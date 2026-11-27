Jako nejlepší detektiv na světě. Umělá inteligence prohledala zapadlé archivy a vyřešila 200 let starou záhadu
Model od OpenAI prošel dobové dopisy obchodníků i akademické práce. Nakonec vypátral francouzského šlechtice i jeho rukopis.
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Přes 200 let starý skicák s kresbami z oblasti kanadských Velkých jezer ukrýval záhadu, kterou se historikovi Marku Humphriesovi roky nedařilo rozluštit – nikdo nevěděl, kdo je autorem obrázků. Když se rozhodl zapojit nejnovější umělou inteligenci od OpenAI, odpověď dostal za pouhých 22 minut. Model přitom nejen odhalil totožnost neznámého kreslíře, ale propojováním střípků ze starých dopisů, archivních záznamů a akademických prací historika navedl i k zapomenutému cestovnímu deníku, který ukrýval další dosud neznámé informace.
Celý příběh začíná u nenápadného koženého sešitu uloženého v knihovně vzácných tisků a rukopisů na Yaleově univerzitě. Má 84 stran a na 34 z nich jsou zachyceny výjevy z cesty z Montrealu k pevnosti Fort William u Hořejšího jezera a zpět. Pro historiky jde o cenný dokument, protože ukazuje místa v oblasti Velkých jezer, která o pár let později zanikla. Háček byl v tom, že nikdo netušil, kdo kresby vytvořil.
Kanadský historik Mark Humphries na totožnost autora nemohl přijít od roku 2022, a tak, když letos v říjnu získal předběžný přístup k novému modelu GPT-6.2 Astra od OpenAI, chtěl otestovat jeho limity na úkolu, který považoval za prakticky neřešitelný. Nahrál mu skeny a přidal jen stručné zadání se dvěma tipy na možné autory.
Výsledek přišel přesně za 22 minut a jednu sekundu. Model vyloučil oba historikovy tipy, protože se daní muži v datech uvedených u tří kreseb nacházeli na jiných místech. Místo toho přišel se jménem, o kterém Humphries nikdy předtím neslyšel: vikomt Louis Guy Charles Guillaume de Rohan Chabot. A aby toho nebylo málo, umělá inteligence rovnou navrhla, jak svou hypotézu ověřit. Doporučila objednat si z archivu Clevelandské státní univerzity svazek s Chabotovým cestovním deníkem.
Pátrání připomínalo práci zkušeného detektiva, jen v rychlosti, které člověk nemůže konkurovat. Model nejprve narazil na záznam v deníku montrealského obchodníka s kožešinami Josepha Frobishera, podle kterého Chabot vyrazil 6. června 1808 z Lachine na západ. To přesně sedělo s kresbou řeky Ottawy ze skicáku o pět dní později.
Tady v Kanadě vznikla klíčová kresba
Následně AI vysledovala Chabotovu další cestu v bezmála sto let staré sbírce dopisů, kde se o setkání s ním u pevnosti Fort St. Joseph zmiňoval jistý John Askin mladší. Nakonec model našel jedinou poznámku pod čarou v disertační práci z roku 2014 o francouzských šlechticích na útěku před revolucí, která ho dovedla až k samotnému deníku.
Pro lidského badatele by takové propojení bylo téměř nemožné. Trasu k Velkým jezerům totiž tehdy každoročně absolvovaly tisíce lidí a Chabotovo jméno by mezi desítkami obchodníků ve Frobisherově deníku nijak nevyčnívalo; zvlášť když nikdo netušil, že uměl kreslit.
Když si pak historik objednal kopii Chabotova deníku z Clevelandu i jeho první část ze soukromého rodinného archivu ve Francii, dočkal se potvrzení, že AI měla skutečně pravdu. Písmo v deníku mělo naprosto stejné charakteristické rysy jako krátké popisky ve skicáku. Rozhodující důkaz přinesl zápis z 18. června 1808. Chabot v něm popsal svůj příjezd k pevnosti Fort St. Joseph a napsal: „Udělal jsem si náčrt.“ Následoval popis výhledu, který do detailu odpovídal jedné z kreseb na Yaleu.
Objevený deník sám o sobě představuje významný přírůstek pro historii obchodu s kožešinami. Obsahuje podrobné postřehy z cest i opisy dávno zničených dokumentů, o kterých odborníci neměli tušení. Chabot, francouzský šlechtic v exilu a pozdější důstojník britské armády, totiž v kanadské historiografii dosud figuroval jen jako naprosto okrajová postava.
Zajímavé je, že stejný test vyzkoušel Humphries i na konkurenčním modelu Claude Fable 5.2 od Anthropicu. I ten dokázal po zhruba 35 minutách určit správného autora, samotný deník v americkém archivu ale neobjevil. Nový model od OpenAI měl však pro změnu jinou zvláštní vlastnost. I když měl důkazy, začal o svém vlastním závěru přehnaně pochybovat.
Protože deník nebyl podepsaný a nezmiňoval úplně každou kresbu ze sešitu, trval model na opatrné formulaci, že jde pouze o „anonymní deník připisovaný Chabotovi“. Podle Humphriese toto chování souvisí s tím, že se dnešní modely trénují na matematiku a exaktní důkazy, kde i nepatrná mezera znamená chybu. V historii se ale pracuje s neúplnými prameny a absolutní jistota neexistuje.