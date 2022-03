Nový Batman na netopýřích křídlech vtrhl do českých kin. A během prvního víkendu celosvětově utržil čtvrt miliardy dolarů, v čemž sice nepředčil loňského Spider-Mana, ale dělá to z něj prozatím nejnavštěvovanější premiéru letošního roku a druhou největší filmovou premiéru od začátku pandemie. Podívejte se, co na něj říkáme v CzechCrunchi.

Když jsme v redakci hodnotili zmiňovaný marvelovský hit Spider-Man: Bez domova, neshodli jsme se. Filip Houska v něm viděl proměnu kluka na hrdinu, jenže Aneta Pospíšilová pubertální otravu.

Naše projektová manažerka si vzala na paškál i nového Batmana s Robertem Pattinsonem v hlavní roli, Filipa tentokrát ve sdílení dojmů nahradil redakční kolega Michal Mančař. Jak se jim Batman líbil?

***

Tříhodinové dílo, v němž nic nekulhá

DC svěřilo nového Batmana do správných rukou. Za scénářem snímku stojí Peter Craig a Matt Reeves, který tříhodinové dílo, v němž nic nekulhá, také režíroval. Za kameru se postavil Greig Fraser, který přes své mistrné záběry protlačil pohlcující atmosféru.

Do hlavní role byl obsazen Robert Pattinson. Překvapivá volba, která ovšem vyšla skvěle. Pattinson jako mladý Bruce Wayne je mstivý, surový a obávaný. Ale jako správný mladý superhrdina je také trochu křehký, zkoušený emocemi, zmatkem i temnotou.

Na začátku dějové linky se seznamujeme s Batmanem, který svůj superhrdinský převlek nosí v batohu a potlouká se městem více méně pěšky. Spolupracuje s místním detektivem Jamesem Gordonem na rozluštění několika precizně naplánovaných vražd, za kterými stojí psychicky narušený Riddler neboli Hádankář. Toho ve zkorumpovaném městě Gotham nezastavil téměř nikdo a nic.

Při své honbě za zločinem Batman poznává Catwoman, kterou ztvárnila Zoë Kravitz. Další herecká volba, která vyšla na výbornou. Je sexy, mrštná, vychytralá a pomstychtivá. Přesně taková, jaká by měla být. Už jejich prvního setkání je cítit jiskření a vzájemná přitažlivost.

Ovšem ani z jedné scény se naštěstí nestane milostná, takže se nepřetrhne temná linka filmu. Děkujme tak tvůrcům za to, že zabránili násilnému vetření jinak snad všudypřítomného amerického patosu do dalšího superhrdinského filmu.

A jak již bylo naznačeno, Batman v průběhu jednotlivých scén roste, vylepšuje svůj boj se zločinem, používá dokonalejší zbraně a prostředky. Na konci tříhodinové jízdy se tak setkáváme s jinou postavou než na začátku.

Doufejme, že další dva chystané díly postavu ještě více rozehrají, přidají ještě na špetce temnoty a hlavně akčnosti. Osobně věřím, že po zhlédnutí filmu budete v mnohém překvapeni a nadšeni.

— Aneta Pospíšilová

Druhý nejbatmanovitější Batman?

Tu zdaleka nejpovedenější rozpohybovanou adaptaci komiksového Batmana jsme mohli vidět už dřív. Dílo, jež dovedně vykreslovalo kontrast mezi Brucem Waynem a Batmanem. Které ukázalo pompézní a ve stylu art deco oděný, ale současně noirový a prohnilý Gotham a všechny jeho stíny. A zároveň obavy zbabělých a pověrčivých zločinců z toho, co se v nich skrývá. Nebo nejspíš i tu nejlepší verzi Jokera vůbec.

Ano, řeč je o naprosto fenomenálním animovaném seriálu Batman: The Animated Series z devadesátých let. Ten nejenže se pyšní jednou z nejlepších znělek v historii televizní tvorby, ale především slavného superhrdinu představil takového, jaký má opravdu být. Je tedy poctou říct, že nový filmový Batman mu sice úplně nešlape na paty, alespoň lem černého pláště však má na dosah.

Víte totiž, co se stane, když bájné laso pravdy – kterým vládne superhrdinka Wonder Woman a jež donutí každého, kdo se ho dotkne, hovořit pravdu – uchopí Superman? Směle prohlásí, že je Clark Kent, kluk ze Smallville v Kansasu. Ale když se ho dotkne netopýří muž? Řekne: „Jsem Batman“. To Bruce Wayne je jeho alter ego, ne naopak. A Robert Pattinson je právě takový.

Není to jen Caped Crusader, jenž zločince vytrestá hrůzně vysokým účtem za návštěvu nemocnice. Tenhle Batman je, případně se alespoň snaží být především The World’s Greatest Detective (ačkoliv Penguin by nesouhlasil). Jistě, když už na akci dojde, je tak syrová, jak jste doufali. Ale Batmanova síla je jinde.

Batman a detektiv James Gordon v podání Jeffreyho Wrighta Foto: Warner Bros.

Je ve scéně, kdy mlčky nakráčí na místo činu mezi policisty. Je v až hororových okamžicích, kdy hádankář Riddler bez žertíků a zeleného klobouku ventiluje zvrácenost skutečných sériových vrahů (však prý nedopadený Zodiac byl tvůrcům inspirací…). Je ve chvíli, kdy startuje Batmobil. Je v momentech, kdy se Batman přebírá špínou temně stylizovaného Gothamu. Je v jeho uvědomování si, že pomstychtivé pěsti drtící čelisti zločinců nejsou ta pomoc, kterou Gotham potřebuje.

Je tedy trochu škoda, že podobné okamžiky – kdy hudba vrcholí, kamera každou sekundu ze tmy ždímá potoky napětí a vnitřní filmometr atakuje desítkovou hranici – snímek často utne o pár chvil dřív, než by vygradovanou atmosférou nabuzený divák chtěl. A o něco větší škoda je, že na laťku nasazenou tak vysoko, kam doletí jen netopýr, už v závěru dlouhý snímek nedosahuje. Klidně bych ten tříhodinový temný tunel zkrátil a současně to světlo naděje na jeho konci vyměnil za o něco slabší a křehčí žárovičku.

Jenže v těch desítkách minut předtím to byl Batman, jak má být. A který k tomu ještě přidal pár letmých zmínek, jež však mohly vyvolat až jokerovsky nadšený úsměv. Opravdu se objeví Hush? Bylo to Baneovo sérum Venom? A co explozivně uvolněné místo gothamského státního zástupce? Třeba ho zaplní někdo, kdo ukáže tu pravou tvář spravedlnosti… I kdyby to mělo být jen pomrkávání na fanoušky a nikoliv předzvěst dílů budoucích, Batman už teď – byť není dokonalý a jistě nepřesvědčí skalní příznivce Nolanovy trilogie, která některé věci zvládla líp – ukázal ty nejbatmanovitější momenty ze všech batmanovských filmů.

— Michal Mančař