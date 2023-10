Ať bitcoiny neleží ladem. Miton investoval do startupu, jenž funguje jako Zonky kryté kryptoměnou

Uložit 0

Když si od banky berete hypotéku, ručíte za ni samotnou nemovitostí. Na podobném principu záruk běžně funguje značná část finančního světa. A Martin Matejka s Igorem Neumannem věří, že se dá takovým způsobem využít také největší kryptoměna světa, bitcoin. Po dlouholetých kariérách ve financích dvojice Slováků, kteří žijí v Praze, rozběhla vlastní startup Firefish, jenž právě takové řešení nabízí. Již v začátcích oslovili také investory z Mitonu a platformu v beta verzi spustili před třemi měsíci. Věří, že bitcoin může fungovat jako „privátní banka“ svého druhu.

Uživatelé se přitom jen během neveřejného tříměsíčního beta provozu u Firefish zaručili bitcoiny v hodnotě přesahující padesát milionů korun. Cíl je však mnohem vyšší, Matejka s Neumannem chtějí ze startupu udělat celosvětovou platformu pro všechny situace spojené s použitím bitcoinu jako zástavy.

„Aktuálně si proti svým bitcoinům můžete na Firefish půjčit peníze poskytované privátními investory. Představte si to třeba jako Zonky kryté bitcoinem. Ale to je jen úplný začátek. Firefish může změnit pohled lidí na bitcoin a otevřít nové způsoby jeho využití,“ věří David Bala z fondu Miton C, což je odnož Mitonu se zaměřením na kryptosvět.

Firefish se opírá zejména o předpoklad, že většina lidí, kteří mají bitcoiny nakoupené, je jen drží, protože věří v budoucí růst jejich hodnoty. Celosvětově má přitom jít o zhruba 97 procent této kryptoměny v hodnotě bezmála pět set miliard dolarů. Podle zakladatelů startupu se tak nabízí použití bitcoinu jako zástavní hodnoty.

Foto: Filip Kartous Tým Miton C: Nikos Balamotis, David Bala, Ondřej Raška, Jiří Zlatohlávek

„O využití bitcoinu jako zástavy už jsem přemýšlel před pěti lety, když jsem pracoval v tradingu ČEZu. Tady jsem viděl, čím vším lze i na B2B finančních trzích ručit. Proč ne bitcoinem? Proč by lidi nemohli bitcoin držet, jak jsou zvyklí, a současně mít z jeho vlastnictví větší užitek?“ ptá se řečnicky Martin Matejka.

Sice již v té době podobné služby existovaly, avšak Matejku odrazovalo, že byly takzvaně custodial, tedy kontrolované jen jednou stranou, a ne smart contractem. „Přišlo mi to příliš riskantní. A nutno říct, že oprávněně, jak se ukázalo v minulém roce, kdy zkolabovaly téměř všechny custodial služby, například BlockFi, Celsius či Genesis,“ vysvětluje.

Pro nápad na novou službu Matejka nadchl také druhého spoluzakladatele Igora Neumanna, manažera se zkušenostmi z Thomson Reuters i London Stock Exchange Group. „Známe se již patnáct let. Jako začínající trader v ING Bank jsem byl klientem Igora, který pracoval pro Reuters – poskytovatele profi finanční a datové infrastruktury. Od té doby jsme kamarádi,“ přibližuje Matejka.

Důvěru získali také od zmiňovaného Miton C i nejmenovaného andělského investora, kteří je podpořili investicí v řádu nižších desítek milionů korun s tím, že většinu z této částky investoval právě Miton. Od května loňského roku pak tým Firefish pracoval na vývoji funkčního produktu, což je ostatně důvodem, proč svoji práci doteď mediálně neprezentovali. Beta platformu spustili v letošním červnu.

„Aktuálně je bitcoin vnímaný primárně jako uchovatel hodnoty, sekundárně jako transakční prostředek. Cílem Firefish je přidat ještě třetí funkci bitcoinu, díky které bude sloužit jako ‚privátní banka‘. Dovedu si představit, že takto svého využití dojde až třicet procent všech bitcoinů na světě a že Firefish na tom bude mít zásadní podíl,“ uzavírá Matejka.