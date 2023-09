Billa hodlá růst. Postaví 80 prodejen v nové podobě a mezi online supermarkety chce být dvojkou

Billa by si ráda utrhla větší díl českého supermarketového trhu a po třiceti letech u nás – slovy svého irského šéfa Liama Caseyho – vstupuje do nové éry. Její součástí je jednak významnější rozvoj nových prodejních kanálů a také změny v tom, jak vypadají její kamenné obchody. Jejich počet se má navíc po celé republice zásadně zvýšit. Do konce roku 2028 chce rakouský řetězec otevřít až 80 nových prodejen. První v novém kabátu Billa představila v Říčanech u Prahy. Zákazníci nově mohou nakupovat také online a po čerpacích stanicích Shell se s minimarketem od Billy začnou potkávat také u OMV.

„Chceme zvětšovat náš tržní podíl,“ uvedl jasně v rozhovoru pro CzechCrunch Liam Casey, když otevíral novou prodejnu v Říčanech. Z pohledu tržeb patří Billa mezi známějšími supermarkety v Česku k těm nejmenším. Vede Lidl, následovaný Kauflandem, Albertem, Penny a Tescem. Až pak přichází Billa, která je součástí rakouské skupiny Rewe International. Působí u nás od roku 1991 a v roce 2022 její obrat činil 33,7 miliardy korun. Toto číslo by však mělo dle jejích plánů významněji růst. Ke stávajícím více než 250 prodejnám jich plánuje desítky dalších přidat. Navíc chce zákazníky oslovovat i na jiných místech.

V polovině září se oficiálně spustil plný provoz internetového obchodu Billy, ze kterého si mohou zákazníci objednávat v Praze, Brně a Mladé Boleslavi. Plány s ním má ale firma mnohem větší. Do roku 2025 chce rozvážet po celém Česku a Liam Casey se netají tím, že by si rád již během následujících dvanácti měsíců uzmul na trhu online supermarketů významný podíl.

„Teprve jsme začali, ale vidíme velkou příležitost. Chceme se poměrně rychle stát dvojkou na trhu,“ uvedl muž, který šéfuje české Bille druhým rokem. Jedničkou je v tomto případě s významným odstupem Rohlik.cz, následovaný Tescem a pak Košíkem. Tržby současné dvojky by se měly nyní pohybovat řádově ve středních jednotkách miliard korun.

„Nejdůležitější pro nás je, abychom byli pro zákazníky hlavní destinací. Chceme být oblíbeným českým supermarketem, proto nyní v rámci naší strategie expandujeme do dalších prodejních kanálů,“ vysvětluje Liam Casey. Vedle klasických kamenných prodejen a online obchodu je to také spolupráce s čerpacími stanicemi. Už od roku 2014 jsou minimarkety Billa na bezinkách Shell, aktuálně jich je kolem sedmdesáti, a rakouský řetězec nově otevřel spolupráci také s OMV.

První obchod Viva Billa se otevřel na čerpací stanici OMV v pražské ulici Strakonická a další tři mají přibýt ještě letos. V nabídce je zhruba sto tisíc položek – kromě ovoce, zeleniny, uzenin, sýrů a pečiva také drogerie nebo teplé občerstvení. Na místě ale Billa nechce stát ani u kamenných prodejen, které budou i nadále tvořit zásadní část jejího byznysu. Přichází proto s novým konceptem a rozvržením.

„Náš nový koncept představuje intuitivnější a pohodlnější uspořádání s širšími uličkami a lepší viditelností celého našeho sortimentu v kombinaci s novým, moderním a světlým designem prodejny. Rozšířili jsme naši nabídku čerstvých výrobků o nový, větší sortiment a zvětšili nákupní prostor pro klíčové kategorie, jako je ovoce a zelenina, pečivo a lahůdky,“ popisuje šéf české Billy.

Nový půdorys supermarketu nabídne více prostoru a jednotlivé produktové kategorie prezentuje v takzvaných shop-in-shopech, které nabízejí větší přehlednost. Vybrané sekce získaly novou podobu a stále větší prim má hrát jednak zboží od českých farmářů a výrobců a také privátní značky, na které Billa hodně sází.

Foto: Billa Minimarket Viva Billa na čerpací stanici OMV

„Aktuálně máme dva tisíce produktů našich privátních značek, jejichž ceny se rovnají těm nejnižším na trhu. Do roku 2025 chceme mít čtvrtinový podíl privátních značek v našem sortimentu,“ dodal Casey s tím, že cena je důležitým parametrem i pro Billu. Proto na své pravidelné akce upozorňuje zákazníky hned po vstupu do supermarketu.

Součástí nového konceptu prodejen jsou poprvé také dětské nákupní vozíky a častější samoobslužné pokladny, které bude řetězec postupně nasazovat do dalších poboček. To samé platí pro elektronické cenovky, které jsou aktuálně k dispozici v říčanské prodejně a Billa s nimi počítá i do dalších míst. Plně samoobslužné prodejny, jaké v Česku otevírá například COOP, prý Billa u nás zatím neplánuje. S podobným konceptem si přitom hraje v jiných zemích. „U velkých obchodů kolem tisíce metrů čtverečních, což je náš standard, budeme mít určitě i nadále také klasické pokladny,“ doplnil šéf řetězce Liam Casey.