Batman dorazil na HBO Max 45 dní po premiéře v kinech. Otevírá novou kapitolu filmové distribuce

Počátkem března do kin vstoupil první masivní hit letošního roku a druhý finančně nejúspěšnější film od počátku pandemie, The Batman. Na velkém plátně ho lze stále zastihnout, necelých sedm týdnů po premiéře dnes ale dorazil také na streamovací službu HBO Max. Otevírá se tak nová éra filmové distribuce s potenciálně dalekosáhlými důsledky.

The Batman patřil k nejočekávanějším filmům nejspíš nejen letošního roku. Jednak to byl po delší době nový snímek o nočních výpravách Bruce Waynea, jednak sliboval opět výrazně jiné pojetí oproti většině ostatních superhrdinských blockbusterů. Batman podle režiséra Matta Reevese má blíže ke kriminálním thrillerům Davida Finchera než zachraňování světa magickou nanotechnologií před stvůrami z kosmu.

Hlavní hrdina je zde rozervaný detektiv rozkrývající korupci v nejvyšších kruzích společnosti, k čemuž mu pomáhají vodítka od zcela uvěřitelného sériového vraha. Jak moc se film vzdaluje tomu, co dnes dělá Marvel, ale i jiné komiksové adaptace DC, je ale jasné už při pohledu na kritiku vůči hrdinově obleku odolnému proti kulkám nebo silnému efektu ampulky s adrenalinem.

Foto: Warner Bros. Batman a detektiv James Gordon v podání Jeffreyho Wrighta

Temné neonoirové pojetí novému Batmanovi nejdříve od obřího řetězce kin AMC získalo zařazení do kolekce děl posouvajících filmové umění kupředu, později vřelé přijetí kritiky i diváky. A samozřejmě také finanční úspěch. Na dnešní mainstreamové poměry pomalu vyprávěný, málo zábavný a téměř tři hodiny dlouhý snímek dosáhl na druhý nejvýdělečnější víkend od začátku pandemie. Celosvětově pak dosud vydělal 751 milionů dolarů (17 miliard korun).

Šéf Warner Bros. pro americkou distribuci Jeff Goldstein k posledním výsledkům filmu řekl: „Neuvěřitelný zájem, jaký jsme zaznamenali v kinech po celé zemi, svědčí o neutuchající síle tohoto ikonického superhrdiny DC a o obrovském zájmu vidět skvělé filmy na velkém plátně.“ Studio se přesto rozhodlo netopýřího muže 45 dnů po premiéře v kinech poslat na streamovací službu HBO Max, kam také dnes dorazil.

Je to jeden z prvních případů zásadních změn v distribuční strategii Warner Bros. i mnoha dalších hollywoodských studií. Zatímco dříve bylo standardem, že nové filmy bylo možné vidět pouze na plátnech minimálně tři měsíce, pandemie celý systém rozhodila, premiéry se odkládaly o měsíce až roky a filmové společnosti experimentovaly s alternativními modely vydávání svých titulů. Některé se tak objevily pouze online, jiné zamířily na streamovací služby i na plátna zároveň.

Z tohoto modelu, který loni a předloni razilo hlavně studio Warner Bros., se teď v naprosté většině upustilo. Místo toho přichází zkrácená exkluzivita pro kina. Naprostá většina příjmů stejně pochází z několika prvních týdnů promítání a v pozdějších se typicky zvyšovalo procento z prodejů lístků, které šlo kinařům. Různé firmy, hledající co nejefektivnější způsob distribuce pro vysoké příjmy a zvyšování atraktivity svých vlastních streamovacích služeb, s provozovateli kin uzavřely nové smlouvy se specifickými podmínkami.

Konkrétně Warner Bros. má všechny svoje tituly posílat na HBO Max už zmíněných 45 dnů po premiéře na velkém plátně. Ve Spojených státech a dalších zemích to platí už nějakou dobu, v Česku je prvním takto distribuovaným filmem právě The Batman. Už v květnu pak na HBO Max vyjdou nová Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství, lákající další předplatitele streamovací služby.

Foto: Vertical Ent. Záběry z filmu Batman v hlavní roli s Robertem Pattinsonem

Otázkou samozřejmě je, co to bude znamenat pro kina a zábavní průmysl obecněji. Menší snímky, které nemají rozpočet blockbusterů a s tím spojenou reklamní kampaň, často spoléhají na organické doporučování diváků mezi sebou, takže je pro jejich úspěch delší dostupnost v kinech důležitá. Platí to ale také pro některé velkofilmy. Třeba Avatar, dodnes nejvýdělečnější film všech dob, svoje masivní příjmy nahromadil v průběhu mnoha týdnů, kdy ho diváci chodili zhlédnout znovu a znovu.

Například Disney proto také počítá s kratší exkluzivitou pro kina, má se ale rozhodovat případ od případu, ne plošně jako Warner Bros. Je to ale stále čistě na byznysovém rozhodnutí studia, v zásadě bez ohledu na tvůrce. Speciální podmínky si díky svému jménu dokáže vyjednat jen hrstka režisérů. Například Christopher Nolan pro svůj nový film Oppenheimer získal od studia Universal záruku, že bude výhradně v kinech 100 dnů od premiéry příští rok v červenci.

Podobně jako Tenet, který předloni v srpnu otestoval zájem o kina po první vlně pandemie, může Nolanova novinka ukázat, jestli v zásadě staromilský model stále funguje. Prozatím se ale nedočkaví diváci nebo ti, co do kina příliš nechodí, mohou těšit na blockbustery jako The Batman online několik týdnů od vydání.