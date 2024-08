Obřího komára z dílků LEGO shodil z balkónu. Bill Gates tím poukázal na způsob, jak vymýtit malárii

Uložit 0

Jestli někdo může být hybnou silou k vymýcení malárie, která ročně zabíjí stovky tisíc lidí, je to Bill Gates. Už od roku 2007 se snaží podporovat způsoby, jak s nebezpečnou nemocí přenášenou komáry jednou provždy skoncovat, a neváhá za ně vynakládat desítky milionů dolarů. Teď se zaměřil na novou aplikaci, která může znamenat průlom v identifikaci komárů i míst, kde se objevují. A aby zdůraznil, jak důležité je malárii „zničit“, vylezl na balkón, ze kterého shodil obřího komára. Z kostiček LEGO.

Na světě má být až tři a půl tisíce druhů komárů – a velká většina z nich vypadá totožně. I zkušený entomolog může strávit několik minut nad mikroskopem, než rozezná, o jaký druh se jedná. Pro studium malárie je identifikace komárů nesmírně důležitá, bez ní se zdravotnické úřady mohou o její vymýcení pokoušet jen marně. Vedle druhu je totiž potřeba znát i preference komárů: jestli raději koušou uvnitř, nebo venku. Potažmo jestli se živí jen lidskou krví, nebo si občas smlsnou i na zvířecí.

Trénovaní entomologové dokážou tyto informace obstarat. V subtropické Africe, kde je výskyt malárie nejčastější, jich ale není mnoho, a proto se výsledky nedaří zajišťovat včas. A byť úmrtí na malárii za posledních dvacet let poklesla o dvacet procent, stále je řeč o více než 600 tisících lidí (často i dětí), které nemoci podlehnou. Jedním z řešení může být nová aplikace, kterou si oblíbil i Bill Gates – a věnoval jí rovnou článek na svém osobním blogu GatesNotes, kde mimo jiné sdílí pravidelné tipy ke čtení.

Jmenuje se VectorCam, stojí za ní doktor Soumya Acharya z americké Univerzity Johnse Hopkinse a funguje na bázi rychlého rozpoznání druhů komárů pomocí kamerové čočky telefonu. Spolu s tím dokáže určit i pohlaví komára a v případě, že se jedná o samičku, také to, zda se nedávno živila krví nebo zda se v ní vyvinula vajíčka. I to má vliv na šíření malárie. Po dalším zdokonalení by aplikace mohla identifikovat druhy hmyzu, které přenášejí další nemoci, jako je horečka dengue a zika.

Gates vyzdvihl i to, že veškeré nasbírané informace z aplikace zamíří k lidem ze speciálních zdravotnických zařízení elektronicky, tudíž bude mnohem jednodušší nad nimi udržovat kontrolu a dělat podrobnější reporty, které v boji s malárií pomohou. Jestli do ní ale spoluzakladatel Microsoftu, který je dnes spíš filantropem než byznysmenem, investoval nějaké peníze, zatím není známo. Přesně na tyto projekty ale nadace, kterou dlouho vedl se svou bývalou ženou, jež ji letos v květnu definitivně opustila, slouží.

Nadace Billa a Melindy Gatesových dohromady rozdala už přes 75 miliard dolarů, tedy skoro 1,7 bilionu korun. Ať už jde o poskytnutí peněz na vývoj šetrnějšího očkování bez jehel, na snahy vymýtit dětskou obrnu nebo na vznik vakcíny proti covidu.

Foto: Bill Gates/Facebook Bill a Melinda Gatesovi

Mimo jiné se silně zaměřuje i na zmíněnou malárii, které se věnuje skoro dvacet let. V minulosti skrze ni Gatesovi věnovali 168 milionů dolarů (3,7 miliardy korun) na vývoj vakcíny, přičemž před dvěma roky se zavázali, že v průběhu čtyř let vyčlení 140 milionů dolarů (přes tři miliardy korun) na podporu iniciativ a výzkumu zaměřených na boj proti malárii a opomíjeným tropickým nemocem.

Gates svůj důraz na to, jak je důležité „zničit“ malárii, kreativně demonstroval na svém Instagramu. Nahrál na něj video, kde drží mimo jiné obří napodobeninu komára z barevných kostiček LEGO. Pak ji shodí dolů, aby kamera na zemi detailně zachytila, jak se roztříští na dílky, což má symbolizovat onu „destrukci nemoci“. Vedle komára shazoval i takzvaného vlasovce medinského a symbol dětské obrny. U obou vyzdvihl, jak se jejich výskyt podařilo výrazně snížit.

Jestli se jednoho dne svět dočká momentu, kdy nebude existovat malárie, zatím nelze s jistotou říct, právě tyto dílčí kroky k tomu ale mohou dopomoci. Vedle nové aplikace fandí Gates i například jednomu speciálnímu léku, kterým by se malárie léčila a zároveň by pacienti byli pro komáry dočasně toxičtí. Stejně jako je příznivcem napadání míst, kde se komáři rozmnožují, aby se šíření nakažlivých látek zamezilo už přímo u zdroje.