor, a tak chvilku přemýšlíte, jestli už je vše připraveno k jízdě, nebo se má ještě něco stát. Ticho je opravdu jedna z vlastností, která se autu nedá upřít – materiály jsou kvalitní, drží pohromadě, nic v nich nevrže, přes okna je slyšet jen máloco a podvozek je tak měkký, že si pomalu nevšimnete ani retardéru na silnici.
Když se probudí šestiválec
A ještě zajímavější to začíná být, když člověk víc sešlápne plyn nebo si přepne auto rovnou do sportovního režimu, kde už se probudí šestiválcový třílitr. Přiznám se, že právě tento režim mi k tomuto autu sedí mnohem víc, nejen kvůli jeho označení.
Nejprve se ozve z výfuku jemné zavrčení, které se ale mění v neustále zesilující zvuk, jenž kopíruje rostoucí počet otáček. V garážích se při přepnutí režimu rozduní okolí, až se za vámi lidé začnou otáčet. A stejně to funguje i u předjíždění, když na to chcete trochu šlápnout.
Právě kombinace elektřiny a spalovacího motoru ve mně ale celou dobu vyvolává otazníky, protože už z dovětku byste čekali, že bude Range Rover v této verzi sportovnější, jak fungováním, tak i zvukem. Auto je ale velmi klidné a při ostřejším řízení jako by se neustále drželo na uzdě. Umím si představit, že u osmiválcové varianty bez elektřiny je to jiný pocit, což je ale hlavně otázkou osobní preference.
Po několika dnech testování mi došlo, že právě kombinace zmíněných vlastností je největší deviza modelu Sport. Při ceně testovacího vozu atakující hranici 3,7 milionu korun už u SUV většina zákazníků bude očekávat určitou kombinaci pohodlí, luxusu, ale i občasného řádění v zatáčkách nebo na rovince.
K tomu si přidejme naprosto dokonalý podvozek, který kryje jakoukoliv nerovnost a dokáže se přizpůsobit i složitějšímu přírodnímu terénu s množstvím nastavení od off-road režimu až po snížený podvozek na dálnici, jenž zase pomáhá s přilepením k vozovce.
Na co si rozhodně budete zvykat, je ale zmíněná velikost auta. Zvenku působí mohutně a jinak tomu není ani po nasednutí. Chvilku trvá, než člověk dostane do ruky šířku při parkování i pocit, že jedete v mírně se houpající lodi. Když zatočíte volantem, jde to snadněji, než byste čekali, i na malém prostoru dokážete s Range Roverem manévrovat a najednou se z obrovského kusu plechu a plastů stává něco, s čím si chcete dál hrát.
Na delších cestách se ani nehne
S autem jsem strávil stovky kilometrů jak v městském provozu, tak na dálnicích a cítil jsem se bezpečně. Díky své hmotnosti se ani při vyšší rychlosti nebo v dešti nehne, podvozek spolehlivě žehlí nerovnosti a jede se s ním pohodlně i po několika hodinách za volantem.
Co mi naopak k srdci nepřirostlo, byl úzký volant a šikmé displeje u řidiče a ve středu auta, ze kterých mám doteď rozporuplné pocity. A opět rozumím, že u těchto modelů původem z britského Solihullu je to běžný standard, jen si prostě z jiných evropských aut budete chvilku zvykat.
Range Rover Sport v aktuální podobě existuje už několik let a neustále se posouvá kupředu s menšími či většími vylepšeními. Přitom historicky neměl vůbec vzniknout – zrodil se až jako reakce na tehdy nově představené modely BMW X5 nebo Porsche Cayenne.
Už v prvních letech se ale stal ze sportovní a kompaktnější varianty Range Roveru hit, se kterým se lépe vybíraly zatáčky a neztratil se ani v městském provozu. A řekl bych, že ho ani v přímém porovnání nejde mezi jiná podobná SUV jednoznačně zařadit. Tohle auto má svou duši, která je nenapodobitelná, a buď vám sedne, nebo ne. Není tam nic mezi tím.
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