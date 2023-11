Sparta skončila v mistrovské sezoně ve čtvrtmiliardové ztrátě. Meziročně ji snížila o 150 milionů

Uložit 0

„V případě fotbalu platí, že je v Česku velmi náročné udržet klub v zisku, pokud nehrajete evropské poháry,“ říkal letos v létě ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch Tomáš Křivda, výkonný ředitel AC Sparta Praha. A finanční výsledky pražského fotbalového klubu za poslední sezonu mu dávají za pravdu. Sparta oznámila, že v sezoně 2022/2023, která skončila letos v květnu, realizovala ztrátu ve výši 254,6 milionu korun. V předloňské sezoně ztráta činila 407,1 milionu, rok předtím 315,3 milionu korun. Stejně jako tehdy, tak ani letos nemá negativní hospodářský výsledek podle klubového vyjádření žádný negativní dopad na jeho provoz a sportovní či komerční aktivity. Sparta je v tomto ohledu ve finančním bezpečí díky svému majiteli, miliardáři Danielu Křetínském.

Sparta nyní v tiskové zprávě slova svého šéfa potvrdila. „Podstatným důvodem výsledné ztráty byla neúčast mužského A-týmu v hlavní fázi některé ze soutěží UEFA. První výběr AC Sparta Praha absolvoval v průběhu období 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023 pouze dvě utkání v soutěžích UEFA, protože byl vyřazen ve 2. kvalifikačním kole Konferenční ligy norským Vikingem Stavanger (0:0, 1:2),“ stojí v prohlášení. Z ekonomického pohledu nestačil ani mistrovský titul, který AC Sparta Praha získala po devíti letech. Největší finanční prémie totiž plynou právě z evropských pohárů, do jejichž základních skupin se klub dostal až v letošní sezoně. Aktuálně hraje Evropskou ligu.

„Rozpočet Sparty je aktuálně zhruba 30 milionů eur a evropské poháry mohou tvořit jeho nezanedbatelnou část, podle výsledků klidně čtvrtinu až polovinu. Jen za postup do skupinové fáze Ligy mistrů získáváte automaticky zhruba 370 milionů korun, další desítky milionů korun obdržíte za každý uhraný bod ve skupině nebo v případě postupu. V Evropské lize začínáte na 85 milionech korun a v Konferenční lize na 70 milionech. Navíc máte minimálně tři domácí zápasy, které hrajete na stadionu s vyšším vstupným. Reálně tedy do kasy přiteče ještě více peněz,“ vysvětloval v letním rozhovoru Tomáš Křivda, který do role výkonného ředitele nastoupil letos v červenci.

Druhou zásadní příjmovou složkou jsou pro české kluby vedle evropských pohárů prodeje hráčů do zahraničí. Právě v tomto ohledu Sparta naopak v uplynulé sezoně bodovala, když zrealizovala dle svých slov „na české poměry mimořádné transfery“ Adama Hložka do Leverkusenu a Dávida Hancka do Feyenoordu. Saldo ze všech přestupů i díky tomu dosáhlo kladné hodnoty 298,3 milionu korun.

„Tyto přestupy reprezentují důležitou oblast sportovní i ekonomické filosofie klubu. Naším úkolem je vytvořit prostředí, v němž se budou hráči konstantně zlepšovat. Následně pak může přijít nabídka, která bude mimořádně zajímavá jak pro ně samotné, tak pro klub,“ říká výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr, který předchozích pět let operoval jako výkonný ředitel, než předal žezlo Křivdovi. Zároveň ale Sparta také významně utrácela, když přivedla řadu nových posil.

Na Letnou, kde Sparta hraje své domácí zápasy, v průběhu loňské sezony přišli mimo jiné Jan Kuchta (Lokomotiv Moskva, hostování a následný přestup), Matěj Kovář (Manchester United, hostování), Lukáš Sadílek (Slovácko, přestup), Asger Sørensen (Norimberk, přestup), Qazim Laci (Ajaccio, přestup) nebo Kaan Kairinen (Lillestrøm, přestup). Sparťanské náklady spojené s výdaji na hráče a realizační týmy činily v sezoně 2022/2023 v úhrnu 395,6 milionu korun.

Obchodní příjmy klubu dosáhly v loňské sezoně hodnoty 262,2 milionu korun, výsledné příjmy za reklamu činily 124,8 milionu korun. „Příjmy z reklamy a sponzoringu tvoří, a to zejména v sezonách, v nichž se A-tým AC Sparta Praha nekvalifikuje do hlavní fáze některé ze soutěží UEFA, klíčovou příjmovou položku provozního rozpočtu. Společně s finančními prostředky získávanými z prodejů hráčů a ekonomickými benefity, které jsou spojené s účastí klubu v mezinárodních soutěžích, představují sponzoring a reklama klíčový atribut hospodaření ACS,“ doplňuje klub ve svém prohlášení.

V kladných číslech skončila Sparta od příchodu majitele Daniela Křetínského v roce 2004 jen třikrát – v sezonách 2004/05 (31,8 milionu) a 2016/17 (22,6 milionu) a 2018/19 (311,6 milionu). Klub operuje pod hlavičkou AC Sparta Praha fotbal, a.s. Majoritním vlastníkem je (drží 99,9 procent) akciová společnost 1980s holdings. Celkem 56 procent a jednu akci v ní vlastní předseda představenstva Sparty Daniel Křetínský společně s manažery ze skupiny EPH, a to v rámci společnosti EP Sport Holdings. Zbývající podíl ve výši 44 procent minus jedna akcie kontroluje Patrik Tkáč a skupina J&T Private Equity Group. Společně mají zároveň 27procentní podíl v anglickém fotbalovém klubu West Ham United.