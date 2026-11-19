Bez Ligy mistrů je Sparta zpátky ve ztrátě. Klub Daniela Křetínského prodělal 127 milionů korun
Obchodní příjmy meziročně klesly o osminu, sponzoring se ale za tři roky téměř zdvojnásobil. Klub chce jednou hospodařit bez podpory akcionáře.
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Fotbalová Sparta po dvou sezonách v černých číslech znovu prodělává. Klub jednoho z nejbohatších Čechů Daniela Křetínského uzavřel podle předběžných výsledků sezonu 2025/26, která skončila v červnu, se ztrátou 127 milionů korun. Hlavní důvod je zřejmý: po účasti v Lize mistrů hrál letenský tým jen Konferenční ligu, ze které ho v osmifinále vyřadil nizozemský AZ Alkmaar. Peníze od Evropské fotbalové unie UEFA proto spadly ze 710,8 na 303 milionů korun, tedy o více než 400 milionů.
„Ztráta 127 milionů korun je z mého pohledu neuspokojivý výsledek, a totéž platí o sportovních výsledcích v uplynulé i aktuální sezoně,“ říká František Čupr, výkonný místopředseda představenstva Sparty. Ještě loni klub díky Lize mistrů skončil v černých číslech se ziskem 2,5 milionu korun, předtím vydělal 46 milionů. V předchozích třech sezonách ale prodělal dohromady téměř miliardu korun.
Ztrátu výrazně zmírnily přestupy. Saldo transferů, tedy rozdíl mezi příjmy z prodeje hráčů a výdaji na jejich nákup, skončilo v plusu 232,6 milionu korun, zatímco loni bylo v minusu přes 150 milionů. Nejvíc se do něj podle klubu promítl loňský letní prodej obránce Martina Vitíka do italské Boloni. Bez kladného salda by ztráta podle propočtu CzechCrunche přesáhla 350 milionů korun. „V sezoně bez Ligy mistrů přestupy jen částečně nahradily nižší příjmy z UEFA,“ doplňuje Čupr.
Hospodaření Sparty v posledních sezonách
- 2020/21: ztráta 315 milionů korun
- 2021/22: ztráta 407 milionů korun
- 2022/23: ztráta 255 milionů korun
- 2023/24: zisk 46 milionů korun
- 2024/25: zisk 2,5 milionu korun
- 2025/26: ztráta 127 milionů korun
Sparta ve výsledcích vyzdvihuje obchodní výnosy bez vlivu transferů a peněz od UEFA. Podle klubu dosáhly 518,1 milionu korun a byly o 41 milionů vyšší než v sezoně 2023/24. Proti loňsku ale klesly o 75 milionů, tedy zhruba o osminu, hlavně kvůli vstupnému, jehož tržby spadly o 79 milionů na necelých 155 milionů korun, protože lístky na Konferenční ligu jsou levnější než na Ligu mistrů. Zájem fanoušků přitom rostl: průměrná návštěvnost ligových zápasů stoupla na 16 758 diváků a na permanentky čeká přes 34 tisíc lidí.
Daří se naopak sponzoringu. „Obchodní výnosy byly nižší než v sezoně s Ligou mistrů, příjmy z reklamy a sponzoringu ale vzrostly o 8,5 procenta na 227 milionů korun. Před třemi lety to bylo 125 milionů,“ popisuje generální ředitel Sparty Tomáš Křivda. Mezi nové partnery patří Allianz, Mastercard a Tomket, generální partner Betano zůstává do roku 2029 a nově klub uzavřel víceleté partnerství s Plzeňským Prazdrojem. Náklady na hráče a realizační týmy přitom klesly jen mírně, na 532,3 milionu korun.
Návrat do ztráty opět připomíná, jak moc klub závisí na majiteli. Sparta patří holdingu 1890s holdings, přes který ji Křetínský ovládá (menšinový podíl v něm drží Patrik Tkáč se skupinou J&T), a ten jí podle poslední výroční zprávy půjčuje bez úroků s rámcem až do jedné miliardy korun. Splatnost se každý rok posouvá. Ve skupině dlužila Sparta k 30. červnu 2025 téměř 890 milionů korun a v prosinci 2023 majitel přeměnil pohledávky za půl miliardy na nové akcie. „Dlouhodobým cílem klubu je hospodařit samostatně, bez nutnosti podpory akcionáře,“ říká Čupr.
Cestu k tomu vidí ve sportovním úspěchu, rozvoji a prodeji hráčů a stabilních obchodních příjmech. V aktuální sezoně hraje Sparta ligovou fázi Evropské ligy, která je finančně výnosnější než Konferenční liga. Klub zároveň investuje do zázemí: letos v květnu oznámil, že v pražské Krči postaví nový areál se stadionem pro rezervu, ženy a mládež. Auditované výsledky a výroční zprávu předloží představenstvo valné hromadě v polovině prosince.