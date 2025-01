Auta Super šlapou do digitálních technologií. S fungováním jim pomáhá Konica Minolta

Uložit 0

Rychlá auta a ještě rychlejší růst, kvůli kterému musela zrychlit i digitalizace firmy. Společnost Auta Super specializující se na prodej nových i ojetých prémiových vozů má za sebou evoluční skok. Zrychlit procesy a zefektivnit fungování společnosti, která má přes 50 zaměstnanců, pneuservis, síť bezkontaktních myček a tři sklady, pomáhá informační systém stojící na cloudových technologiích Microsoft Power Platform a Microsoft 365.

„Chtěli jsme růst a chyběl nám jednotný systém, který by podpořil naše obchodní aktivity, služby pro zákazníky ale i interní procesy, komunikaci a spolupráci. To nelze bez moderních digitálních nástrojů,“ vysvětluje Jakub Novák, generální ředitel Auta Super. Firma se od svého vzniku v roce 2010 snaží dostát svému jménu. „Nedovolíme si nabídnout nic, co by bylo méně než super,“ dodává.

I díky tomu se staly výhradním partnerem firmy Brabus na českém i slovenském trhu a mohou tak nabízet úpravy pro značky Range Rover, Porsche, Tesla a Rolls Royce. Ve spolupráci s Konica Minolta Business Solutions Czech Auta Super pátým rokem pracují na budování systému podporujícího další růst jejich podnikání.

Mezi prvními požadavky bylo vytvoření digitálního nástroje pro kompletní správu zákazníků a dokonalý přehled o zájemcích a obchodních příležitostech. Vzápětí na to navázaly další provozní agendy, jako jsou evidence skladových zásob vozidel a mobilní aplikace pro příjem nových vozů. Dále elektronické podepisování smluv s klienty, rezervace služeb a správa skladu pneuservisu, objednávky na individuální úpravy vozidel i pro další specializovaná pracoviště.

„Svým způsobem jde o kombinaci ERP systému pro řízení firmy a CRM spravujícího obchodní a marketingové procesy,“ vysvětluje Michal Hanko z Konica Minolta, který u tohoto projektu byl jako zástupce dodavatele od samotného začátku. Cílem klienta bylo nahradit roztříštěná firemní data a komunikaci, které probíhaly ve WhatsAppu a Excelu, flexibilním systémem na míru. Ten má zajišťovat předání potřebných informací k jednotlivým vozům, případně nastaveným procesům společnosti tak, aby přání a požadavky zákazníků byly známy na všech úrovních prodejního i poprodejního zákaznického servisu.

Informační systém využívá Microsoft Power Platform, na které Konica Minolta staví řešení ve spolupráci se svým strategickým partnerem, společností NETWORG. Za touto firmou stojí odborníci na technologie Microsoftu, včetně zakladatelů Tomáše Prokopa a Jana Hájka, kteří se řadí mezi tři desítky Čechů oceněných titulem Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Toto prestižní ocenění celosvětově uděluje společnost Microsoft největším odborníkům na její technologie.

Našim obchodníkům chyběly vymoženosti, aby mohli pracovat s firemními daty a vyřizovat potřeby zákazníků přímo během interakce s nimi.

Konica Minolta firmám pomáhá do praxe správně zavádět digitální technologie společnosti Microsoft, jako je Microsoft 365, Power Platform a Azure. „Adopce technologií je v českém prostředí často podceňovaná oblast,“ zmiňuje Hanko. Spousta firem tak podle jeho slov není technicky ani uživatelsky připravena na další změny a inovace, se kterými Microsoft přichází. Takovou oblastí je například i umělá inteligence.

Konica Minolta Business Solutions Czech je součástí globální skupiny Konica Minolta, která zaměstnává na 1 600 IT odborníků po celém světě.

Dnes systém spravuje všechny klíčové procesy prodejce Auta Super, který za rok prodá přes tisíc vozů. „Našim obchodníkům chyběly vymoženosti, aby mohli pracovat s firemními daty a vyřizovat potřeby zákazníků přímo během interakce s nimi. Elektronické podpisy, posílání faktur, komunikaci s pneuservisem, tohle všechno už dnes zvládnou řešit klidně z mobilu,“ nadšeně popisuje Petra Suchánková, ředitelka rozvoje a marketingu v Auta Super. „Z pohledu zákaznické zkušenosti je to skutečně super,“ doplňuje.

Její slova potvrzuje Lucie Bujoková, která má v Auta Super na starosti IT. „V úplném úvodu jsme chtěli jen jakousi kartotéku klientů. Těsně před začátkem jsme ale zadání začali nafukovat. Naštěstí se Konica Minolta uměla vžít do naší situace a dva měsíce od první schůzky jsme spouštěli první systém,“ shrnuje Bujoková.